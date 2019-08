Andreea Sava. Top 10 superalimente care nu ar trebui să lipsească din dieta nimănui 23.08.2019

Andreea Sava. Top 10 superalimente care nu ar trebui să lipsească din dieta nimănui

Corpul are nevoie de anumiți nutrienți pentru a funcționa corespunzător. Iar, dacă mănânci multe dulciuri, produse procesate, ronțănele etc, are nevoie de și mai mulți pentru că aceste alimente “spală”...

Autorităţile din Mehedinţi au intrat în alertă, după marţi au fost descoperiţi mai mulţi peşti morţi pe Dunăre, între localităţile Vrancea şi Crivina, aceştia prezentând pete sângerii şi lipsa

După o vârstă, riscul să apară linii de expresie pe faţă sunt mari. Le poţi preveni, dar nu pentru multă vreme. Când apar, bine ar fi să le accepţi şi să le porţi cu mândrie. În ele sunt ascunse lecţii de viaţă preţioase. Pe de altă

Citesc, recitesc și tot nu îmi vine să cred! Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a retras acreditările pentru doi jurnaliști: Ionela Arcanu(Realitatea TV) și Ovidiu Oanță( Pro TV).Domnul ministru

Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a făcut apel vineri, într-un comunicat, la multiplicarea donaţiilor din partea comunităţii internaţionale în sprijinul miilor

Cu toate că, oficial, se află în cărți pentru câștigarea marelui premiu de 50.000 de euro, Brigitte a părăsit ”Ferma”, renumitul reality-show de la PRO TV. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de

Brian Harvey, solistul grupului East 17, o trupă pop-dance care a avut succes în anii 1990, a fost arestat şi spitalizat joi seară după ce a ameninţat în timpul unui live stream difuzat din reşedinţa sa din Walthamstow că

O femeie a fost rănită, în urma unui accident rutier petrecut vineri seara, în oraşul Simeria. Două autoturisme s-au ciocnit

Naţionala de fotbal a Moldovei a jucat vineri, 22 martie, la Chişinău, împotriva campioanei mondiale, Franţa, primul meci din grupa H a preliminarilor pentru Campionatul European

Mirel Rădoi a împlinit vineri 18 de ani și a sărbătorit alături de jucătorii naționalei de tineret a României. Vlad Nedelea, reporterul Gazetei Sporturilor, și fotoreporterul Raed Krishan sunt în Spania de unde oferă

Un geniu al medicinei se năştea la Bucureşti în anul 1863. După ce a absolvit Facultatea de Medicină, Gheorghe Marinescu (1863-1938) a plecat la Paris pentru a-şi continua specializarea în neuropatie, domeniu care îl

Conflictul militar, deschis cu acte în regulă în anul 1651, a fost între Olanda şi insulele Scilly, un arhipelag cu peste 100 de insuliţe, localizat în dreptul coastei sud-vestice a Marii Britanii. Pacea între beligeranţi s-a încheiat în 1986,

Sălbăticia peisajelor, imaginea Oceanului Indian, dar şi tot ce oferă natura pe coasta Africii fac din Seychelles una dintre cele mai luxoase destinaţii de vacanţă. Seychelles este o ţară insulară, formată din 115 insule, Mahe, Praslin, La

Simona Halep s-a calificat uşor în turul al treilea al tureului Premier Mandatory de la Miami, după ce a trecut de americanca Taylor

Preliminariile de calificare la Euro 2020 au început joi şi au continuat aseară cu rezultate mai puţin

Româncele iau cu asalt turneul Premier Mandatory de la Miami. Monica Niculescu (138 WTA) și canadicanca Bianca Andreescu (24 WTA) s-au calificat în turul 3. Mihaela Buzărnescu (32 WTA) a fost eliminată în turul 2 de Alize Cornet (53

Fostul președinte al României și fostul președinte al PMP, Traian Băsescu, a declarat că Rusia are un plan prin care urmărește invadarea Europei, iar cel mai simplu i-ar fi chiar prin Lunca Dunării. Băsescu a spus că Rusia a dorit să ajungă

Maşinile, urmărite de autorităţile din ţări precum Belgia, Franţa, Austra, au fost descoperite la persoane din judeţul

Un accident rutier mortal a avut loc sâmbătă dimineaţă, în zona localităţii Pui, pe şoseaua Haţeg – Petroşani. O femeie a murit, iar o fetiţă de şapte ani şi un bărbat sunt grav

Opozanţii Brexitului se mobilizează sâmbătă în stradă, la Londra, cu scopul de a cere un al doilea referendum, în timp ce premierul Theresa May face demersuri în culise pentru a-i atrage pe deputaţi de partea acordului său al divorţului cu

În total, 26 de persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 30 au fost rănite în incendiul unui autocar cu turişti în provincia Hunan, în centrul Chinei, au anunţat autorităţile locale, transmite