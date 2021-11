Andreea Esca pune piciorul în prag: se opune! Pe cine nu acceptă în viaţa fiicei ei, Alexia 12.11.2021

Andreea Esca și Alexia Eram au o relație extrem de specială și de apropiată. Totuşi, chiar ştirista a recunoscut că le-a impus niște interdicții celor doi copii, iar unule lucruri nu sunt agreate de vedeta

Miliardarul american Sam Zell a declarat într-un interviu recent că ultimele rezultate înregistrate de Tesla şi Bitcoin prezintă semne de întrebare pentru investitori şi a prezis că majoritatea angajaţilor

Klaus Iohannis va merge, marţi, într-o vizită oficială la Chişinău, la invitaţia noului preşedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu. Preşedintele României va fi primul lider de stat primit de preşedintele Maia Sandu, potrivit unui anunţ emis

Conform tradiției, echipele care termină pe primul loc la finalul turului vor ajunge campioane la finalul sezonului. Astfel, FCSB este, în acest moment, după o pauză de cinci ani, principala favorită

Cristiano Ronaldo (36 de ani), starul lui Juventus desemnat fotbalistul secolului în cadrul Globe Soccer Awards, explică de ce resimte lipsa spectatorilor de pe stadioane. Sunt deja luni bune de când prezența spectatorilor a fost interzisă pe

Pilotul Romain Grosjean (34 de ani) continuă procesul de recuperare, la o lună după accidentul teribil suferit în Marele Premiul al Bahrainului. Monopostul Haas al lui Grosjean s-a izbit de un parapet, la peste 200 km/h, iar mai apoi s-a rupt

Revelionul de anul acesta va fi diferit, cu siguranță! Televiziunile se întrec în tot felșul de programe speciale. Oferta e variată, dar unul dintre programele pline de exclusivități, de muzică de calitate, din toate genurile

Lionel Messi și Luis Suarez, cei doi buni prieteni, șase ani coechipieri la Barcelona, s-ar putea reuni la Inter Miami, clubul lui David Beckham. În interviul pentru La Sexta, Leo Messi a dezvăluit unde visează să-și încheie cariera. „Mi-ar

Vaccinul produs de AstraZeneca şi Universitatea Oxford a fost aprobat pentru utilizare în Marea

În urma unei razii de amploare făcută în Marea Britanie, s-a ajuns la concluzia că prostituţia este una dintre activităţile care a prosperat în pandemie. Iar româncele ar fi cel mai bine vândute, fiind însă

Economia României a scăzut în acest an cu un ritm mai lent comparativ cu cel din Zona Euro, investiţiile productive au continuat să crească, costurile de finanţare au scăzut, peste nivelul din regiune, iar cursul EUR/RON a fost stabil, arată o

Incidentul s-a produs marţi la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, iar celor doi cetățeni bulgari li s-a interzis accesul în ţară și au fost predaţi poliţiştilor din Bulgaria, relatează Mediafax. După ce poliţiştii de frontieră

Florin Cîţu, premierul României, a spus, în cadrul unei informări de presă de la finalul şedinţei de guvern de miercuri, că prin îngheţarea salariilor bugetarilor bugetul de stat va economisi în 2021 17,6 mld. de lei. La un PIB de 1.135 mld.

Prima ediție a campionatului de baschet 3x3 online eSport Arena Streetball s-a încheiat marți seară, campionii absoluți fiind Răzvan Popa la categoria PlayStation și Daniel Bratu la categoria Xbox. Cei doi au fost recompensați cu câte o consolă

Atacantul portughez în vârstă de 35 de ani a declarat că automotivaţia este cheia longevităţii sale sportive şi spune că are de gând să mai joace la cel mai înalt nivel mulţi ani de acum

Metrorex anunţă că în noaptea de 31 decembrie 2020/01 ianuarie 2021, trenurile de metrou nu vor circula, având în vedere interzicerea circulaţiei în intervalul orar 23:00 şi 05:00. Metrorex anunţă că în zilele de 1, 2 și 3 ianuarie 2021

Papa Francisc nu va oficia slujbele de la sfârșitul lui 2020 și de la începutul Anului Nou, din cauza unei afecțiuni sciatice dureroase, a anunțat, joi, Vaticanul, informează Reuters. Este pentru prima oară în ultimii ani când Suveranul Pontif,

Noua tulpină de coronavirus care a apărut în Marea Britanie a fost depistată și în China, conform unei publicaţii coordonate de Centrul chinez pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), transmite vineri Reuters, citată de Agerpres. Această

Nu este un secret faptul că Irinel Columbeanu a ajuns la sapă de lemn. Primarul din satul natal al tatălui său a mărturisit ce avere ar deține fostul milionar în momentul de față. Nu este

Lansat în 1996, Adobe Flash Player a fost unul dintre cele mai populare moduri de transmitere a videoclipurilor și a jocurilor online. Din 12 ianuarie, rularea clipurilor video şi a animaţiilor în celebrul Adobe Flash Player nu va mai fi posibilă,

Angajații MAI au sancționat peste 5.000 de persoane, iar valoarea totală a amenzilor a fost de aproape două milioane de lei în prima zi a anului 2021. Foarte multe nereguli au legătură cu nerespectarea