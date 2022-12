ANEIR, despre efectul neaderării României la Schengen: Austriecii cu profiturile, românii cu pierderile 11.12.2022

11.12.2022 ANEIR, despre efectul neaderării României la Schengen: Austriecii cu profiturile, românii cu pierderile Veto-ul austriecilor la adresa țării noastre nu numai că a mâhnit și contrariat cetățenii din România și din celelalte țări membre UE, dar a pus în oglindă și efectele votului pentru cele două



ANEIR, despre efectul neaderării României la Schengen: Austriecii cu profiturile, românii cu pierderile

Veto-ul austriecilor la adresa țării noastre nu numai că a mâhnit și contrariat cetățenii din România și din celelalte țări membre UE, dar a pus în oglindă și efectele votului pentru cele două țări.

ANEIR, despre efectul neaderării României la Schengen: Austriecii cu profiturile, românii cu pierderile

Stiri Adevarul

