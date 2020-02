ANM a modificat prognoza! Se întorc ninsorile abundente în România 20.02.2020

20.02.2020 ANM a modificat prognoza! Se întorc ninsorile abundente în România Deși din punct de vedere calendaristic ne aflăm încă în iarnă, de ceva timp ne putem lăuda că în majoritatea regiunilor din țară a fost primăvară! Cu toate acestea, lucrurile se schimbă, căci meteorologii vin cu vești extrem de proaste



ANM a modificat prognoza! Se întorc ninsorile abundente în România

Deși din punct de vedere calendaristic ne aflăm încă în iarnă, de ceva timp ne putem lăuda că în majoritatea regiunilor din țară a fost primăvară! Cu toate acestea, lucrurile se schimbă, căci meteorologii vin cu vești extrem de proaste pentru perioada următoare. Specialiștii ANM au făcut un anunț de ultimă oră! După câteva zile […] The post ANM a modificat prognoza! Se întorc ninsorile abundente în România appeared first on Cancan.ro.

ANM a modificat prognoza! Se întorc ninsorile abundente în România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cele 13 trenuri de metrou ce urmează a fi achiziţionate de Metrorex pentru secţiunea Drumul Taberei - Eroilor vor fi noi şi vor avea un sistem de ventilaţie a salonului pentru călători, ce include

Dinamo se duelează vineri seara cu Concordia Chiajna, într-o confruntare din etapa a 4-a a play-out-ului. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. liveTEXT de la ora 21:00 »

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 30 WTA) și daneza Caroline Wozniacki (13 WTA) se înfruntă în optimile de finală ale turneului de la Charleston, Statele Unite ale Americii. Partida e programtă în jurul orei 21:00, liveSCORE cu

Un sibian s-a oprit să alimenteze la o benzinărie din Făgăraș. Omul s-a dus și la toaletă și acolo a avut o surpriză de proporții. A găsit o geantă uitată de cel care intrase ultimul în respectiva cabină. O geantă plină cu chei de

Social-democraţii se vor reuni, săptămâna viitoare, într-o şedinţă a Comitetului Executiv Naţional, pentru a decide remanierea miniştrilor Rovana Plumb şi Natalia Intotero, aflate pe locuri eligibile, la alegerile europarlamentare din luna

S-a făcut super transferul lui Răzvan Marin la Ajax Amsterdam! Citește mai

Unul dintre proiectele ce par să nu se mai termine, devenind între timp și motiv de anecdote, metroul din Drumul Taberei are un nou termen de finalizare. Citește mai

Procurori şi judecători români de la mai multe parchete şi instanţe au protestat, joi, timp de o oră, în faţa palatului de Justiţie din Bruxelles, faţă de repetatele modificări la Legilor justiţiei. Protestul magistraţilor a început la ora

Pensionarii au simţit mai usturător scumpirile, în ultimii ani, deoarece Guvernul a amânat până spre mijlocul anului creşterea pensiilor cu inflaţia, adică cu majorările de

Iulius Filip, al cărui nume conspirativ în dosarul de urmărire era „Fodor“, este un disident anticomunist şi fost deţinut politic român. Numele lui a fost implicat într-un recent scandal de presă, când o publicaţie a acuzat că Filip nu ar

Operatorul de telefonie mobilă Orange se alătură altor patru mari companii din telecom şi scumpeşte abonamentele cu circa un

Clipul de promovare a României a fost tradus în 16 limbi străine, printre care şi limbi mai exotice precum arabă, chineză şi japoneză, şi chiar şi în latină, a anunţat joi ministrul Turismului Bogdan

Prima sondă israeliană către Lună, trimisă în spaţiu în februarie, a efectuat joi o manevră considerată drept decisivă de responsabilii misiunii, plasându-se pe orbita lunară, potrivit

Cristian Tudor Popescu a criticat, la Digi24, temele anunţate de preşedintele Klaus Iohannis pentru referendumul din 26 mai, spunând că amnistia şi graţierea nu rezolvă problema paralizării

Încă o porţiune din şoseaua spre Lacul Cinciş, una dintre cele mai populare zone de agrement din judeţul Hunedoara, a fost

Conform tragerii la sorţi efectuate joi la Copenhaga, România va juca în preliminarile pentru EURO 2020 cu Polonia, Ucraina şi Insulele

Jurnalistul Ion Cristoiu a precizat, joi seară, că președintele Iohannis întâmpină o problemă de ordinul interogației, în ceea ce privește referendumul din 26 mai, respectiv întrebarea centrală care să

Ministrul spaniol de externe, Josep Borrell, a cerut joi NATO o retragere ''ordonată'' din Afganistan, exprimându-şi totodată speranţa că efortul pe care autorităţile de la Madrid l-au depus în ultimii 16

Paleontologii au descoperit într-o regiune de coastă din Peru fosilele bine conservate ale unui strămoş al balenelor, un animal amfibiu şi patruped, o descoperire care completează cunoştinţele pe care oamenii

Managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, Vasile Rîmbu, a decis să o înlocuiască din funcție pe dr. Georgeta Martiniuc, medicul șef al secției Oftalmologie, după ce s-a dovedit că aceasta a chemat la cabinetul privat o fetiță pe