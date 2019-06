ANM, avertizare de vreme severă imediată pentru sâmbătă, 22 iunie 2019 22.06.2019

ANM, avertizare de vreme severă imediată pentru sâmbătă, 22 iunie 2019. Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă de vreme severă imediată. Este vorba despre un cod galben valabil începând cu ora 07.20. Avertizarea ANM rămâne în vigoare până la ora 9.00 a acestei zile. Meteorologii anunță, din nou, că instabilitatea atmosferică va fi […] The post ANM, avertizare de vreme severă imediată pentru sâmbătă, 22 iunie 2019 appeared first on Cancan.ro.

