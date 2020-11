Anna Lesko, imagini incendiare alături de Bogdan Mocanu: ”O nouă nebunie!” 30.11.2020

Anna Lesko, imagini incendiare alături de Bogdan Mocanu: ”O nouă nebunie!”

Anna Lesko mai dă o lovitură, muzicală, zicea ea, alături de Bogdan Mocanu, fostul concurent de la Puterea Dragostei. Dar imaginile sunt cele care fac totul. Ea și el sunt în cadă, în apă, iar […]

Patriarhul Daniel a fost numit cetățean de onoare al Municipiului București în cadrul unei ceremonii organizate la Reşedinţa Patriarhală, în sala „Muzeul Patriarhilor”. Primarul Gabriela Firea i-a înmânat patriarhului titlul de

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a anunțat că festivalul anual din Alost, Belgia, a devenit primul element retras din lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, după acuzații de

La margine de București, vizavi de Cimitirul Străulești 2, și-au găsit adăpost doi soți romi de 33 și 36 de ani, cu opt copii, dintre care unul de grădiniță și cinci elevi, care sunt învățați sistematic de părinți să nu abandoneze

Gigi Becali nu este impresionat de rezultatele foarte bune ale liderului din Liga

Cum arată corpul Ilincă Vandici în bikini, la 2 ani după ce a născut. Prezentatoarea TV se poate lăuda cu o siluetă de invidiat. În urmă cu doi ani, Ilinca Vandici a devenit mămică pentru prima oară. Prezentatoarea TV a născut prin

Curtea de Apel Ploieşti a dispus, luni 16 decembrie, judecata pe fond în dosarul de corupţie în care Nicolae Sandu, fostul şef al Gărzii Financiare Dâmboviţa, este acuzat de luare de mită. Judecătorii ploieşteni au anulat însă peste 60 de

Un cetăţean israelian a fost reţinut de autorităţile române după agresarea a două femei în centrul Bucureştiului, afirmă surse citate de site-ul Ynetnews.com. Suspectul este un cetăţean israelian în vârstă de 29 de ani, cunoscut atât de

Oamenii care salverază vieţi pe munte au fost sărbătoriţi luni, 16 decembrie, la Alba Iulia, în cadrul unui eveniment care a marcat 50 de ani de activitate în domeniul salvării montane în

Grupul YouTube a răspuns miercuri criticilor că permite hărţuirea utilizatorilor pe platforma sa, prin actualizarea politicilor sale, care includ o interdicţie pentru ameninţările implicite şi insultele premeditate, relatează

Sectorul lucrărilor de construcţii a crescut în primele zece luni din 2019 cu 27,7%, după ani şi ani în care a fost în mare suferinţă ♦ Sectorul rezidenţial, care a avut o cădere dură anul trecut, de 25%, are un avans de

Să nu vă grăbiţi să vă programaţi la chirurgul Raluca Turcan! Este o glumă. Mai corect spus, o ironie. Doamna nu operează decît în Parlament şi pe la PNL şi, foarte rar, pe la Cotroceni. Nu ştie o iotă de chirurgie, nici de medicină,

Proiectele de lege de abrogare a pensiilor speciale urmează să intre, marţi, în dezbaterea comisiei de muncă din Camera Deputaţilor, deşi iniţial preşedintele comisiei, Adrian Solomon, de la PSD, afirmase în urmă cu o săptămână că

Anul 2019 a fost un an bun din punctul de vedere al performanţei investiţionale, atât pieţele bursiere, cât şi cele de obligaţiuni au avut o evoluţie bună, iar acest lucru s-a putut vedea în performanţele fondurilor administrate de Erste Asset

Galaxia NGC 3175 este localizată la aproximativ 50 de milioane de ani lumină distanţă de Pământ, în constelaţia Antlia. Galaxia poate fi văzută în această imagine obţinută prin intermediul telescopului Hubble, aparţinând NASA şi ESA,

În România, în fiecare oră este diagnosticat un caz nou de cancer de sân. Cu toate acestea, mii de femei află prea târziu pentru a se mai salva. O caravană de consultaţii şi investigaţii gratuite

Ești convins că nu ai cum să mulțumești pe toată lumea atunci când vine vorba despre cadouri de sezon? Ei bine, înseamnă că nu ai vizitat încă pagina de colecții a ziarului Libertatea. Găsești aici, cu siguranță, câte ceva pe placul

NATO primeşte, joi, a doua dronă Global Hawk, fabricată de americani şi vrea ca toate cele cinci aparate de zbor fără pilot, părţi ale sistemului său de supraveghere, să fie operaţionale în 2020, au declarat oficiali ai

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Fifor a criticat decizia Guvernului de a-şi asuma raspunderea pe buget: „România are nevoie de un buget dezbătut în parlament și nu de unul făcut pe genunchi de

Sorin Cîmpeanu, preşedintele Comisiei pentru învăţă­mânt din Camera Deputaţilor, a spus că elevii din România au nevoie de materii transdisciplinare şi interdisciplinare pentru a avea performanţe la testele PISA, în cadrul dezbaterii pe

Un pachet de 0,29% din Electrica (EL), cel mai mare distribuitor de energie electrică din România, a schimbat miercuri proprietarii la bBursa de la Bucureşti într-o tranzacţie de circa 10,7 milioane de lei, arată datele de la