Antonio Conte, aproape să aducă la Tottenham o vedetă de la Inter 29.05.2022

29.05.2022 Antonio Conte, aproape să aducă la Tottenham o vedetă de la Inter Ivan Perisic (33 de ani), jucătorul de bandă stângă de la Inter, este aproape să ajungă la un acord cu Tottenham pentru un transfer în această vară. Potrivit lui Fabrizio Romano, jurnalistul italian cunoscut pentru acuratețea informațiilor



Antonio Conte, aproape să aducă la Tottenham o vedetă de la Inter

Ivan Perisic (33 de ani), jucătorul de bandă stângă de la Inter, este aproape să ajungă la un acord cu Tottenham pentru un transfer în această vară. Potrivit lui Fabrizio Romano, jurnalistul italian cunoscut pentru acuratețea informațiilor legate de transferuri, Perisic este foarte aproape de a semna pe următorii doi ani cu echipa lui Conte, fostul său antrenor de la Inter. Ivan Perisić’s set to join Tottenham, here we go! Full agreement set to be signed on a two year deal. ...

Antonio Conte, aproape să aducă la Tottenham o vedetă de la Inter

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Gabriel Diaconu, cunoscut psihiatru din România, explică pe înţelesul tuturor de ce e important să ne vaccinăm anti-COVID şi ce înseamnă imunitatea de turmă. Cât e nevoie să ai, raportat la populaţia totală a ţării, imunizaţi fie prin

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, o Hotărâre pentru modificarea şi completarea HG 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale, a anunţat Cseke Attila - ministerul Dezvoltării Lucrărilor

Un bărbat în vârstă de 72 de ani, din comna Traian, a murit, miercuri seara, după o explozie urmată de un incendiu, produsă în locuinţa

Francezul Gael Monfils (34 de ani, 19 ATP) și ucraineanca Elina Svitolina (26 de ani, 6 WTA) s-au căsătorit astăzi, imaginile cu cei doi făcând înconjurul rețelelor de socializare. La începutul lunii aprilie, pasionații tenisului au aflat de pe

Cristian Predoi, jurnalistul moto şi creatorul comunităţii Pe Motoare, a murit într-un accident de motocicletă pe un drum judeţean din

Celebrul jurnalist Reuters Danish Siddiqui a fost ucis, astăzi, în timpul unei confruntări dintre forțele de securitate afgane și luptătorii talibani, în apropierea unui punct de trecere a frontierei

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a declarat că a izbucnit în lacrimi cînd a aflat că fostul lider PSD va fi pus în libertate. Magistratul afirmase încă dinainte de propunțare că, din punct de vedere legal, clientul său

Sociologul Barbu Mateescu a scis într-o postare satirică că în 2024, Emil Boc va fi candidatul PNL care va ajunge în turul II al alegerilor prezidenţiale alături de un prezidenţiabil USR PLUS. În luptă ar intra şi Liviu Dragnea care va candida

Gigantul farmaceutic Johnson&Johnson a retras cinci dintre loţiunile sale de protecţie solară, după ce în urmă cu câteva luni laboratorul independent Valisure a descoperit benzen, o substanţă cancerigenă, în 78 de loţiuni şi soluţii de

Câteva milioane de salariaţi, adică aceia care în prezent contribuie cu 3,75% din venitul brut lunar pen­tru administrarea privată a eco­no­mi­ilor pentru bătrâneţe fiind astfel vii­torii pensionari ai României, au ajuns prin

O echipă de cercetători din China, Germania şi Marea Britanie a dezvoltat ferestre transparente capabile să genereze energie, care transformă lumina solară în

Pompierii din București intervin sâmbătă dimineața pentru stingerea unui incendiu care a a izbucnit într-un bloc. 30 de persoane au fost evacuate. Potrivit ISU București, incendiul are loc la ultimul etaj

Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a făcut un apel la calm în Partidul Național Liberal: „Să nu inventăm lucruri care după aceea să fie utilizate de adversarii noștri”. Acesta a participat la

România a importat, în primele cinci luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,8 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 24,5% (212.200 tep) mai mare faţă de cea din perioada similară din 2020, conform datelor centralizate de

Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zdruncinat duminică provincia Fars din sudul Iranului, a anunţat televiziunea publică iraniană, potrivit Reuters, citată de Agerpres. Seismului s-a produs în jurul orei locale 7.00 p.m. (14.30 GMT), la o adâncime

Ministrul Muncii nu majorează salariul minim pe economie și a înghețat salariile bugetarilor, dar cere mediului privat să dea salarii mai mari. Într-o postare pe rețelele de socializare, Raluca Turcan le sugerează firmelor private să le dea cu

Dacă vrei să obţii sugestii mai bune pentru seriale si filme pe Netflix poţi folosi câteva coduri pentru a filtra prin miile de titluri. Pentru a-şi ajuta abonaţii să aleagă din miile de opţiuni, Netflix foloseşte recomandări pe bază de

Horoscopul zilei de 19 iulie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Gemeni au parte de intrara Lunii Negre în zodia lor. Astăzi, Luna Neagră (Lilith) va […] The post

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, obține prima ridicare de

Coronavirus România, 19 iulie 2021. Până pe 19 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate un număr de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Sursa foto: Arhiva Cancan The post Coronavirus România, 19 iulie 2021. Câte