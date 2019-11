Andreea Raicu s-a pozat nemachiată la 42 de ani. Cum arată vedeta 12.11.2019

12.11.2019 Andreea Raicu s-a pozat nemachiată la 42 de ani. Cum arată vedeta Andreea Raicu s-a pozat nemachiată la 42 de ani. Cum arată vedeta fără niciun strop de machiaj. Andreea Raicu este una dintre vedetele asumate din showbiz-ul românesc. În ciuda faptului că este o persoană publică, vedeta nu are nicio problemă



Andreea Raicu s-a pozat nemachiată la 42 de ani. Cum arată vedeta

Andreea Raicu s-a pozat nemachiată la 42 de ani. Cum arată vedeta fără niciun strop de machiaj. Andreea Raicu este una dintre vedetele asumate din showbiz-ul românesc. În ciuda faptului că este o persoană publică, vedeta nu are nicio problemă în a ieși din casă fără niciun strop de machiaj. Așa s-a întâmplat și astăzi […] The post Andreea Raicu s-a pozat nemachiată la 42 de ani. Cum arată vedeta appeared first on Cancan.ro.

Andreea Raicu s-a pozat nemachiată la 42 de ani. Cum arată vedeta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Şapte percheziţii au fost efectuate de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru, a la punctele de lucru din

Premierul britanic Theresa May a anunţat miercuri în faţa deputaţilor din formaţiunea sa, Partidul Conservator, că va demisiona înainte de următoarea etapă de negocieri cu privire la Brexit, relevă

Procurorul general Augustin Lazăr a sesizat CSM pentru a fi dispuse verificări faţă de Adina Florea, şeful adjunct al Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie (SIIJ), pentru săvârşirea

Procurorul general Augustin Lazăr a cerut Consiliului Superior al Magistraturii să o ancheteze disciplinar pe Adina Florea, procurorul-șef adjunct al Secției pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, în legătură cu dosarul Tel Drum. „Am

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a învins-o pe chinezoaica Qiang Wang (27 de ani, 18 WTA), scor 6-4, 7-5 și s-a calificat în semifinale la Miami. Citește mai

Compania Sinaia SA, deţinută de acţionari israelieni, care operează hotelurile Rina, este a doua cea mai mare companie hotelieră de pe Valea Prahovei după cifra de

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din Ro­mâ­nia atrage în continuare atenţia investitorilor, după un 2018 în care volumul tranzacţiilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, cel mai dinamic sector urmând să rămână cel de

Puteţi prepara acasă şampon cu ingrediente care vă sunt la îndemână. Iată, mai jos, una dintre reţetele facil de

Numeroase studii au demonstrat că băuturile carbogazoase sunt bombe calorice extrem de dăunătoare pentru sănătate. Rezultatele unei noi cercetări arată în detaliu ce ravagii pot face acestea în

În 1994, Alpha Bank era prima bancă străină care intra pe piaţa din România. Dezvoltarea băncii a fost una treptată, prin investirea sistematică a resurselor şi creştere organică, în cei 25 de ani de activitate Alpha Bank fiind o prezenţă

Eliminată în ”optimi” la Indian Wells (California), Simona Halep, 27 de ani, 3 WTA, s-a mutat în Florida, pentru un alt turneu de categoria WTA Premier Mandatory, cel de la Miami, dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Competiția are loc

Simona Halep a câștigat, miercuri seară, „sfertul” cu Qiang Wang (China), cap de serie numărul 18, și continuă cursa pentru primul titlu la Miami (Florida), turneu dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, dar și pentru redobândirea

Joi, 28 martie 2019, vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime nu vor depăși 15 grade. În Capitală, vremea va fi mai rece decât în mod normal la aceastã datã. Temperatura maximã va fi de 12...14

Cutremur în PNL: șeful campaniei electorale pe București demisionează și face acuzații grave. Alexandru Nazare susține că nu poate obține rezultate bune la europerlamentare, din cauza animozităților din partid. Citește mai

Senatorul PNL Florin Cîțu declară că ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, are imunitate diplomatică acordată de Moscova și că nu plătește taxe statului român pentru că este guvernator al Băncii Internaționale de Investiții a Rusiei.

PSD. Senatorul USR Florina Presadă spune că PSD se pregăteşte să dea ordonanţă de urgenţă pentru ca alegerile europarlamentare şi referendumul să fie organizate în secţii de votare

Inspecţiile fiscale derulate anul trecut de Direcţia de administrare a Marilor Contribuabili au stabilit sume suplimentare de plată pentru multinaţionale de două ori mai mari decât în

Un locuitor al raionului Floreşti, împreună cu un amic din Ialoveni, şi-au aflat recent pedepsele după ce au fost recunoscuţi culpabili de omorul săvârşit cu o deosebită cruzime al unui bărbat. Procuratura le-a demonstrat vina, inculpaţii

Rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani din România, un indicator al gradului în care populaţia este activă din punct de vedere economic, a scăzut, în al patrulea trimestru al anului trecut, la 69,5%, de la 71,3%

Vineri, 28 martie, începând cu ora 10.00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă” Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa organizează un exerciţiu de cooperare cu forţe şi mijloace în teren în care este simulată producerea unei explozii