Andreea Raicu, extrem de afectată de coronavirus! ”Mi-a acaparat gândurile în ultimele zile” 10.03.2020

10.03.2020 Andreea Raicu, extrem de afectată de coronavirus! ”Mi-a acaparat gândurile în ultimele zile” Andreea Raicu este vizibil măcinată de noul virus apărut în China. Vedeta a transmis un mesaj îngrijorător pe contul său de Instagram. De asemenea, fosta prezentatoare a povestit că a fost în Toscana (Italia) chiar în urmă cu trei



Andreea Raicu, extrem de afectată de coronavirus! ”Mi-a acaparat gândurile în ultimele zile”

Andreea Raicu este vizibil măcinată de noul virus apărut în China. Vedeta a transmis un mesaj îngrijorător pe contul său de Instagram. De asemenea, fosta prezentatoare a povestit că a fost în Toscana (Italia) chiar în urmă cu trei săptămâni. „Nu pot să mă fac că nu există un subiect care mi-a acaparat gândurile în […] The post Andreea Raicu, extrem de afectată de coronavirus! ”Mi-a acaparat gândurile în ultimele zile” appeared first on Cancan.ro.

Andreea Raicu, extrem de afectată de coronavirus! ”Mi-a acaparat gândurile în ultimele zile”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Anul trecut, în sistemul de alertă rapidă au fost înregistrate un număr de 2.257 de alerte privind produse nealimentare periculoase, dintre care doar nouă au venit din România, şi au fost întreprinse 4.050 de acţiuni în urma

Motto: „Între noi să fie numai adevărul”(Johann Wolfgang Goethe)Sute de mii de români, de toate generaţiile şi de toate profesiile, de la miniştri la muncitori, de la ofiţeri şi medici, la plugari şi preoţi, bătrâni şi copii, femei şi

Un fost paznic de şcoală din Călăraşi a ajuns primar şi se foloseşte de noul statut din plin: a concedat doi angajaţi pentru a-şi angaja soţia şi fiul, iar următoarea ţintă este chiar fostul şef, directorul şcolii la care a

Echipa masculină de tenis a României a câştigat întâlnirea cu Zimbabwe, după ce Marius Copil l-a învins pe Takanyi Garanganga cu 6-4, 7-5 şi a făcut ca scorul să devină 3-1, sâmbătă, în Sala

Vicepreşedintele Comisiei Europene (CE), Valdis Dombrovskis, a susţinut, sâmbătă, la Bucureşti, că, Italia ar trebui să îngheţe cheltuieli bugetare de aproximativ 2 miliarde de euro, în condiţiile în care creşterea economică este sub cea

Consiliul Național al Audiovizualului a publicat raportul de activitate pe anul 2018. Odată cu acesta au apărut și surprizele: Deși Realitatea TV nu este televiziunea cu cele mai multe sesizări, primul loc fiind ocupat de Antena 3, este

Peste 100 kilograme de cocaină în pachete au fost aduse de valuri pe litoral, la țărmul Mării Negre. Cocaina face parte din lotul de peste o tonă găsit, în 22 martie, pe o barcă răsturnată în Delta

Prin cel mai nou şi performant telefon al său, Samsung a ridicat ştacheta. Este timpul să aruncăm o privire asupra lui Samsung Galaxy

Horoscopul de weekend 6-7 aprilie aduce mult noroc pentru Gemeni. Ei vor reuşi să ducă la bun sfârşit toate lucrurile pe care şi le propun. Pentru Vărsători însă, primul weekend din luna aprilie aduce probleme la capitolul

Denumit şi “uzina” organismului, ficatul este cel mai mare organ din corp şi are un rol important în buna lui funcţionare. Pentru a-l menţine sănătos, este esenţial să-l curăţăm de

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu are paşaport unguresc şi nu a mai incercat să intre în Ucraina, aşa cum susţine ambasadorul ucrainean la Bucureşti, informează

Manchester City se apropie cu repeziciune de îndeplinirea unuia dintre cele patru obiective din acest sezon. Echipa lui Pep Guardiola a învins-o pe Brighton, 1-0, și a acces în finala Cupei Angliei. City a cucerit deja Cupa Ligii și

Bundesliga 2019, etapa a 28-a. Bayern a câștigat Dortmund și a redevenit lider, cu două puncte avans. Vineri, 5 aprilie 21.30 Mainz - Freiburg 5-0 VIDEO Alex Maxim a intrat în min. 79, în locul suedezului Quaison. Sâmbătă, 6 aprilie 16:30 Bayer

Un copil de 12 ani s-a electrocutat, sâmbătă, după ce a urcat pe un tren în gara Adjud, pentru a-și face un selfie. Incidentul s-a produs în jurul orei 16.30 în triajul staţiei CFR Adjud. Copilul s-a urcat pe un vagon de tip cisternă şi a fost

Un restaurant cu o capacitate de 100 de locuri, primul de acest gen din Europa, a fost deschis de curând în Marea Nordului. Localul funcţionează şi ca centru de cercetare pentru viaţa marină şi este considerat cel mai mare restaurant subacvatic

Actrița Maria Magdalena Chihaia a fost protagonista unei scenete care a primit numai aprecieri din partea juriului iUmor. Momentul pregătit de Magdalena Chihaia începe promițător: un sicriu, un bărbat în sicriu. Pe fundal, „bocete”: „Unde

Duminică, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de decorare a unor instituţii din domeniul medical, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, în semn de „apreciere pentru importanta activitate de asistenţă medicală, precum şi pentru

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, precizează că, atunci când se gândeşte la interesul economic al României, înţelege să fie şi agresiv, dar nu poate fi vorba de o îngrădire a „drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”.

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro şi dialogul social, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de traiectoria bugetară a României, care se abate semnificativ, pentru al doilea an la rând, de la

Alte colete cu droguri au fost găsite pe litoral în ultimele ore. Acestea au ajuns la mal, aduse de Marea Neagră. În ultimele două zile, peste 130 de kilograme de stupefiante au fost aduse la mal de