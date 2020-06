ANM a emis o nouă avertizare de vreme rea: Cod portocaliu în 34 de judeţe din ţară 21.06.2020

21.06.2020 ANM a emis o nouă avertizare de vreme rea: Cod portocaliu în 34 de judeţe din ţară Meteorologii au emis o nouă avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabilă în 34 de judeţe din ţară, de sâmbătă, de la ora 12.00, până duminică, la ora 6.00. Potrivit ANM, sunt vizate judeţele Satu Mare, Maramureş,



ANM a emis o nouă avertizare de vreme rea: Cod portocaliu în 34 de judeţe din ţară

Meteorologii au emis o nouă avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabilă în 34 de judeţe din ţară, de sâmbătă, de la ora 12.00, până duminică, la ora 6.00. Potrivit ANM, sunt vizate judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Arad, Caraş-Severin, Sibiu, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Timiş, Mehedinţi, Suceava, Botoşani, Harghita, Covasna, Braşov, Neamţ, […]

ANM a emis o nouă avertizare de vreme rea: Cod portocaliu în 34 de judeţe din ţară

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Remus Borza, cunoscut pentru rezultatul de la Hidroelectrica pe care a scăpat-o de contractele păguboase cu „băieţii deştepţi din energie” împingând-o în insolvenţă, a fost demis din poziţia de consilier economic al premierului Viorica

O imagine care implică un nivel ridicat de spirit de observaţie, dar şi de IQ, face furori printre studenţii Universităţilor din străinătate. Galeria Foto. Citește mai

Judecătorii Instanţei supreme au admis, luni, o cerere a apărătorilor lui Radu Mazăre, care spun că acesta nu ar mai putea fi judecat sau cercetat şi în alte cauze decât cea pentru care a fost extrădat,

Guvernul Dăncilă are trei miniștri noi, doi dintre ei în poziții cheie. Unul dintre este Ana Birchall (foto), la Justiție, demnitar care s-a făcut remarcat pentru urgența și profesionalismul cu care s-a ocupat de aducerea în țară, din

Meteorologii prognozează pentru următoarele două săptămâni (10 - 23 iunie) o încălzire accentuată a vremii şi, implicit, valori termice maxime de 32 - 34 de grade, în unele regiuni, însă fenomenul de

Doar în 2018 compania a recondiţionat şi restaurat peste 2.500 de piese de mobilier vintage, lucrând pentru industria HoReCa, muzee, galerii de artă sau clădiri de

„Tenismenul iberic a ajuns campionul absolut la French Open, după ce a bifat al 12-lea titlu. În ciuda performanței, „Matadorul” s-a aflat într-o zonă neagră a

Încălzirea globală are efecte din ce în ce mai dramatice asupra planetei noastre, cum ar fi creștrea alarmat de rapidă a temperaturilor și apariţia fenomenelor meteorologice extreme. Iar toate acestea au un impact devastator

Banchetul organizat luni seară la palatul Buckingham de regina Elisabeta a II-a în cinstea președintelui american Donald Trump și a familiei acestuia a fost un eveniment fastuos și opulent. La eveniment s-au servit patru feluri de mâncare s-au

Erste, Raiffeisen, Banca Transil­vania, BRD şi NN Investment Partners, cei mai mari admi­nistratori de investiţii din Ro­mânia, care împreună con­trolează 95,3% din piaţa fondurilor mutuale, au încheiat 2018 cu un profit net cumulat de 33,4

Portarul Cosmin Vâtcă (37 de ani) revine la CFR Cluj, după mai puțin de un an de la plecarea sa din Gruia. Cosmin Vâtcă a semnat un contract valabil pentru un an cu CFR Cluj, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. În

Antonia este una dintre cele apreciate femei din România, iar în TOP 100 Cele mai frumoase femei din lume, ea a ocupat un loc fruntaș anul trecut. Cu milioane de fani în țară și peste hotare, cântăreața primește nenumărate mesaje despre

CFR a prezentat pe site-ul oficial cei 5 fotbaliști pe care a reușit să-i transfere până acum. Este vorba despre Andrei Burcă (26 de ani, fundaș central), adus pentru 170.000 de euro de la FC Botoșani, Mateo Susic (28 de ani, fundaș

Leo Grozavu dezvaluie ca a avut colegi in Germania care faceau

Mega-scandal în showbiz cu Andreea Esca protagonistă. Prezentatoarea TV este revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Andreea Esca este extrem de revoltată din cauza unei știri false, care circulă pe Internet. Conform

Horoscop 5 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 5 iunie 2019 - Berbec Ești tentat să îți asumi un rol care nu ți se potrivește și nici nu este acceptat de cei din jur. Poți fi lider, dar pentru asta e nevoie de o

Potrivit specialiștilor, începând de miercuri se vor înregistra 35 de grade Celsius în vest, sud și est, mai ales în zonele de câmpie. Citește mai

Poliţia rusă a retras acuzaţiile de trafic de droguri formulate împotriva lui Ivan Golunov, un jurnalist de investigaţii a cărui arestare a stârnit revolta

Brigitte a copiat-o pe Anamaria Prodan la petrecerea cu ștaif care a avut loc azi-noapte. Soția lui Florin Pastramă a ales să vină într-o rochie transparentă, cu totul la vedere. Fostul model a atras toate privirile cu posteriorul său tonifiat,

O filmare de două minute, captată de pe camera de supraveghere instalată în containerul de acces în clubul Colectiv, confirmă opinia experților INEC care au vorbit despre o deflagrație provocată de substanțe necunoscute, ipoteză care nu a fost