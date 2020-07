Andreea Bănică s-a întins pe iarbă, în timp ce fiica ei, Sofia, a fugit după ajutor! Jumătate de oră mai târziu … 29.07.2020

29.07.2020 Andreea Bănică s-a întins pe iarbă, în timp ce fiica ei, Sofia, a fugit după ajutor! Jumătate de oră mai târziu … Nici prin gând nu i-a trecut că o programată ieșire în parc, la o ”bicicletă”, alături de cei doi copii, se va transforma în momente de panică! Andreea Bănică este personajul principal, de pe o alee din Herăstrău, care a atras privirile



Andreea Bănică s-a întins pe iarbă, în timp ce fiica ei, Sofia, a fugit după ajutor! Jumătate de oră mai târziu …

Nici prin gând nu i-a trecut că o programată ieșire în parc, la o ”bicicletă”, alături de cei doi copii, se va transforma în momente de panică! Andreea Bănică este personajul principal, de pe o alee din Herăstrău, care a atras privirile speriate ale trecătorilor atunci când s-a întins, sleită de puteri, în iarba din […] The post Andreea Bănică s-a întins pe iarbă, în timp ce fiica ei, Sofia, a fugit după ajutor! Jumătate de oră mai târziu … appeared first on Cancan.ro.

Andreea Bănică s-a întins pe iarbă, în timp ce fiica ei, Sofia, a fugit după ajutor! Jumătate de oră mai târziu …

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Descoperirile de gaze din zona Mediteranei de Est, o zonă ce cuprinde apele Egiptului, Israelului, Libanului şi Ciprului, au reaprins vechile dezbateri cu privire la cine va culege câştigurile. Palestinienii vor şi ei o parte, scrie Deutsche

UniCredit a fost desemnată de publicaţia internaţională de business Euromoney drept cea mai bună bancă în domeniul Wealth Management şi Transactions Services în Europa Centrală şi de Est (CEE), precum şi cea mai bună bancă din Italia,

Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa în față la finalul meciului de Liga 1 dintre Astra și FC Botoșani, scor 2-2. Impresara a povestit pe îndelete episodul într-o intervenție la GSP Live. „A fost o reacție

Novak Djokovic (1 ATP, 32 de ani) l-a învins Roger Federer (3 ATP, 37 de ani) , scor 7-6(5), 1-6, 7-6(4), 4-6, 13-12 (7-3), într-o finală epică la Wimbledon, de 5 ore și 2 minute! Vezi AICI cronica finalei dintre Djokovic și

Una dintre persoanele care ar putea fi vizate de „taxa de solidaritate” cerută de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, este chiar guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a cărui pensie este de 10 ori mai mare decât a soţiei

În ultimii ani, presa daneză a tot relatat despre executivi de companii care beneficiază de pachete de plăţi extrem de

Compania locală Qualitance QBS, specializată în furnizarea de soluţii software şi servicii de consultanţă în domeniul hi-tech, a înregistrat în 2018 o cifră de afaceri de 51,2 mil. lei (11 mil. euro), în creştere cu 36% faţă de anul

AFI Europe a semnat o ofertă neangajantă că vrea să cumpere cele patru proiecte de birouri din România ale sud-africanilor ♦ Pentru prima dată în ultimii zece ani, yieldul dintr-o tranzacţie coboară sub

Eugen Neagoe rămâne pe poziții și trebuie să repare Dinamo pentru derby-ul orgoliilor cu Craiova de duminică, atunci când se anunță o nouă revoltă a fanilor. Totuși, în culise se pregătește varianta Mircea Rednic, care ar

Un instructor auto a fost depistat, miercuri, de poliţişti conducând un autoturism în timp se afla sub influenţa alcoolului, în maşina bărbatului fiind şi un elev ce urma să susţină proba practică

Jucătoarea de tenis Irina Camelia Begu (112 WTA) s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii totale de 250.000 de dolari şi găzduit de Arenele BNR din

Compania americană 3Pillar Global, specializată în furnizarea de servicii IT, a recrutat până în prezent 72 de persoane anul acesta în România, în prezent echipa locală fiind formată în total din circa 500 de persoane care lucrează în

Tribunalul Iaşi a decis, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Gheorghe Daniel Rece, preotul din judeţul Constanţa acuzat de procurorii DIICOT de pornografie infantilă. Marţi, procurorii

Două maşini s-au acroşat într-o intersecţie din Galaţi, autovehiculele fiind avariate în urma impactului. O persoană primeşte îngrijiri medicale la faţa locului de la un echipaj de pe ambulanţă după ce a suferit un atac

Fotografiile individuale au fost realizate de astronauţii misiunilor Apollo şi ”adunate” pentru a construi panoramele impresionante de către specialistul în imagine al agenţiei spaţiale, Warren

Turiştii care vizitează Dubai-ul vor putea cumpăra de acum încolo alcool din magazine, graţie noilor măsuri introduse pentru a face oraşul mai prietenos pentru vizitatori, informează vineri publicaţia

Chindia Târgovişte a pierdut meciul disputat împotriva celor de la FC Viitorul, aceasta fiind prima partidă disputată pe teren propriu la Ploieşti, acolo unde le va disputa pe toate până când se va termina renovarea stadionului "Eugen Popescu"

Amenzi în valoare de peste 110.000 de lei au fost aplicate de poliţiştii ialomiţeni vineri, 19 iulie, în cadrul unei razii pentru depistarea şoferilor care conduc autoturisme sub influenţa consumului de substanţe psihoactive. În timpul

BT Capital Partners, divizia de investment banking şi pieţe de capital a grupului financiar Banca Transilvania, s-a asistat pe Dragoş Anastasiu în vânzarea operaţiunile de turism ale grupului Eurolines către Der Touristik Group, divizia de turism

Debitul fluviului Dunărea, la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), va fi în scădere în următoarele zile, până la valoarea de 2.900 metri cubi/secundă (mc/s), situându-se sub media multianuală a lunii iulie (5.350 mc/s), potrivit prognozei