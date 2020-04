ANM, în alertă! Stare de calamitate în România din cauza unei anomalii meteorologice 08.04.2020

08.04.2020 ANM, în alertă! Stare de calamitate în România din cauza unei anomalii meteorologice Se pare că pandemia de coronavirus nu este singura problemă cu care se confruntă România. În următoarea perioadă ar putea intra în vigoare starea de calamitate, din cauza unei anomalii meteorologice ce produce secetă. Potrivit ultimelor



ANM, în alertă! Stare de calamitate în România din cauza unei anomalii meteorologice

Se pare că pandemia de coronavirus nu este singura problemă cu care se confruntă România. În următoarea perioadă ar putea intra în vigoare starea de calamitate, din cauza unei anomalii meteorologice ce produce secetă. Potrivit ultimelor informații emise de specialiștii în meteorologie, în România ar putea fi declarată stare de calamitate, din cauza unei anomalii […] The post ANM, în alertă! Stare de calamitate în România din cauza unei anomalii meteorologice appeared first on Cancan.ro.

ANM, în alertă! Stare de calamitate în România din cauza unei anomalii meteorologice

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Barcelona este aproape de a rezolva încă un transfer de marcă. Este vorba despre Matthijs de Ligt (fundaș central - 19 ani), unul dintre cei mai râvniți jucători ai Europei, anunță ESPN. Chiar dacă pe urmele sale mai sunt Juventus

Procurorul general Augustin Lazăr a depus la Consiliului Superior al Magistraturii o cerere prin care solicită să iasă la pensie. Informaţia a fost confirmată pentru AGERPRES de Augustin Lazăr. Lazăr

Alin Burcea, CEO al agenţiei de turism locale Paralela 45, a spus că turismul intern şi plecările din România în străinătate sunt în creştere, însă antreprenorul este de părere că statul nu gestionează bine banii alocaţi pentru promovarea

Tottenham a trecut de Manchester City și s-a calificat în semifinalele Champions League, după un meci dramatic la retur. După 0-1 în tur, „Cetățenii” au câștigat cu 4-3, după ce au avut un gol anulat cu VAR la ultima

Mai lipsește doar semnătura lui Klaus Iohannis ca procurorul general Augustin Lazăr să beneficieze de o pensie de câteva zeci de mii de lei. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, ieri, cererea de pensionare

Un “telefon mobil” sună în mijlocul Bucureştiului. Dacă nu ar fi betoanele care să-i ţină în frâu bocetul, mai mult ca sigur ar călători atât de departe, încât abia la primul vârf de munte şi-ar găsi noima. Căci de acolo îşi trage

Raiko Transilvania, producător de sisteme pluviale, intenţionează să se listeze la bursa românească pe segmentul alternativ de tranzacţionare AeRO printr-un plasament privat şi a angajat în acest sens societatea de brokeraj Tradeville, potrivit

După dezvălurile șocante făcute de Sorina Matei în emisiunea ”Aktualitatea românească” de la B1 TV, dezvăluiri din care reiese că avocatul Gheorghe Mușat, actualul apărător al lui Klaus Iohannis și al altor nume ”grele” – printre

În industria auto, cei mai mari exportatori sunt şi mari

Secretariatul de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist face cere anchetarea procurorului general Augustin Lazăr şi revocarea acestuia din funcţie. "Secretariatul de Stat, conform funcţiilor şi

Jurnalistul Mircea Badea șochează din nou cu un mesaj foarte dur postat pe o rețea de socializare la adresa fostului procuror General al României, Augustin

GSP.RO scrie despre istoria cluburilor care au dispărut din prim-planul fotbalului european și mondial. Astăzi: Avellino, echipa despre care Gianni Brera scria în 1980 că „este cea mai frumoasă imagine a fotbalului de provincie din

PSD Timiș acuză primăria că lasă intenționat panoul electoral montat de USR care conține un mesaj denigrator la adresa partidului. De o săptămână politicienii încearcă să dea jos de pe un bloc un banner electoral pe care scrie ”PSD te

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul decesului, din cauza meningitei, a elevei de la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Bucureşti, sesizarea vizând posibila încălcare a art. 34 şi art. 49 din

Mihai Petre a dat-o-n bară într-un moment de respiro al concurenților. La o vorbă, ca între jurați, coregraful a scăpat porumbelul. Acesta le-a povestit juraților Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu ce experiență nefericită a avut el,

Sute de filipinezi s-au supus loviturilor de bice şi alţii opt s-au crucificat în Vinerea Mare a credincioşilor catolici în semn de apropiere de Iisus Hristos, relatează

Un bărbat de 45 de ani a fost salvat de la moarte, vineri seră, după ce a căzut în râul Dâmboviţa, la stăvilarul Ciurel. Salvatorul, Sorin Cobzaru, angajat la SMURD Bujoreni, a sărit în apă şi l-a scos la mal pe bărbat. Totul s-a

Cinci bărbaţi, cu vârste între 33 şi 62 de ani, au fost arestaţi preventiv în urma celor 46 de percheziţii făcute în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Olt şi Ilfov, pentru destructurarea unei grupări specializate în spălare de bani care a

Vestea morții fulgerătoare a Alexandrei a șocat o țară întreagă. Iar acum un singur gând a încolțit în mintea tuturor celor care au cunoscut-o: pasiunea pentru fotografie i-a adus sfârșitul! Tragedie la Halta Pajura, în Chitila, vineri

Cunoscută publicului drept ”Mama Natură”, rol pe care l-a avut în defuncta emisiune ”Ciao Darwin”, Roxana Ionescu a rămas în interesul multor televiziuni, și știe că pentru asta aspectul fizic este foarte important. Așa că s-a decis să