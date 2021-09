Anna Lesko a comis-o din nou! A apărut din nou fără lenjerie intimă la Splash! Vedete la apă de la Antena 1 13.09.2021

13.09.2021 Anna Lesko a comis-o din nou! A apărut din nou fără lenjerie intimă la Splash! Vedete la apă de la Antena 1 Anna Lesko a încins din nou imaginația fanilor, după ce a postat pe contul său de Instagram o fotografie din timpul filmărilor emisiunii Splah! Vedete le apă”, acolo unde a fost co-prezentatoare. Anna Lesko a […] The post Anna Lesko a



Anna Lesko a comis-o din nou! A apărut din nou fără lenjerie intimă la Splash! Vedete la apă de la Antena 1

Anna Lesko a încins din nou imaginația fanilor, după ce a postat pe contul său de Instagram o fotografie din timpul filmărilor emisiunii Splah! Vedete le apă”, acolo unde a fost co-prezentatoare. Anna Lesko a […] The post Anna Lesko a comis-o din nou! A apărut din nou fără lenjerie intimă la Splash! Vedete la apă de la Antena 1 appeared first on Cancan.

Anna Lesko a comis-o din nou! A apărut din nou fără lenjerie intimă la Splash! Vedete la apă de la Antena 1

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cântăreaţa de muzică populară bănăţeană Rodica Olariu este internată de săptămâna trecută, la Spitalul de Boli Infecţioase “Victor Babeş” din

O angajată a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj a fost lovită cu pumnul de către un adolescent în vârstă de 16 ani, care este beneficiar în sistemul protecţiei

Producătorul de lacuri şi vopsele Sarcom Vâlcea, deţinut de fraţii Aurel şi Marinică Potop, se aşteaptă la un avans de până la 15% al afacerilor în 2020 comparativ cu anul trecut, pe fondul evoluţiei businessului de la începutul anului

Corneliu Manole, 39 de ani, investitor pe piaţa de capital de circa opt ani, spune că an de an reinvesteşte dividendele primite în aceiaşi emitenţi din portofoliu pentru a putea beneficia de un preţ de cumpărare mai mic în urma corecţiei

Un secret bine păzit până acum a “răsuflat” pe celebra adresă pont@cancan.ro. Ex-iubitul Vicăi Blochina ”detonează” familia Pastramă. Totul a pornit după ce Stila Sarafu i-a mărturisit fratelui lui Florin Pastramă că ar fi avut

Un tânăr şi-a pierdut viaţa într-un accident de circulaţie violent produs în noaptea de 20/21 octombrie, pe DN 24, pe raza localităţii Văleni din judeţul

SeedBlink, platforma locală de equity crowdfunding lansată în decembrie anul trecut de foştii bancheri Andrei Dudoiu şi Ionuţ Pătrăhău, şi-a propus să intermedieze până la finalul acestui an finanţări de 4 milioane euro pentru

Sistemele de încălzit defecte, improvizate, nesupravegheate, coşurile de fum defecte sau necurăţate reprezintă mai bine de 30% din principalele cauze care duc la producerea de incendii în sezonul

Soarele intră în zodia Scorpionului pe 23 octombrie și stă până la 21 noiembrie. Acesta este un moment de intensitate crescută în relațiile noastre personale, când începem să căutăm legături

Ştefan Fusea, preşedintele Camerei de Comerţ Brăi­la şi preşedintele Titan Group Brăila, spune că a rămas cu aproape 200.000 de lei fond de salarii plătit oamenilor care au stat acasă şi au beneficiat de 75% din

Surpriză de proporții în piața media din România! Unul dintre cei mai simpatici prezentatori de la Kanal D a fost ”racolat” de TVR. Fostul concurent de la “Exatlon” va prezenta o emisiune de divertisment la […] The post Celebrul

Angajatii din statele membre UE ajungeau la serviciu în 25 de minute, anul trecut, românii petrecând în trafic un timp apropiat de media comunitar,ă care este de 27 de minute, arată Eurostat. Cel

Retragerea din misiunile militare se va face până la finalul acestui an. Negociatorii Brexit stabiliseră în anul 2018 că UK poate opta dacă râmâne în cadrul acestor misiuni după ieşirea din

Claudiu Marcu, 34 de ani, investitor la Bursa românească şi membru al comunităţii de investitori Investors Club, spune că a fost implicat în vânzarea pensiilor private la momentul implementării lor în România şi că, dorindu-şi o

Un număr de peste 500.000 de şomeri şi mai mult de 300.000 de firme ar putea intra în insolvenţă sau faliment în perioada următoare arată unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, în condiţiile în care impactul economic al COVID-19

Şefa diplomaţiei belgiene şi fost premier al acestei ţări europene, Sophie Wilmes, este internată cu COVID-19 într-o secţie de terapie intensivă după ce a început să aibă simptome vinerea trecută, iar sâmbătă a fost testată pozitiv la

Problemele continuă la echipa Dinamo. Dincolo de rezultatele slabe din ultima vreme și clasarea pe locul 14 în Liga 1, azi expiră și termenul-limită pentru achitarea unor datorii către foști jucători

Huawei România, cu afaceri de 1,8 mld. lei la finalul anului trecut, are în prezent peste 60 de poziţii deschise pentru diverşi specialişti IT&C, potrivit unui comunicat de presă transmis de subsidiara locală gigantului Huawei din

Peste jumătate din IMM-urile Europei dezvoltate spun că se tem că nu vor mai fi operaţionale în 12 luni. Frica persistă încă de la începutul pandemiei, cu toate că guvernele au lansat programe de sute de miliarde de euro pentru ajutarea

Pandemia a accelerat spectaculos dependența societății de tehnologia digitală, iar regimurile autoritare exploatează momentul și transformă noul coronavirus într-o justificare pentru a instaura o