ANM a modificat prognoza meteo pentru luna martie. Temperatura o ia razna în toată România 07.03.2020

07.03.2020 ANM a modificat prognoza meteo pentru luna martie. Temperatura o ia razna în toată România Specialiştii Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) au modificat prognoza meteo pentru luna martie. Şi asta pentru că prima lună a primăverii este decisă să își păstreze titlul de cea mai schimbătoare lună. Temperatura o ia razna



ANM a modificat prognoza meteo pentru luna martie. Temperatura o ia razna în toată România

Specialiştii Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) au modificat prognoza meteo pentru luna martie. Şi asta pentru că prima lună a primăverii este decisă să își păstreze titlul de cea mai schimbătoare lună. Temperatura o ia razna în toate zonele din România. Citeşte şi: Mesaje, sms-uri și urări deosebite de ziua femeii / ziua mamei. Felicitări […] The post ANM a modificat prognoza meteo pentru luna martie. Temperatura o ia razna în toată România appeared first on Cancan.ro.

ANM a modificat prognoza meteo pentru luna martie. Temperatura o ia razna în toată România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa organizează pe 12 aprilie 2019 «Bursa Generalăa Locurilor de Muncă», eveniment ce va avea loc la Slobozia -Centrul Cultural UNESCO «Ionel Perlea», începând cu ora

Patriarhul Kirill al Moscovei şi Întregii Rusii a fost invitat de preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, să întreprindă o vizită la Chişinău, exprimându-şi speranţa ca aceasta să aibă loc în timpul apropiat, până la sfârşitul

Dacă va forma un guvern minoritar aşa cum a propus anterior, blocul ACUM ar putea obţine deblocarea finanţării din partea partenerilor externi în câteva luni. Declaraţia aparţine preşedintei Partidului Acţiune şi Solidaritate, copreşedinta

7 aprilie 2009 nu a fost doar o zi a violenţelor şi devastării unor edificii importante în stat, dar şi a unor încălcări grave ale drepturilor şi libertăţilor omului, susţine Avocatul Poporului, Mihail

Accident grav, în dimineața zilei de sâmbătă, lângă Jilava. Un om a murit, iar alţi opt au fost răniţi, din care şase foarte grav, după ce o dubiţă a fost proiectată în două TIR-uri parcate.

Perechea română Ana Bogdan/Elena Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis din oraşul mexican Monterrey (WTA), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari,

Un bărbat arestat în România în legătură cu un omor săvârşit în 2015 în Marea Britanie a fost acuzat pentru această crimă vineri la Londra, informează Press Association. Shane O'Brien, de 31 de ani,

Un bărbat din Bihor a dispărut de două luni de acasă, ia polițiștii și familia îl caută din luna februarie. Dorin Malița, în vârstă de 52 de ani, a plecat de acasă, din comuna Șomi, sat Ursad, iar de atunci apropiații nu mai știu nimic

Val de accidente în această dimineață. Două au avut loc doar în județul Prahova, iau un altul și mai grav în Ilfov, la Jilava. Un microbuz cu 19 oameni s-a răsturnat pe DN1 în zona localității Nistorești.

Actorul Florin Călinescu a fost în culmea fericirii când pe scena de la „Românii au talent” a apărut Alicia Bonita, o tânără dansatoare, în vârstă de 29 de ani, din Bucureşti. Aşadar, Florin a fost foarte încântat de evoluţia Aliciei

Programul guvernamental care dă posibilitatea părinţilor să depună anual 1.200 lei, urmând să primească, la majoratul copilului o primă de depunere de 600 lei şi dobânda de 3% pentru întreaga sumă depusă, nu este deloc atrăgător pentru

Impunerea unei cote de TVA de 5% la produsele bio şi tradiţionale ar majora preţurile la acestea, nu le-ar reduce, deoarece în prezent pentru acestea nu se aplică TVA, susţine Dorin Cojocaru, preşedintele Asociaţiei Patronale Române din

În mica ţară asiatică Brunei, sultanul Hassanal Bolkiah este monarhul absolut şi liderul suprem al credinţei islamice, dar este şi prim-ministrul ţării, ministrul de finanţe, externe şi comerţ, comandantul poliţiei, ministrul apărării

Pentru prepararea berii, studenţii au folosit ingrediente precum făina de ghindă şi făina de topinambur. Băutura a fost prezentată sâmbătă, 6 aprilie, la FIA Food Fest, o manifestare ştiinţifică dedicată produselor alimentare

Evenimentul teatral ”Sforăie... în locul meu”, în regia lui Ştefan Niţu, care va avea loc pe 7 aprilie, este o premieră pe scena călărăşeană şi are ca scop strângerea de fonduri pentru Asociaţia Pacienţilor Oncologici Călăraşi.

Te crezi as în noţiuni de cultură generală? Vezi cât eşti de informat cu ajutorul acestor 27 de întrebări, clasificate pe mai multe domenii de

Sandra Grădinaru, avocatul lui Mihai Pleşu, a informat, sâmbătă, că a contestat toate procedurile efectuate în cazul clientului său în dosarul de trafic de droguri în care acesta a fost reţinut. "Până

Traficul rutier va fi restricţionat duminică, între orele 18,30 - 19,45, pe Calea Victoriei, pe banda I de circulaţie, între Str. Constantin Mille şi Bd. Regina Elisabeta, cu prilejul evenimentului

Cinci meciuri din etapa a 28-a din Liga 2 s-au jucat astăzi. Primele partide s-au disputat de la ora 11:00, alte două meciuri sunt programate în această seară. Următorul joc e cel dintre ASU Poli Timișoara și Daco-Getica, de la ora

Libertatea vă prezintă câteva pasaje din cartea “Cântecul vieții mele” scrisă de Anamaria Prodan Reghecampf și dedicată mamei sale. Astăzi, la aproape un an de la pierderea mamei sale, Anamaria Prodan Reghecampf lansează cartea “Cântecul