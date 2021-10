Andreea Raicu pune sănătatea pe primul loc! Cum am surprins-o pe ”fosta” lui Cristi Chivu 06.10.2021

06.10.2021 Andreea Raicu pune sănătatea pe primul loc! Cum am surprins-o pe ”fosta” lui Cristi Chivu Până la vârsta de 44 de ani, Andreea Raicu a avut multe lecții de învățat! Fie că vorbim despre cele legate de relațiile amoroase sau despre sănătatea emoțională ori cea fizică, vedeta a trecut, de-a […] The post Andreea Raicu pune



Andreea Raicu pune sănătatea pe primul loc! Cum am surprins-o pe ”fosta” lui Cristi Chivu

Până la vârsta de 44 de ani, Andreea Raicu a avut multe lecții de învățat! Fie că vorbim despre cele legate de relațiile amoroase sau despre sănătatea emoțională ori cea fizică, vedeta a trecut, de-a […] The post Andreea Raicu pune sănătatea pe primul loc! Cum am surprins-o pe ”fosta” lui Cristi Chivu appeared first on Cancan.

Andreea Raicu pune sănătatea pe primul loc! Cum am surprins-o pe ”fosta” lui Cristi Chivu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Austria intră în carantină pentru două săptămâni și jumătate, după ce numărul cazurilor COVID-19 înregistrate în ultimele zile a depășit de până la zece ori așteptările autorităților, precizează CNN. Cancelarul Sebastian Kurz a

De la începutul pandemiei și până până astăzi, 15 noiembrie, 8.926 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 14.11.2020 (10:00) – 15.11.2020 (10:00) au fost raportate 113 […] The post Încă

A început nebunia consolelor next-gen. În timp ce Europa, inclusiv România, așteaptă cu sufletul la gură lansarea PS5, mai ales pentru a juca exclusivitățile de la Sony, Microsoft a avut parte de o lansare de succes al noilor console, Xbox Serie

Rata infectării la mia de locuitori cu domiciliul în Ploiesti a crescut la 6.15, dublu faţă de săptămâna trecută, anunţă autorităţile

Cosmin Contra (44 de ani) își negociază în aceste ore plecarea de la Dinamo. Spaniolii speră ca antrenorul să renunțe la orice pretenție financiară! Cosmin Contra a ajuns la capătul răbdării. Vrea să plece de la Dinamo, dezamăgit de

Hope@home , The Messenger şi Selige Stunde se intitulează trei albume lansate recent, care oferă o altă perspectivă asupra timpurilor dificile pe care le

După o perioadă de câteva zile în această săptămână, când va fi mai cald decât în mod normal, după data de 20 noiembrie meteorologii anunță o răcire accentuată. În mai multe zone ale țării se

Constructorul auto german Volkswagen intenţionează să investească 1 miliard de euro în fabrica sa din Slovacia, cu 500 milioane de euro alocaţi pentru producţia modelelor Passat şi Skoda Superb, a anunţat preşedintele filialei slovace a

Cea de-a patra confruntare Chefi la cuţite, difuzatã în aceastã searã, de la 20:30, la Antena 1 se anunţã a fi una foarte durã. Se vor face reproşuri, se vor lansa critici usturãtoare, tensiunea va

Ministrul de Externe al Armeniei, Zohrab Mnatsakanyan, a demisionat, luni, pe fondul protestelor faţă de termenii armistiţiului din Nagorno-Karabah, care menţine câştigurile teritoriale obţinute de Azerbaidjan,

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) acordă un împrumut de 10 milioane de euro companiei Agricover, pentru a susţine creşterea nevoilor de capital de lucru, în condiţiile în care furnizorul de de tehnologie agricolă

Corturile de triaj din faţa spitalelor din judeţul Hunedoara vor fi înlocuite cu containere, unde pacienţii vor beneficia de un confort mai

Elena Mihailicenko (19 ani), Anna Sen (29, Rusia), Alexandrina Barbosa (34, Spania) și Allison Pineau (31, Franța) nu vor putea juca la Campionatul European de Handbal feminin, care începe peste 15 zile. Patru jucătoare importante în handbalul

Un avion a lovit și a ucis un urs brun, sâmbătă, în timp ce ateriza pe aeroportul Yakutat din statul american Alaska, relatează CNN. “Nu am auzit de așa ceva”, a declarat un oficial american. Zborul 66 al Alaska Airlines se pregătea

Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Sibiul a ajuns la rata de infectare 9, la o zi după ce a început carantina. Capitala are o rată de infectare de 5,54. Clujul înregistrează o incidență de 7,42 la mia de locuitori, urmat de Ilfov,

Ultimele zile au fost extrem de importante pentru Elon Musk, pe de o parte pentru că a primit vestea că a fost testat pozitiv la coronavirus, iar pe de alta pentru că l-a întrecut în avere pe Mark Zuckerberg, potrivit informaţiilor publicate de

Gheorghe Iaciu, unul dintre cei mai puternici antreprenori ai unei companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, respectiv acţionarul majoritar (58,8%) al Impact Developer & Contractor (simbol bur­sier IMP), spune pentru ZF că dezvolta­torul

ING Bank, sucursala locală a grupului olandez cu acelaşi nume, a obţinut în primele nouă luni din 2020 un profit net de 443 mil. lei, cu 26% sub nivelul ra­por­tat pentru aceeaşi perioadă a anu­lui 2019, declinul câştigului fiind influenţat

Vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, Emilian Popovici, susține că sunt cazuri în care oamenii preferă să se acopere unii pe alții și să ascundă realitatea în anchetele epidemiologice COVID. “Ancheta epidemiologică