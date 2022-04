ANM avertizează! Este cod portocaliu în România. Care sunt zonele vizate 28.04.2022

28.04.2022 ANM avertizează! Este cod portocaliu în România. Care sunt zonele vizate Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat care va fi prognoza meteo pentru următoarele zile. Vremea se va schimba rapid, iar ploile vor fi abundente în nord-est.Temperaturile se vor apropia de valorile specifice acestei perioade.



Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat care va fi prognoza meteo pentru următoarele zile. Vremea se va schimba rapid, iar ploile vor fi abundente în nord-est.Temperaturile se vor apropia de valorile specifice acestei perioade.

Zilele acestea, șobolanii au luat cu asalt un supermarket din sectorul 1. Până aici, nimic de mirare dacă ne gândim că în cel mai mănos sector al Cetății lui Bucur maldărele de gunoaie zac cu

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, s-a întâlnit, miercuri, la Bruxelles, cu preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, discuţiile axându-se pe Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, pe problematica statului de drept în UE, precum şi

Primul partidă din etapa a doua a Grupei E a oferit fanilor fotbalului cea mai anostă întâlnire jucată până acum la acest turneu

Nu mai e o noutate că FCSB trebuie să plătească o căruță de bani ca urmare a modului în care s-a purtat cu unii dintre foștii săi jucători. Cu care a ajuns la litigii, și le-a pierdut, deoarece Gigi Becali și-a închipuit că-i e permis să

Franţa pare în pragul unei crize de isterie anti-Macron şi întrebarea este cât din aceste răbufniri nervoase din partea dreptei radicale sunt spontane şi cât sunt calculate. Totuşi, ele nu par menite să o favorizeze pe Le Pen cât să lovească

Salariul mediu a crescut cu 11,9% în aprilie 2021 comparativ cu aprilie 2020 şi a ajuns la 3.561 de lei net, potrivit

Pentru acest sfârșit de săptămână ne propunem să ne rotunjim veniturile la pariuri cu un „combo" în cota 5.01. Biletul Weekendului este alcătuit din meciuri de la EURO 2020 dar și un joc din prima

O companie chineză, Broad Group, a reuşit să ridice un bloc de 10 etaje în mai puţin de 29 de ore folosind o metodă de construcţie modulară, scrie Global Construction Review, relatează

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat sâmbătă, la Sibiu, că va menţine în continuare conducerea militară la Direcţia de Sănătate Publică

„Corupția la nivel guvernamental este o mare problemă”, consideră 80% dintre români, potrivit unui raport întocmit de Transparency International. Dar mai mult de jumătate dintre români (53%) ar putea trece cu vederea anumite fapte de

În sezonul turistic din acest an, turiştii vor putea călători mai mult faţă de anul anterior, când multe ţări europene au introdus restricţii privind intrarea turiştilor pe teritoriul ţării, însă acest lucru s-a schimbat, anul acesta

Elevii nu înţeleg ce vor să spună autorii prin figurile de stil. Ei nu înţeleg mereu ce citesc şi au preferinţe diferite de lectură, faţă de cele obligatorii din programa şcolară. Un studiu realizat

Un bărbat a fost atacat de un urs, la o fermă de lângă localitatea harghiteană Săcel! În urma atacului, bărbatul a fost transportat la spital și supus unei intervenţii chirugicale. Informaţia a fost făcută publică de preşedintele

Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din România, a încheiat un contract în valoare de 283 milioane lei cu CEZ

Localnicii din mai multe sate au rămas fără principala cale de acces după ce mai multe poduri de tuburi amenajate peste râul Slănic s-au rupt. Cele mai mari probleme sunt în comuna Lopătari, dar şi la Cernăteşti şi

Goran Pandev (37 de ani) va disputa luni ultimul meci în tricoul naționalei Madeconiei de Nord. Adversară va fi Olanda, în runda decisivă a grupei C de la Euro 2020. Macedonia de Nord - Olanda se joacă luni, de la ora 19:00, la Amsterdam. Meciul va

Se împlinesc doi ani de când fotbalul românesc a dat ultimele semne de viață. Ne-am agățat cât am putut de acel România – Anglia de la Euro U21, dar între timp am dat drumul și acelei amintiri, renunțând, practic, să mai credem. Ne

În perspectiva congresului PNL din luna septembrie, tot mai multe voci din partid lansează îndemnuri de susţinere sau critici la adresa celor doi aspiranţi la postul suprem de conducere în tabăra liberală: Florin Cîţu şi Ludovic

O echipă de oameni de știință de la Universitatea Ben Gurion din Israel a inventat un nas artificial, capabil să detecteze o varietate de bacterii, informează Agerpres, care citează agenția TPS. Până acum, monitorizarea continuă a

Autorităţile din Leskovac, Serbia, au decis să permită unui investitor turc să construiască o fabrică în Zona Verde a oraşului, pe o suprafaţă de 6,7 hectare, potrivit Serbian