Andreea Ibacka e ”marfă” în bucătărie! Dar cum i-a ”copt-o” Cabral, mori de râââââs: ”Vrăjeală!” VIDEO 20.02.2020

20.02.2020 Andreea Ibacka e ”marfă” în bucătărie! Dar cum i-a ”copt-o” Cabral, mori de râââââs: ”Vrăjeală!” VIDEO Se vede de la o poștă cum Cabral o soarbe din priviri pe soția lui, Andreea! Cei doi chiar formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, în cazul lor, aprecierea nu este deloc gratuită. Andreea gătește, se descurcă



Andreea Ibacka e ”marfă” în bucătărie! Dar cum i-a ”copt-o” Cabral, mori de râââââs: ”Vrăjeală!” VIDEO

Se vede de la o poștă cum Cabral o soarbe din priviri pe soția lui, Andreea! Cei doi chiar formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc, în cazul lor, aprecierea nu este deloc gratuită. Andreea gătește, se descurcă perfect în bucătărie, ba chiar poate fi urmărită pe Youtube cu ”manevrează” creveții sau […] The post Andreea Ibacka e ”marfă” în bucătărie! Dar cum i-a ”copt-o” Cabral, mori de râââââs: ”Vrăjeală!” VIDEO appeared first on Cancan.ro.

Andreea Ibacka e ”marfă” în bucătărie! Dar cum i-a ”copt-o” Cabral, mori de râââââs: ”Vrăjeală!” VIDEO

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 30 WTA) și daneza Caroline Wozniacki (13 WTA) se înfruntă în optimile de finală ale turneului de la Charleston, Statele Unite ale Americii. Partida e programtă în jurul orei 21:00, liveSCORE cu

Cântăreața Rihanna a avut parte de un mic incident într-un restaurant din Londra. Vedeta a reacționat vehement după ce un bărbat i-a furat o stridie din farfurie. Rihanna se află zilele acestea la Londra, cel mai probabil pentru a înregistra un

Surprinzător sau nu, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene nu au ajuns încă la un acord cu privire la numirea noului șef al Parchetului European. Negocierile au fost amânate pe 12 aprilie, însă există şi o răsturnare de situaţie

Europarlamentarul Cristian Preda a publicat o scrisoare în care familiile jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia şi a jurnalistului slovac Jan Kuciak, ucişi fiindcă dezvăluiau acte de corupţie, cer Consiliului s-o numească pe Laura Codruţa

Clipul de promovare a României a fost tradus în 16 limbi străine, printre care şi limbi mai exotice precum arabă, chineză şi japoneză, şi chiar şi în latină, a anunţat joi ministrul Turismului Bogdan

Anchetatorii din Olt au dispus reţinerea a şase persoane în dosarul de contrabandă cu ţigări şi alcool în care joi au fost făcute 25 percheziţii în judeţele Olt şi

Play-off-ul Ligii 1 şi-a consumat primul mare derby la Miercurea Ciuc, acolo unde faţă în faţă s-au aflat formaţia locală Imperial WET, campioana sezonului regular, şi Futsal Club Dunărea Călăraşi, proaspăt câştigătoare a Cupei

Conform tragerii la sorţi efectuate joi la Copenhaga, România va juca în preliminarile pentru EURO 2020 cu Polonia, Ucraina şi Insulele

România va deschide anul acesta pe piaţa externă 10 birouri de promovare turistică, din care două vor fi în mod clar în China, a declarat, joi, ministrul Turismului, Bogdan Trif. "Vom deschide 10 birouri

Expoziţia temporară de ceramică "Civilizaţii anatoliene", parte din seria de evenimente desfăşurate în contextul Zilelor Culturii Turce - Viaţă şi fiinţă, a fost vernisată joi în prezenţa

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut miercuri, în Washington D.C., întrevederi bilaterale cu secretarul american al Trezoreriei, Steven Terner Mnuchin şi cu senatorul american Ron

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de joi, iar valoarea tranzacţiilor a urcat uşor la 21,19 milioane de lei (4,45 milioane de euro) de la 19,26 milioane de lei

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 30 WTA) și daneza Caroline Wozniacki (13 WTA) se înfruntă în optimile de finală ale turneului de la Charleston, Statele Unite ale Americii. Partida e liveSCORE cu video pe GSP.ro și în direct pe

Prim-ministrul eston Juri Ratas (FOTO) a prezentat oficial, joi, demisia guvernului său de centru-stânga în urma recentelor alegeri parlamentare, având totuşi o şansă de a forma următorul guvern. Cinci partide au intrat în parlament după

HOROSCOP 5 aprilie 2019. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru ziua de vineri, 5 aprilie 2019. Citește mai

O dietă echilibrată şi bogată în fructe şi legume ne poate ajuta să prevenim apariţia unor boli grave. Citește mai

Narcisele se vând în această perioadă a anului în toate florăriile din România. Puţin ştiu cât de periculoasă este. Bulbii sunt foarte toxici, dozele peste 10 g pot fi letale. Citește

Licurici Impex, distribuitor de bunuri de larg consum din Oneşti (ju­deţul Bacău), a terminat anul 2018 cu o cifră de afa­ceri de 316,7 mi­lioa­ne de lei (68 mi­lioane de euro), în creş­tere cu circa 3% faţă de anul precedent, arată datele

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 30 WTA) a fost eliminată de daneza Caroline Wozniacki (13 WTA) în optimile de finală ale turneului de la Charleston, scor 4-6, 6-3, 3-6. Caroline Wozniacki joacă în sferturile de finală

Mădălina Manole a ales să își pună capăt zilelor chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Vedeta a fost găsită în baia casei sale din Otopeni, chiar de soțul ei. Conform informațiilor rezultate în urma autopsiei, Mădălina Manole s-a