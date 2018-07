Angajaţii de la Drumurile Naţionale i-au trimis unei femei, prin colet, gunoiul aruncat pe marginea unei şosele 28.07.2018

O femeie din Drobeta Turnu Severin a primit acasă un colet neobişnuit în care se găsea gunoiul pe care-l aruncase pe marginea unei şosele din Gorj atunci când a tranzitat judeţul.

