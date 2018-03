Andreea Mantea, în lacrimi de 8 martie. Ce a impresionat-o atât de mult pe brunetă 09.03.2018

09.03.2018 Andreea Mantea, în lacrimi de 8 martie. Ce a impresionat-o atât de mult pe brunetă Andreea Mantea s-a lăsat copleșită de emoții chiar în seara de 8 martie! Prezentatoarea TV a izbucnit în lacrimi, în direct. Ea a fost impresionată de imaginile care i se derulau în fața ochilor! Andreea Mantea a prezentat în emisiunea de



Andreea Mantea, în lacrimi de 8 martie. Ce a impresionat-o atât de mult pe brunetă

Andreea Mantea s-a lăsat copleșită de emoții chiar în seara de 8 martie! Prezentatoarea TV a izbucnit în lacrimi, în direct. Ea a fost impresionată de imaginile care i se derulau în fața ochilor! Andreea Mantea a prezentat în emisiunea de seară de la WOWBIZ cazul unei bătrâne de 80 de ani care a rămas […] The post Andreea Mantea, în lacrimi de 8 martie. Ce a impresionat-o atât de mult pe brunetă appeared first on Cancan.ro.

Andreea Mantea, în lacrimi de 8 martie. Ce a impresionat-o atât de mult pe brunetă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Municipiul Arad ar putea rămâne de duminică dimineaţă fără căldura furnizată de către CET Arad, susţine un comunicat de presă al Prefecturii Arad emis vineri, iar Primăria Arad acuză că există o formă de şantaj la adresa

Simona Halep (2 WTA) şi-a găsit un nou sponsor tehnic, după două luni în care a jucat într-un echipament no-name, comandat de pe internet din

Turcia este acuzată că recrutează foşti membri ai organizaţiei teroriste Statul Islamic şi îi trimite să lupte împotriva forţelor kurde din Afrin, în nord-vestul

O investiţie în valoare de 1,3 milioanede lei a fost finalizată decătre Compania de Apă Arad pentru un sistem de canalizare care trecve pe sub râul Mureş şi a cărui absenţă ar fi putut polua râul, a anunţat, vineri, Compania de Apă Arad.

Cel mai important partid de opoziţie, PNL, a publicat vineri un comunicat de presă prin care aduce noi critici la adresa măsurilor fiscale adoptate de PSD. Aceştia solicită Guvernului „demiterea de urgenţă a conducerii ANAF”, acuzându-i de

Florin Albişor, tânărul de 30 de ani, din oraşul Tismana care a dispărut pe data de 7 decembie 2017, a fost găsit astăzi în lacul de acumulare din

Zeci de mii de structuri aparţinând civilizaţiei maya, între care piramide, palate şi drumuri pietruite, au fost descoperite în jungla din Guatemala cu ajutorul unei

Biroul Permanent Judeţean (BPJ) al organizaţiei municipale PSD Iaşi a decis, în şedinţa de vineri, excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, precum şi viceprimarului Gabriel Harabagiu şi

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, este surprins de faptul că România importă foarte multe mere, deşi deţine 14% din totalul suprafeţelor cultivate cu meri din

In 2009, Kim Wilde a vazut lucruri pe cer. Convinsa ca a zarit o nava extraterestra, cantareata vedeta a anilor 1980 traieste, de atunci, cu teama ca va fi rapita de OZN-uri. Dupa ce si-a redus

Fenomen în premieră la noi în ţară: 2017 a fost primul an în care copiii au solicitat consiliere juridică la linia verde destinată celor care au nevoie de ajutor. Disperaţi din cauza

Bursele europene au înregistrat scăderi uşoare vineri, în contextul în care cele din Statele Unite au început sesiunea având creşteri mici, după problemele înregistrare în ultima

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a fost chemat astăzi la Secția 9 de poliție din Capitală ca urmare a unei plângeri penale intentate de patru foști angajați ai FRF, Dumitru Mihalache, fostul director de competiții al FRF, Marin

Astăzi a avut loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la PyeongChang. Vezi mai sus o galerie foto impresionantă de la fastuoasa festivitate. PyeongChang este cel mai mic oraș-gazdă, de la Lillehammer 1994 încoace. I

Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în weekendul 10-11 februarie 2018. Astfel, vremea începe să se răcească ușor la finalul acestei săptămâni. Duminică, în București, vor fi condiții de lapoviță și ninsoare. Cum va fi vremea

Întâi a fugit Sebastian Ghiță. Apoi a fugit Puiu Popoviciu. Apoi a fugit Alina Bica. Apoi a fugit Radu Mazăre, după ce tovarășii lui, Avraham Morgenstern și Elan Schwartzenberg, deja dispăruseră din țară. Marko Attila, deputatul ungur, stă

Olympique Marseille va lupta în această seară pentru a-şi securiza locul secund în Ligue 1. Aflaţi pe locul 2 înaintea deplasării dificile de la Saint- Étienne, cei de la OM trebuie să obţină toate cele trei puncte puse în joc în acest test

Mihaela Rădulescu este una dintre cele mai apreciate femei din România, atât pentru aspectul fizic pe care îl are, cât şi pentru caracterul ei, vedeta este o persoană asumată, care spune lucrurilor pe

Noi detalii bombă în dosarul Microsoft! Pe lângă faptul că aproape toate preţurile achiziţiilor au fost umflate, unele dintre ele nici măcar nu se justificau. Citește mai

O femeie în vârstă de 78 de ani, din Capitală, a murit din cauza gripei, numărul deceselor ajungând la 17 de la începutul sezonului rece, potrivit Institutului Naţional de Sănătate Publică. Citește mai