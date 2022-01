Antiviralul Molnupiravir, care ajunge luni şi în România, pare a fi eficient împotriva variantei Omicron 29.01.2022

29.01.2022 Antiviralul Molnupiravir, care ajunge luni şi în România, pare a fi eficient împotriva variantei Omicron Datele a şase studii preclinice arată că acest antiviral oral are activitate in vitro împotriva variantei Omicron a SARS-CoV-2, potrivit MSD şi Ridgeback Biotherapeutics, cele două companii care au dezvoltat



Antiviralul Molnupiravir, care ajunge luni şi în România, pare a fi eficient împotriva variantei Omicron

Datele a şase studii preclinice arată că acest antiviral oral are activitate in vitro împotriva variantei Omicron a SARS-CoV-2, potrivit MSD şi Ridgeback Biotherapeutics, cele două companii care au dezvoltat molecula.

Antiviralul Molnupiravir, care ajunge luni şi în România, pare a fi eficient împotriva variantei Omicron

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Swiss Capital, cel mai mare broker independent, se pregăteşte să aducă la Bursa de la Bucureşti compania Transport Trade Services (TTS), cel mai mare transportator de mărfuri pe Dunăre, printr-o ofertă de vânzare de acţiuni

Ministrul Economiei şi Turismului, Claudiu Năsui, a declarat, joi, că este de dorit ca sezonul turistic din România să se deschidă la 1 mai, dar că acest lucru depinde de evoluţia epidemiologică, ţara noastră aflându-se în valul trei al

Dinamo Bucureşti trece prin momente grele în această perioadă, atât pe plan financiar, dar în acelaşi timp şi

Clotilde Armand doreşte ca în clădirea unde funcţionează acum Administraţia Domeniului Public (ADP) Sector 1 să se înfiinţeze „Şcoala Regală”. Aşa a descoperit că funcţionarii de aici au spor de

Poliția din Năvodari a amendat cu câte 2.000 de lei 96 de persoane care participau la o petrecere organizată la o cafenea din oraș. De asemenea, administratorul societăţii comerciale a fost sancționat cu 10.000 de lei, pentru nerespectarea

Un număr de 5.593 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost înregistrat în ultimele 24 de ore, bilanţul total al infectărilor ajungând astfel la 886.752. În ultima zi au murit 143 de pacienţi, iar un număr de 1.313 de persoane

Preşedintele SUA, Joseph Biden, nu regretă afirmaţiile despre omologul său din Rusia, Vladimir Putin, a anunţat joi seară Casa Albă, subliniind că liderul de la Washington vrea continuarea cooperării cu Rusia

Facebook are în vedere lansarea unei versiuni a popularei sale platforme de socializare foto, Instagram, pentru copiii cu vârsta sub 13 ani, informează The Guardian. BuzzFeed News a raportat pentru prima dată că Facebook a anunțat într-o postare

Fotbaliștii din echipa națională a Germaniei care evoluează în Premier League au primit undă „verde” pentru a putea juca în primele meciuri din preliminariile CM 2022, cu Islanda, România și Macedonia de Nord. Inițial, jucătorii din

Platformele Facebook, inclusiv WhatsApp, Messenger şi Instagram, au fost blocate pentru utilizatori vineri, 19 martie, de la ora 20.30, potrivit site-ului Downdetector.com, scrie agenția Reuters, citată de News.ro. Downdetector este un site care

Horoscop 20 martie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 20 martie 2021: Este

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la ora 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, indiferent că este politic, social,

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anunţat că Autostrada A7 va avea staţii de încărcare pentru autovehiculele electrice, perdea forestieră, dar nu va avea pistă de biciclete. El a menţionat că este un alt

Mircea Lucescu, 75 de ani, a fost victima rasismului în meciul Dinamo Kiev - Villarreal 0-2 (0-4 la general), din turul optimilor de finală Europa League. Imaginile reprobabile din partida tur, disputată în urmă cu o săptămână, au fost trecute

Echinocțiul de primăvară se întâmplă pe 20 martie și marchează noul an astronomic. Acesta nu aduce doar flori și soare, este și un moment de reînnoire, renaștere și schimbări radicale pentru

Oferta în segmentul rezidenţial al caselor se pregăteşte de creştere, fapt indicat de numărul mare de terenuri care se tranzacţionează în acest

Branco, legendarul fundașul stânga al Braziliei, campioana lumii în 1994, s-a infectat cu COVID-19 și are infecție pulmonară, fiind intubat. În vârstă de 56 de ani, actualul coordonator al naționalei de juniori braziliene i-a marcat un gol lui

Simona Gherghe a reacționat public, printr-o postare emoționantă adresată Mirelei Vaida, după ce prezentatoarea de la Acces Direct a fost victima unei tentative de omor, în direct, la Tv. Simona Gherghe a postat o fotografie […] The post

Un cetățean rus aflat în SUA a recunoscut în instanță că a încercat să obțină ilegal informații secrete de la producătorul de mașini electrice Tesla, informează Digi24, care citează BBC. Este vorba despre Egor Igorevici Kriucikov, în

Reprezentativa României a învins selecţionata Spaniei, sâmbătă, pe stadionul din Complexul Sportiv Ghencea, scor 22-16, în etapa a treia a Rugby Europe