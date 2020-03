Andreea Bălan s-a dat de gol pe platourile de filmare în legătură cu problemele pe care le are cu George Burcea: “Balamucul de acasă” 02.03.2020

Andreea Bălan a încercat să ascundă problemele din mariajul cu George Burcea și a sperat că, împreună, ei vor reuși să depășească perioada delicată pe care o traversează. În timp ce era pe platourile de filmare, cântăreața s-a dat însă de gol. Ea și soțul său au două fetițe: Ella și Clara.

Stiri mondene - Stiri Cancan

În comuna dâmboviţeană Brezoaele sătenii îi acuză pe angajaţii de la salubritate că le distrug tombroanele de fiecare dată când le ridică gunoiul din faţa gospodăriilor. Nu de puţine ori localnicii au anunţat primăria că salariaţii

Compania Naţională Poşta Română introduce monitorizarea în sistem Track&Trace pentru trimiterile interne de colete poştale din serviciile - standard, valoare declarată, confirmare de primire şi ramburs - depuse de către clienţi, persoane

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, anunţă că partidul pe care îl conduce nu va onora invitaţia la consultări lansată de preşedintele Klaus Iohannis, afirmând că Iohannis nu e interesat de consultări reale, ci doar de simularea lor. ALDE

Ambasada SUA la Bucureşti condamnă vandalizarea cimitirului evreiesc din Huşi, subliniind că distrugerea a zeci de morminte evreieşti nu este un atac doar împotriva comunităţii evreieşti, ci a întregii societăţi româneşti, potrivit unui

Forţele de ordine din Grecia s-au confruntat cu furia a sute de migranţi care s-au adunat în apropiere de oraşul Thessaloniki, din nordul ţării, sperând că vor putea trece în Macedonia de Nord, scrie

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat vineri că trezorierul partidului, deputatul Mircea Drăghici, a informat conducerea formaţiunii că banii primiţi drept subvenţie sau

Procedurile legate de referendumul pe Justiţie, anunţat de preşedintele Klaus Iohannis, ar putea merge repede în Parlament, cu condiţia să existe întrebările, a declarat vineri preşedintele

Candidatul Partidului Naţional Liberal la alegerile europarlamentare din acest an, Rareş Bogdan, a declarat vineri, la Deva, că PNL susţine "întru-totul" demersul preşedintelui Klaus Iohannis în ceea ce

Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inimă, a anunţat joi seară revista Billboard, potrivit căreia starul britanic, care a suportat o intervenţie chirurgicală la o

România se plasează pe locul 15 în UE la mărimea economiei în 2018 într-un clasament care aduce câteva surprize: PIB-ul românesc l-a întrecut pe cel portughez, iar cel polonez l-a depăşit pe cel

Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, a anunţat vineri seară la bursă că acţionarul minoritar Fondul Proprietatea, care are un pachet de 7,5%, a solicitat completarea ordinii de zi a acţionarilor cu privire

​Colegiul Pacienţilor crede că măsura contribuţiei personale propusă de ministerul Sănătăţii este una „oportună” pentru serviciile de spitalizare de zi, dar spune că trebuie analizată extinderea acestei practici către serviciile de

Al Shabab, echipa lui Marius Șumudică, și Al Ahli, formația lui Nicolae Stanciu, se duelează azi, în etapa a 26-a din Arabia Saudită. Meciul începe la 20:45 și va fi liveSCORE pe GSP.RO.

Mijlocașul Răzvan Marin, 22 de ani, a vorbit despre transferul său la Ajax, pentru 12 milioane de euro. Olandezii anunță că au plătit suma de 12,5 milioane de euro lui Standard Liege, iar mijlocașul a semnat un contract valabil pentru

Elon Musk, cofondator al companiei Tesla, a pierdut un miliard de dolari în doar două minute, ca urmare a prăbușirii acțiunilor. Elon Musk a înregistrat pierderea în primele două minute de tranzacționare ale ședinței de joi la bursa din New

Nutriţioniştii ne sfătuiesc să mâncăm cât mai multe fructe şi legume, pentru că sunt sănătoase. Dar cel mai recomandat ar fi să le consumăm atunci când este sezonul lor. În pieţe, au apărut căpşunile

Începând cu data de 6 aprilie 2019, pe strada Fabrica de Glucoză se va doar într-un singur sens, dinspre Șoseaua Petricani – Nod A3 spre Șoseaua Barbu Văcărescu. Citește mai

Senatorul Daniel Zamfir, liderul ALDE Braşov, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă, că liberal-democraţii vor depune săptămâna viitoare un amendament la legea de aprobare a Ordonanţei 19/2019 prin care se urmăreşte ca noul indice

Peste treime din cheltuielile unei gospodării din România se duc pe mâncare, băutură şi ţigări, în timp ce sub 1% merg către educaţie, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică

Bucharest Running Club anunţă că aproximativ 7.000 de participanţi iau startul la cea de-a patra ediţie a UNIQA Asigurări Bucharest 10k&FAMILY RUN care se desfăşoară duminică, 7 aprilie, începând de la ora 09.00 în Parcul