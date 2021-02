Angelica Rozeanu, o campioană unică a tenisului de masă 16.02.2021

16.02.2021 Angelica Rozeanu, o campioană unică a tenisului de masă Puțini din cei de astăzi au auzit de Angelica Adelstein-Rozeanu și de faptele sale de vitejie de la începutul anilor ’50, când a devenit prima femeie din România campioană mondială și europeană la orice sport. […] The post Angelica



Angelica Rozeanu, o campioană unică a tenisului de masă

Puțini din cei de astăzi au auzit de Angelica Adelstein-Rozeanu și de faptele sale de vitejie de la începutul anilor ’50, când a devenit prima femeie din România campioană mondială și europeană la orice sport. […] The post Angelica Rozeanu, o campioană unică a tenisului de masă appeared first on Cancan.ro.

Angelica Rozeanu, o campioană unică a tenisului de masă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Competiţia este organizată de către Preşedintele AS CS SHINOBI IASI, Sensei Grigorovici Bogdan- 3 Dan Karate Isshinryu şi Primăria

Mihaela Rădulescu a făcut public un mesaj virulent în legătură cu virusul mortal din China și i-a îndemnat pe oameni la calm. Potrivit celor mai noi statistici, peste 92.000 de oameni au fost depistați pozitiv cu coronavirus, alți 3.130 au

Alegerile prezidenţiale din Statele Unite ale Americii vor avea loc la sfârşitul anului 2020. Partidul Republican, în lipsa unui eveniment neprevăzut, îl va susţine pentru realegere pe actualul Preşedinte, Donald J. Trump. De cealaltă parte a

Extinderea epidemiei de coronavirus reprezintă un risc suplimentar la adresa economiei germane deja slăbite, a avertizat Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank). Informația a fost transmisă de DPA şi

Comitetul de Urgență al FRF a ales stadionul pe care se va disputa finala Cupei României din sezonul 2019/2020: Arena „Ion Oblemenco” din Craiova. Finala Cupei României va avea loc pe 23 mai 2020, la o oră care urmează să fie anunțată. Cele

FCSB leagă meciurile fără victorie în Liga 1, îndepărtându-se de câștigarea titlului, iar traseul mediocru din ultima lună își găsește explicațiile în relația dintre antrenor și jucători, care în momentul de față nu mai există.

Chiar dacă este un subiect banal, femeile pot vorbi la nesfârșit despre genți și asortarea acestora la diferite ținute sau stiluri vestimentare, fără a se plictisi. Mai mici, mai mari, mai colorate sau în tonuri neutre, modelele de genți de

Migdalii de la poalele dealului Istriţa au înflorit la sfârşitul lunii februarie, mai repede cu o lună decât le este vremea. În zonă se spune că floarea de migdal este simbol al sosirii primăverii, iar din acest moment anotimpul renaşterii

Premierul desemnat Florin Cîţu a declarat miercuri că România are un plan clar de reducere a deficitului excesiv pe care l-a negociat timp de trei luni cu reprezentanţii Comisiei

Marile cluburi din Portugalia au fost vizitate în această dimineaţă de inspectorii de la Fisc, care derulează o anchetă pentru suspiciunea de fraudă şi spălare de bani. După cum a anunţat Correio da Manhã, preluat şi de A Bola şi Record,

După şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, ministul de Interne, Marcel Vela a anunțat că România o să ofere ajutoare din rezervele Agenţiei Naţionale de Rezerve de Stat Greciei, în contextul crizei refugiaţilor.

Cutremur în România. Un seism s-a produs, duminică după amiază, în

România şi-a aflat grupa din competiţia pe care Jurgen Klopp a catalogat-o drept cea mai inutilă inventată vreodată. Deşi a asistat la tragerea la sorţi, cu siguranţă, şi selecţionerul are, în acest moment, alte preocupări decât partidele

SIF Transilvania (SIF3) a convocat acţionarii în data de 28 aprilie 2020 pentru a aproba repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în 2019, respectiv fixarea dividendului brut de 0,02 lei pe acţiune, potrivit unui raport la

Accident grav în județul Prahova. Un copil de 9 ani a fost izbit în plin, joi, de un TIR, în timp ce traversa strada. Micuțul a suferit răni foarte grave și a fost preluat de un elicopter SMURD. (VEZI ȘI: ACCIDENT ÎNFIORĂTOR ÎN HARGHITA! UN

Noul coronavirus a devenit cel mai popular subiect din întreaga lumea. Virusul a provocat panică și a făcut numeroase victime, iar mai nou se pare că este folosit pe post de scuză pentru a scăpa de arest. Un romn, de 33 de ani a fost prins în

Compania aviatică Flybe, cel mai mare operator de zboruri regionale din Europa, a intrat în colaps din cauza epidemiei de coronaviroză, scrie The Guardian. La cinci zile după ce Willie Walsh, CEO la IAG, compania care deține British Airways, a

Joi, 5 martie, au loc noi tragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile care au avut loc duminica trecută, atunci când Loteria Română a acordat peste 21.000 de câştiguri, în valoare totală de 9,4

Roman nominalizat la COSTA NOVEL AWARD 2018 Finalist la WOMEN’S PRIZE FOR FICTION Cel mai recent roman al scriitoarei britanice Pat Barker, Comandant al Ordinului Imperiului Britanic pentru

Antreprenorul braşovean Sebastian Florescu (36 de ani) a plecat din ţară când avea 19 ani pentru a se muta la Londra. A stat în Marea Britanie mai bine de un deceniu pentru ca în 2014 să revină