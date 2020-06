Angela Merkel, revoltată după decesul lui George Floyd. “Această crimă…” 04.06.2020

04.06.2020 Angela Merkel, revoltată după decesul lui George Floyd. “Această crimă…” Cancelarul german Angela Merkel a denunţat, în cursul zilei de joi, “uciderea” afro-americanului George Floyd de de către poliția din SUA. Aceasta susține că rasismul lovește un stat foarte evoluat din toate punctele de vedere. Citește



Angela Merkel, revoltată după decesul lui George Floyd. “Această crimă…”

Cancelarul german Angela Merkel a denunţat, în cursul zilei de joi, “uciderea” afro-americanului George Floyd de de către poliția din SUA. Aceasta susține că rasismul lovește un stat foarte evoluat din toate punctele de vedere. Citește și: Papa Francisc, rugăciuni pentru George Floyd şi pentru toţi cei care şi-au pierdut viaţa din cauza rasismului! „Să ne […] The post Angela Merkel, revoltată după decesul lui George Floyd. “Această crimă…” appeared first on Cancan.ro.

Angela Merkel, revoltată după decesul lui George Floyd. “Această crimă…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

♦ „Cred că a reapărut optimismul în rândul investitorilor ori poate s-au mai disipat eventualele temeri în privinţa cadrului legislativ.“ ♦ „Pe piaţa de capital a apărut un sentiment pozitiv în contextul evenimentelor interne din

Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a avut o întâlnire cu premierul Dăncilă. Potrivit Guvernului, în cadrul discuției au fost abordate aspecte ale ultimelor evoluții de pe scena politică internă, precum și

Andrei Tranga, proprietarul reţelei de restaurante Andy's Pizza şi La Plăcinte, rămâne în izolatorul de detenţie preventivă, transmite IPN. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii de Apel. Aceştia au respins recursul avocatului lui Andrei

Meteorologii au emis, miercuri, o nouă avertizare nowcasting Cod portocaliu de ploi, grindină şi vijelie, valabilă în localităţi din judeţe aflate în zona Moldovei. Conform Administraţiei Naţionale

Fundașul Claudiu Belu (25 de ani) a semnat cu FCSB după despărțirea de Astra și vine la București alături de frumoasa lui iubită, Diana Zorkot, care e fiica unui milionar libanez. Claudiu și Diana (22 de ani) sunt împreună de

Secretarul general adjunct al PNL, Cristi Barbu, omul care a pus umărul substanțial în campania care a condus la câștigarea alegerilor europarlamentare, a transmis că un leadership coerent și consecvent, axat pe obiective și nu pe emoție și

Carmen Dan, fosta secretară pusă de Liviu Dragnea la șefia MAI, nu se dă dusă ușor de la conducerea Internelor, deși președintele Iohannis i-a cerut în mod explicit demiterea "imediată", iar o parte din baronii PSD au

Profitul net la nivelul sistemului bancar românesc a ajuns la sfârşitul primului trimestru (T1) la 1,8 mld. lei, iar activele au urcat la un vârf de 451,9 mld. lei, în condiţiile creşterii creditării cu un ritm mediu de 8%, după cum reiese din

Copiii, în special cei aflaţi în primii ani de viaţă, reprezintă cel mai vulnerabil segment de populaţie la expunerea la fumul de tutun, prezentând riscuri crescute pentru boli ale tractului respirator

Folosirea telefoanelor mobile în timpul unei vizite la supermarket determină creşterea în medie cu 41% a sumei cheltuite, este concluzia unei cercetări, transmite Press Association, preluată de Agerpres. Cercetarea, realizată de Universitatea din

Un bărbat de 64 de ani, medic veterinar într-o comună din judeţul Brăila, a fost găsit decedat joi, într-un canal de irigaţii de la marginea comunei Vişani, potrivit IPJ Brăila. Trupul bărbatului a

Radu Mazăre nu s-a întâlnit, până în prezent, cu Liviu Dragnea, ambii aflați în carantină în Penitenciarul Rahova, conform declarațiilor avocatului fostului primar al Constanței. Fostul edil al Constanței se simte bine, și face plimbări

Premierul Viorica Dăncilă l-a numit, joi, pe deputatul Remus Borza, în funcţia de consilier onorific al prim-ministrului pe probleme economice, reformă şi

Guvernul a adoptat în şedinţa de vineri o hotărâre care prevede că pentru dobânda calculată creditelor acordate prin programele guvernamentale cu garanţia statului se va utiliza indicele de referinţă

Deputata Blocului ACUM Maria Ciobanu consideră că scopul vizitei la Chişinău a reprezentantului special al lui Vladimir Putin în relaţiile cu Republica Moldova, Dmitrii Kozak, este acela de a-l înlătura pe liderul PDM, Vlad Plahotniuc, de la

Norica Nicolai, până acum europarlamentar ALDE Ro, a confirmat, joi, că formațiunea sa nu mai este parte a ALDE Eu. Citește mai

Firma este deţinută integral de omul de afaceri Nicolae Boştină, potrivit datelor de pe site-ul listafirme.ro, iar ca administrator figurează Andrei Cosmin

Un incendiu de proporţii a izbucnit la marginea Constanţei, fumul negru văzându-se de la distanţă. Este vorba despre 6 barăci de pe varianta

Guvernul României a adoptat joi Strategia de dezvoltare a ecoturismului, act normativ care urmărește promovarea destinațiilor ecoturistice și care creează cadrul legislativ necesar dezvoltării turismului în

Simona Halep a aflat când joacă meciul cu Lesia Ţurenko, din turul 3 la Roland Garros. Citește mai