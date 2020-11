Andreea Tonciu, în doliu după moartea bunicii sale: “Am să te iubesc câte zile voi avea, iubirea mea bună” 15.11.2020

15.11.2020 Andreea Tonciu, în doliu după moartea bunicii sale: “Am să te iubesc câte zile voi avea, iubirea mea bună” Cu lacrimi în ochi, Andreea Tonciu a anunțat că bunica sa a încetat din viață. În memoria acesteia, fosta asistentă TV a făcut două postări sfâșietoare. Pe o imagine în care apare bunica ei, vedeta […] The post Andreea Tonciu, în



Andreea Tonciu, în doliu după moartea bunicii sale: “Am să te iubesc câte zile voi avea, iubirea mea bună”

Cu lacrimi în ochi, Andreea Tonciu a anunțat că bunica sa a încetat din viață. În memoria acesteia, fosta asistentă TV a făcut două postări sfâșietoare. Pe o imagine în care apare bunica ei, vedeta […] The post Andreea Tonciu, în doliu după moartea bunicii sale: “Am să te iubesc câte zile voi avea, iubirea mea bună” appeared first on Cancan.ro.

Andreea Tonciu, în doliu după moartea bunicii sale: “Am să te iubesc câte zile voi avea, iubirea mea bună”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dezvoltarea unui produs sau serviciu nou a reprezentat principalul element pe care l-au vizat antreprenorii din spatele companiilor cu activitate între 10 şi 15 ani atunci când au accesat fonduri

Horoscop 1 decembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Luni, 2 decembrie - Berbec: Astăzi debutează o etapă importantă din viața ta, care va dura aproape un an și care va contura noi posibilități de dezvoltare profesională, cu

Doar în weekendul 16 – 17 noiembrie, curierii Sameday au livrat către clienţi şi în lockere peste 130.000 de

Leul s-a apreciat luni cu 0,04 de bani în raport euro (-0,01%), moneda europeană fiind cotată la 4,7777 lei, faţă de 4,7781 lei vineri. De asemenea, leul a câştigat teren şi în faţa dolarului american,

Producătorul de vopsele Sniezka speră să crească profitabilitatea recent achiziţionatei firme Poli-Farbe din Ungaria şi să atingă marje similare cu cele ale Sniezka până în 2022, a declarat CEO-ul companiei poloneze Piotr Mikrut, potrivit

Potrivit informaţiilor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în baza de date AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 300 de locuri de

Peter Seisenbacher, 59 de ani, austriacul care e campion olimpic la judo în 1984 (Los Angeles) și 1988 (Seul), a fost extrădat de autoritățile ucrainene în Austria, unde va fi acuzat de abuz sexual contra minorilor, relatează agenția de presă

Gigi Becali este în culmea fericirii, şi-a măritat fata cea mare, pe Teodora, iar la scurt timp a aflat vestea cea mare, va deveni bunic. Proaspăt căsătorită, tânăra va aduce pe lume primul său copil şi primul nepot pentru latifundiarul din

Noul titular al postului de preşedinte al Funarte, o instituţie publică de promovare a artelor din Brazilia, numit marţi, a declarat pe canalul său de Youtube că "rock-ul duce la avort şi la

Un medic venezuelan a devenit vedetă pe internet. Acesta face furori cu înregistrăriule în care apare dansând pe ritmuri de reggaeton în timp ce operează, relatează laverdadnoticias.com. În înregistrările devenite virale pe internet, chirurgul

Oana Roman a anunţat zilele trecute pe reţelele de socializare că mama ei a ajuns din nou la spital, din cauza unor dureri. Acum, vedeta vorbeşte despre problemele de sănătate cu care se confruntă Mioara Roman, afecţiuni specifice vârstei pe

Femeile aflate sub semnul zodiacal al Săgetătorului sunt caracterizate de pasiune, iubire și energie greu de egalat. În plus, acestea iubesc provocările de orice fel, dar în mod deosebit pe cele de

Pe 25 martie 2016, Sore a născut o fetiță, care a primit numele Erin. Artista încearcă să fie cât mai mult timp lângă micuță, dar acordă o atenție deosebită și carierei. Sunt, însă, cazuri când cântăreața este depășită de

♦ Camera Deputaţilor va adopta astăzi un proiect de eliminare a supraaccizei la carburanţi care a adus bugetului, doar din ianuarie până în septembrie 2019, aproape 2,2 miliarde de lei, după ce, cu o zi înainte, guvernul PNL anunţase că

O altă vedetă de la Antena 1 a dat vestea minunată că este însărcinată! Ea și partenerul său de viață sunt extrem de emoționați pentru că este primul lor copil, în timp ce frumoasa colegă a lui Dani Oțil și a lui Răzvan Simion, care a

Naționala României a pierdut meciul de astăzi cu Muntenegru, cu scorul 26-27, în grupele Campionatului Mondial din Japonia, informează GSP. La pauză au condus fetele noastre, tot la limită, cu 11-12. Meciul s-a disputat, în această dimineață,

Poliţiştii au identificat un bărbat de 47 de ani suspectat de comiterea unui furt. Oamenii legii au stabilit că individul a profitat de faptul că o maşină fusese lăsată neasigurată într-un parc auto şi i-a furat o sumă de bani consistentă

Selecţionata Ungariei a învins reprezentativa Senegalului cu scorul de 30-20 (17-9) la Yatsushiro, în Grupa C a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. Ungaria a reuşit a doua sa victorie în

O bătrână, în vârstă de 74 de ani, care a căzut în subsolul unui castel de apă din satul Raşi, a scăpat ca prin minune cu viaţă. Pensionara a fost salvată de către pompierii militari din Lehliu şi preluată de un echipaj de la Ambulanţă

Pentru noul sezon de iarnă, patinoarul din Piaţa Libertăţii a fost mărit de la 600 la 1.000 de metri pătraţi. Acesta va fi deschis până în 1 martie