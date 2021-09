Angelina Jolie s-a temut pentru copiii ei în timpul căsătoriei cu Brad Pitt 04.09.2021

04.09.2021 Angelina Jolie s-a temut pentru copiii ei în timpul căsătoriei cu Brad Pitt Angelina Jolie a declarat, într-un interviu pentru The Guardian, că s-a temut pentru siguranţa copiilor săi în timpul căsătoriei cu Brad Pitt şi a criticat guvernul SUA pentru că nu a făcut mai mult pentru a proteja drepturile minorilor.



Angelina Jolie s-a temut pentru copiii ei în timpul căsătoriei cu Brad Pitt

Angelina Jolie a declarat, într-un interviu pentru The Guardian, că s-a temut pentru siguranţa copiilor săi în timpul căsătoriei cu Brad Pitt şi a criticat guvernul SUA pentru că nu a făcut mai mult pentru a proteja drepturile minorilor. Actriţa Angelina Jolie a spus că experiențele trăite cu fostul soţ, Brad Pitt, au făcut-o să […]

Angelina Jolie s-a temut pentru copiii ei în timpul căsătoriei cu Brad Pitt

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Compania Sport Time Balkans din Serbia, distri­buitorul exclusiv al brandului sport Nike pe şase pieţe din zona Balcanilor, şi care a preluat în această vară distribuţia mărcii în România şi Bulgaria, a deschis în centrul comercial Mega Mall

Adela Popescu, prezentatoarea emisiunii Vorbește lumea, de pe Pro TV, a împlinit 34 de ani, iar unul dintre cei care au felicitat-o primii a fost chiar colegul ei de platou, Cove. Dar o intervenție surpriză a venit din partea Adelinei, soția lui

Opt dintre cele mai mari 15 lanţuri de fast-food din SUA după vânzările din 2019 sunt prezente pe plan local, însă toate sunt aduse în sistem de

Valentin Lazăr (31 de ani), ultima dată la Dinamo, a semnat cu Al Shahania, echipă din liga a doua din Qatar. După aventura de 8 luni de la Dinamo, Vali Lazăr se întoarce în Qatar, țară în care întotdeauna s-a simțit ca acasă. Extrema a

Cenzorii din China au întrerupt transmisiunea dezbaterii dintre nominalizaţii la postul de vicepreşedinte al Statelor Unite în momentul în care actualul vicepreşedinte, republicanul Mike Pence, a început să critice regimul comunist de la

Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), instituţia care face regulile pe piaţa de servicii de telecom şi servicii poştale, şi care va gestiona mult disputata licitaţie 5G, a rămas fără preşedinte după ce Sorin

Banca Națională a României (BNR) a anunțat valorile pe care le înregistrează pe 8 octombrie principalele valute. Potrivit BNR, 1 euro este cotat, astăzi, la 4.8741, într-o ușoară creștere față

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, avertizări cod galben şi cod portocaliu de vremea rea, valabile în jumătatea estică a ţării, până sâmbătă dimineaţa, potrivit Agerpres. Conform prognozei, un cod portocaliu este

La 7 zile de când cardul de sănătate a redevenit obligatoriu în reţeaua de medicină primară, medicii de familie arată care sunt efectele acestei măsuri impuse de Guvern. Au crescut timpii de aşteptare

Cine pune mâna pe unul din ele va fi foarte norocos. Legendele din fotbal pot reprezenta un avantaj nemaipomenit în partidele de Ultimate Team, chiar dacă sunt foarte greu de obținut. Orice astfel de card este de ajutor, dar unul dintre cele

În urma Hotărârii nr. 19 din 06.10.2020 a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, anunțăm anularea concertelor cu public de la Filarmonica "George Enescu" pentru urmatoarele

Adelin Petrişor critică managementul TVR pentru proasta gestionare a îmbolnăvirilor de COVID-19 din televiziunea

In trecut, conceptul de comert era mult mai simplu. Desfasurat preponderent pe plan local, marketing-ul acelor vremuri insemna transmiterea unei informatii ”din vorba-n vorba”, despre cat de buna este mancarea la

Ion Crăciunescu, 70 de ani, s-a pronunțat în privința penalty-ului care a decis meciul Ucraina U21 - România U21 1-0 din preliminariile Euro 2021. CONTEXT: Naționala de tineret a pierdut cu Ucraina U21, scor 0-1, în urma unui penalty transformat

Danezul Nicklas Bendtner a povestit o noapte incredibilă trăită într-un cazino în urmă cu nouă ani, când juca la Arsenal La 32 de ani, după ce a jucat de-a lungul carierei la Arsenal, Juventus și Wolfsburg, danezul Nicklas Bendtner a ajuns la

Pe fondul creșterii alarmante a numărului de cazuri de COVID-19, controalele în pieţe şi în centrele comerciale aglomerate s-au intensificat. Au fost verificate 32.000 de persoane, anunță un comunicat

Coronavirusul a mai ucis un medic, este vorba de un doctor de 60 de ani de la Spitalul de Urgență Bagdasar-Arseni din București, potrivit StirileProtv. Medicul ortoped în vârstă de 60 de ani de la Spitalul de Urgență Bagdasar-Arseni din

Comisar european pentru inovaţie, cercetare, cultură, educaţie şi tineret, Maria Gabriel, a anunţat sâmbătă, 10 octombrie, că a fost testată pozitiv pentru COVID-19 în urma unui al doilea test pe care l-a efectuat după ce a fost contact al

Pandemia de coronavirus și-a spus cuvântul în ceea ce-l privește pe Smiley. Artistul a pus câteva kilograme în plus de când are la dispoziție mai mult timp liber. Stare de urgență, izolare la domiciliu, lipsa […] The post Pandemia, bat-o

În vârstă de 19 ani, poloneza Iga Swiatek a câștigat, sâmbătă, turneul de Mare Șlem de la Roland Garros, după ce s-a impus în finală, scor 6-4, 6-1, de rusoaica Sofia Kenin, 21 de ani, notează Eurosport. Tânăra sportivă poloneză, care