Andreea Esca, şocată! Cum ar reacţiona dacă Alexia Eram ar avea o relaţie cu Tzancă Uraganul 23.09.2021

23.09.2021 Andreea Esca, şocată! Cum ar reacţiona dacă Alexia Eram ar avea o relaţie cu Tzancă Uraganul Andreea Esca a fost invitata actorului Marius Manole, în cadrul unei noi ediții a emisiunii ”Întrebarea mesei rotunde”. Cei doi au stat la povești, au râs, s-au amuzat și au făcut degustări. Printre alte întrebări […] The post Andreea



Andreea Esca, şocată! Cum ar reacţiona dacă Alexia Eram ar avea o relaţie cu Tzancă Uraganul

Andreea Esca a fost invitata actorului Marius Manole, în cadrul unei noi ediții a emisiunii ”Întrebarea mesei rotunde”. Cei doi au stat la povești, au râs, s-au amuzat și au făcut degustări. Printre alte întrebări […] The post Andreea Esca, şocată! Cum ar reacţiona dacă Alexia Eram ar avea o relaţie cu Tzancă Uraganul appeared first on Cancan.

Andreea Esca, şocată! Cum ar reacţiona dacă Alexia Eram ar avea o relaţie cu Tzancă Uraganul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Premierul României, Ludovic Orban, a depus, vineri, un buchet de flori în fața Clubului “Colectiv”, în contextul în care se împlinesc cinci ani de la tragedia în urma căreia 64 de oameni au murit. Șeful Guvernului a venit la Colectiv

Andrei, logodnicul lui Emily Burghelea, continuă să se țină de promisiunea de a o filma pe vedetă în toate ipostazele. În această dimineață însă, el “a reușit” să își supere grav partenera de viață în […] The post Iubitul lui

Marcom, o companie care distribuie echipamente de construcţii, spune că faptul că şantierele au continuat să funcţioneze chiar şi în timpul pandemiei a fost un avantaj pentru propriul

O societate își aruncă toate forțele la înaintare pentru a anihila efectele unei traume. Cum ne-am ”rezolvat” trauma Colectiv? Tragediile aduc în prim-plan lucruri oribil de adevărate, atât de adevărate și de oribile, încât

Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Amândouă sunt născute în 1981 şi împart fascinaţia pentru modă, domeniu în care au avut afaceri. Ivanka şi Ashley au lucruri în comun, în ciuda faptului că fac parte din tabere politice

Hermannstadt a beneficiat de o lovitură de pedeapsă în minutul 36 al duelului cu CS Universitatea Craiova, la scorul de 0-1. Hermannstadt - CS Universitatea Craiova e liveTEXT AICI Paul Papp a debutat astăzi la CS Universitatea Craiova. Fundașul

Numărul judeţelor care înregistrează o rată de infectare de peste 3 la mia de locuitori se păstrează la 10, însă judeţele Sălaj şi Cluj se apropie de pragul de 5 infectări la mia de locuitori. Depăşirea pragului de infectare de 3 la mie

După ce Simona Halep a dezvăluit printr-un mesaj pe Twitter că este infectată cu noul coronavirus, unul dintre antrenorii săi, Artemon Apostu-Efremov oferă clarificări. Cele mai tari bilete de pariuri, analize, oferte, cote și pronosticuri

Omul de afaceri Dragoş Anastasiu, care deţine transportatorul Eurolines, dar şi alte afaceri, a decis să transforme resorturile pe care le deţine în Delta Dunării şi în localitatea Cund din Transilvania în birouri pentru corporatiştii care

Povestea cofetăriei Nuşi din Timiş a început în 2016, când Ana Gyorgy a pornit la drum cu un singur angajat. În patru ani, a ajuns la o echipă de 22 de oameni, majoritatea cu pregătire de cofetari, la fel ca ea însăşi, de

Cu ochii pe creşterea numărului de cazuri COVID şi extinderea pandemiei, bombele macroeconomice pe care stă România nu sunt băgate în

Orban anunţă că petrecerile de Revelion sunt considerate petreceri private şi nu vor putea fi organizate, iar românii care vin în ţară de Crăciun vor intra în carantină dacă se întorc din ţări cu un indice de infectare mai mare decât cel

Minaur Baia Mare a învins SCM Rm. Vâlcea, 32-31, într-un meci în care ultima campioană a României a avut în lot doar 5 jucătoare de bază. Restul sunt acasă, la Vâlcea, în carantină. Minaur are și ea mari probleme de lot, dar a putut alinia

Rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la finalul lunii octombrie la nivelul de 33,7 miliarde euro, în creştere cu 1,2 mld. euro faţă de nivelul de 32,5 miliarde euro înregistrat la 30 septembrie

China îşi accelerează campania de reprimare a islamului, parte a mişcării de sinicizare a religiilor iniţiate de Xi Jinping, înlăturând cupolele şi elementele decorative ale moscheilor din ţară, relatează The

La mijlocul lunii octombrie, compania americană Apple și-a prezentat smartphone-urile emblemă iPhone 12 Pro și Pro Max. La câteva zile după ce au ieșit la vânzare, celebrul youtuber ucrainean Taras Maximuk a decis să pună […] The post

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini inedite cu Simona Halep. Cu aproximativ 72 de ore înainte de a fi confirmată cu noul tip de coronavirus, cea mai bună jucătoare de tenis din România și-a vizitat […] The post Am filmat-o pe

ALEGERI SUA 2020. Donald Trump și Joe Biden se înfruntă în această noapte în alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Donald Trump, 74 de ani, președintele în funcție, candidează din partea

Hidroconstrucţia, Tehnostrade şi Astaldi sunt cei mai mari trei angajatori din domeniul construcţiilor, fiecare cu peste 1.000 de angajaţi, arată datele furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la solicitarea ZF, pe baza