Antentie, romani! MAE, in alerta: vine urgia 12.05.2019

12.05.2019 Antentie, romani! MAE, in alerta: vine urgia Ministerul de Externe informează românii care călătoresc sau tranzitează în Italia că autoritățile locale au emis, duminică, pentru mai multe regiuni ale țării cod portocaliu și galben de furtună, precipitații și vând puternic.



Ministerul de Externe informează românii care călătoresc sau tranzitează în Italia că autoritățile locale au emis, duminică, pentru mai multe regiuni ale țării cod portocaliu și galben de furtună, precipitații și vând puternic. „Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Italiană că, în conformitate cu datele […]

Primăria Mangalia a lansat proiectul de reabilitare cu fonduri de la Uniunea Europeană a bisericii Sf. Gheorghe, monument istoric cu o vechime de peste 100 de ani, ctitorit de regele Carol I. Valoarea totală a proiectului este de peste 11 milioane de

Joi după-amiaza în apele râului Olt, pe raza unei localităţi din judeţul Vâlcea,a fost descoperit trupul neînsufleţit al unui bărbat. S-a demarat o anchetă pentru a se stabili identitatea acestuia, împrejurările şi cauza decesului: crimă,

Un tânăr de 19 ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fără permis de conducere, după ce a fost surprins conducând o maşină în Brăila de către o patrulă a Poliţiei Rutiere, deşi nu avea acest drept, la care se adaugă şi o serie

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţia de furt calificat în formă continuată, fiind suspectat de spargerea a cinci apartamente din Brăila în doar o

În săptămâna 4 – 8 martie, ITM Călăraşi a efectuat controale în mai multe domenii de activitate, printre care agricultură, comerţ, bănci, transport, scoli, brutării, construcţii, pentru neregulile constatate aplicând 3 amenzi în valaore

Spitalul Monza, Centrele Ares şi CardioTeam au deschis la Cjuj Napoca, în parteneriat, cel mai mare spital privat de cardiologie din nord-vestul

Marin Gheorghe, bărbatul de 58 de ani acuzat că a împuşcat doi bărbaţi pe un câmp de lângă Târgovişte pe 26 octombrie 2017, a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Sentinţa a fost dată joi, 14 martie, de Curtea de Apel Ploieşti şi este

Dezbaterea în curs în Marea Britanie cu privire la părăsirea Uniunii Euripene (UE) ”sfâşie ţara”, a apreciat joi preşedinele american Donald Trump, relatează The Associated

Real Madrid a oficializat prima mutare pe piaţa transferurilor după revenirea lui Zidane (foto) pe bancă. „Galacticii“ au anunţat că din vară îl lot va sosi brazilianul lui Porto, Eder

Loteria Română a organizat noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 martie 2019, a acordat 21.851 de castiguri, in valoare totala de 1.320.521,34

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi că liberalii au cea mai puternică listă pentru PE, numindu-l pe Rareş Bogdan, primul pe listă, un campion al luptei împotriva minciunii, pe Mircea Hava - campionul absorbţiei de fonduri UE, iar pe

Riscurile din spaţiul cibernetic s-au situat în anul 2018 la un nivel ridicat, fiind caracterizate prin valori ale impactului şi probabilităţii similare cu cele asociate producerii unor hazarde naturale,

Parlamentul britanic a respins joi cu o largă majoritate amendamentul prin care se solicita ca în moţiunea propusă de guvern pentru amânarea Brexitului să se prevadă şi organizarea unui al doilea referendum

Cerul va fi variabil în aproape toată ţara. Izolat în vestul şi în nord-vestul ţării se vor semnala câteva averse slabe de ploaie. Vântul va sufla moderat în cea mai mare parte a ţării, cu

„Gătitul (acasă - n.red.) este un trend puternic alimentat şi de multitudinea de show-uri TV şi de comunicarea susţinută a unor branduri mari din zona de food

Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a pierdut deja o poziție în clasamentul mondial. Românca poate cădea până pe locul 5, în funcție de rezultatele pe care le vor obține Elina Svitolina, Karolina Pliskova și Angelique Kerber

Andreea Bălan a fost la un pas de moarte, imediat după ce a dat naștere celei de-a doua fetițe. Cântăreața a făcut stop cardio-respirator și a fost resuscitată timp de un minut. Din fericire, acum este bine, se bucură de prezența celor

<h2>Altex – Telefoane, tablete si accesorii</h2> <p>Urmatoarea cea mai populara si apreciata categoria de produse de la Altex din aceasta promotie e cea de telefoane, tablete si alte accesorii. Citește mai

Consiliul Concurenţei vine cu o propunere care poate avea efecte majore pe piaţa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă (RCA). varinata sugerată ar fi ca poliţele să fie încheiate pe numele şoferului, nu al proprietarului

Un american din Tennessee şi-a povestit pe reţelele de socializare întâmplarea legată de bunica lui. Galeria Foto. Citește mai