ANM a emis cod galben de ploi în Capitală 06.08.2018

06.08.2018 ANM a emis cod galben de ploi în Capitală Meteorologii anunță, luni, cod galben de ploi pentru Capitală, valabil până la ora 17:00, fiind semnalate descărcări electrice, vânt de scurtă durată și, posibil, grindină de mici dimensiuni. Administrația Națională de Meteorologie a emis,



ANM a emis cod galben de ploi în Capitală

Meteorologii anunță, luni, cod galben de ploi pentru Capitală, valabil până la ora 17:00, fiind semnalate descărcări electrice, vânt de scurtă durată și, posibil, grindină de mici dimensiuni. Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, cod galben de ploi în Capitală, ce va fi valabil până la ora 17:00. Potrivit sursei citate, se vor semnala […] The post ANM a emis cod galben de ploi în Capitală appeared first on Cancan.ro.

ANM a emis cod galben de ploi în Capitală

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

MApN organizează, luni, 9 iulie, ceremonii pentru pilotul Florin Rotaru în toate unităţile din ţară şi în teatrele de operaţii şi a anunţat sistarea tuturor zborurilor cu MIG

Imediat după incident, poliţiştii locali au delimitat zona şi nu au mai lăsat pe nimeni să pătrundă în

Guvernul Republicii Moldova vine cu unele precizări referitoare la întrevederea de la sfârşitul săptămânii trecute dintre prim-ministrul Pavel Filip, şeful Delegaţiei UE, Peter Michalko, şi ambasadorii ţărilor UE, acreditaţi la Chişinău.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror-şef al DNA, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al şefului statului, Mădălina

Rezultate finale Bacalaureat 2018 ialomiţa au fost publicate pe edu.ro. În judeţul Ialomiţa ăeste 1.700 de elevi s-au înscris pentru susţinerea primei sesiuni a

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din funcţia de procuror şef al DNA. "În executarea deciziei Curţii Constituţionale nr. 358/2018,

Franța și Belgia joacă marți, de la ora 21:00, în semifinala Campionatului Mondial 2018. Meciul va fi în direct pe TVR 1 și liveTEXT pe GSP.RO. Eden Hazard și Thorgan Hazard îi vor înfrunta pe albaștri la Sankt Petersburg,

După cel mai bun sezon din cariera sa, Ianis Hagi vorbeşte despre nominalizarea în topul celor mai buni 100 de tineri jucători din lume şi despre visul de a debuta la echipa naţională Ianis s-a întors iarna trecută la Viitorul şi a

Ediția din acest an a Turului Ciclist al Sibiului a fost câștigată de Ivan Ramiro Sosa, un columbian de 21 de ani, de la pro-continentala Androni Giocattoli Sidermec. Și în 2017, la Sibiu, a triumfat tot un rutier din statul sud-american,

Rezultate admitere liceu 2018 - Pentru elevii care au promovat examenul de EVALUARE NAȚIONALĂ a venit ziua decisivă. După completarea fișelor de înscriere la liceele dorite ei vor afla azi la ce școală au fost repartizați

Decretul prin care preşedintele Klaus Iohannis a revocat-o pe Laura Codruţa Kovesi de la lșefia DNA a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Citește mai

Administraţia Trump a luat la ţintă imigranţii pe toate planurile, inclusiv în armată. Cel puţin 40 de recruţi şi rezervişti imigranţi au fost puşi pe liber recent, potrivit

Regina Elisabeta (92 de ani) şi Ducele de Edinburgh (97 de ani) nu vor participa la botezul strănepotului lor, prinţul Louis, iar motivele invocate de reprezentanţii Palatului Buckingham nu au legătură cu problemele de sănătate pe care ambii

Un studiu realizat de Euler Hermes Research la nivel global arată că durata de încasare a creanţelor a crescut cu 2 zile, ajungând la o medie de 66 de zile la nivel global, cel mai înalt nivel din 2007. În ce priveşte România, cele mai afectate

Echipa Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca s-a clasat pentru a cincea oară pe podium la concursul Seismic Design

Liceul Tehnologic din Odobeşti, care altădată pregătea specialişti de marcă în agricultură, mai ales în domeniul viticol, este astăzi în coada învăţământului

Rezultate finale Bacalaureat 2018 Bacău au fost publicate pe edu.ro. 3610 absolvenţi de liceu din judeţul Bacău au susţinut examenul de Bacalaureat

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR) Augustin Zegrean a declarat luni, pentru AGERPRES, că semnarea de către şeful statului a decretului de revocare a Laurei Codruţa Kovesi nu

Constructorul auto japonez Nissan a recunoscut că majoritatea uzinelor sale din Japonia au utilizat metode inadecvate pentru testarea emisiilor poluante ale automobilelor. Compania a precizat că

Avocaţii care susţin o nutriţie îmbunătăţită pentru bebeluşi şi-au exprimat dezacordul faţă de rapoartele potrivit cărora administraţia Trump a agresat alte guverne în încercarea de a