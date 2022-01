Andreea Bălan i-a făcut un cadou incredibil lui George Burcea. Viviana Sposub a răbufnit! 18.01.2022

18.01.2022 Andreea Bălan i-a făcut un cadou incredibil lui George Burcea. Viviana Sposub a răbufnit! Andreea Bălan și George Burcea se află în proces de divorț. Cei doi nu se suportă și nu evită să facă schimburi de jigniri și replici acide. Războiul între ex-parteneri e de neoprit. Vedetele au […] The post Andreea Bălan i-a făcut



Andreea Bălan i-a făcut un cadou incredibil lui George Burcea. Viviana Sposub a răbufnit!

Andreea Bălan și George Burcea se află în proces de divorț. Cei doi nu se suportă și nu evită să facă schimburi de jigniri și replici acide. Războiul între ex-parteneri e de neoprit. Vedetele au […] The post Andreea Bălan i-a făcut un cadou incredibil lui George Burcea. Viviana Sposub a răbufnit! appeared first on Cancan.

Andreea Bălan i-a făcut un cadou incredibil lui George Burcea. Viviana Sposub a răbufnit!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Individualismul, fuga după profit a companiilor, care a creat dependenţa UE de industriile altor regiuni, şi lipsa angajamentelor corporaţiilor faţă de societate, toate acestea vizibile din plin în pandemie, se pare că au pus serios pe gânduri

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunţă că 45.184 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore. Numărul este în ușoară scădere faţă de sâmbătă, 6 martie,

O româncă din Vaslui a devenit cea mai tânără bunică din lume! O britanică deținea recordul, bătut de Rifca Stănescu. Ea a devenit mama la doar 12 ani.Cea mai tânără bunică din lume, la 23 […] The post Ea este cea mai tânără

Criptomoneda bitcoin a ajuns duminică la 50.947,94 dolari, după o creştere de 4,18%, adăugând 2.043,31 dolari la închiderea sa anterioară, transmite

Două studii recente aratată că restricţiile globale impuse până acum de pandemie nu vor avea un impact pe termen lung asupra schimbărilor climatice. Restricţiile au dus temporar la o reducere semnificativă

Chiar dacă nu e prevăzut ca obiectiv al clubului, după victoriile cu U Craiova și cu Sepsi, fotbaliștii Chindiei au vorbit între ei să încerce să prindă locul 6, de care îi despart acum numai două puncte. Salvată de la retrogradare în urma

De luni, 8 martie, Râmnicu Vâlcea şi alte patru localităţi din judeţul Vâlcea intră din nou în scenariul roşu de pandemie. Acest lucru presupune restricţii importante pentru populaţie, pentru instituţii şi pentru mediul de

Berbec Săptămâna aceasta este despre alegeri. Începi să analizezi mai atent ce îți dorești cu adevărat de la viitor și ce opțiuni ai, pentru a face o alegere inspirată. În plus, înveți să discuți

Oficial, Edward Iordănescu, 42 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, a fost eliminat în partida cu UTA (1-0) din cauza faptului că a depășit spațiul tehnic, și nu pentru că ar fi înjurat. Gazeta a intrat în posesia raportului de joc, întocmit

În funcţia de preşedinte al Partidului Schimbării a fost ales Ştefan Gligor, iar în funcţiile de vicepreşedinţi – Corina Gaibu, Sergiu Dărănuţă, Ion Potlog, Sergiu Postica şi Sergiu Tofilat. În calitate de secretar general al

Am rămas pe limbă cu o întrebare de dinainte de pandemie. Dacă economia României a arătat că poate să crească în cel mai alert ritm din Uniunea Europeană, de ce a fost nesustenabilă

Rangers a cucerit titlul cu numărul 55 în Scoția, primul după 10 ani de secetă pentru cea mai titrată echipă din competiția internă. După câștigarea campionatului, formația pregătită de Steven Gerrard și-a asigurat calificarea în Liga

Euro a atins luni al patrulea maxim istoric pe piaţa din România, ajungând la 4,8838 lei, de la precedenta valoare de top - 4,8831 lei/euro, de vineri, arată datele afişate de Banca Naţională a României

Porţelanul îşi trăieşte o a doua tinereţe, apetitul pentru acest material supranumit în trecut aurul alb a renăscut, în special în mediul virtual şi pe reţelele sociale, unde ceşti şi farfurii stau lângă bibelouri, vaze şi bijuterii din

Atacantul uruguayan Franco Acosta a murit sâmbătă, prin înec, în ţara sa natală, la vârsta de 25 de ani, informează Agerpres, care citează EFE. Decesul tânărului fotbalist a fost anunțat, luni, de către Federaţia uruguayană de fotbal

Deputatul Silviu Vexler a declarat în plenul Senatului că este o „umilinţă îngrozitoare la adresa victimelor Holocaustului” existenţa a două proiecte de lege prin care se doreşte reintroducerea indemnizaţiilor „pentru foştii legionari,

Statele Unite acuză Rusia că dezinformează cu privire la vaccinurile anti COVID-19 produse de Pfizer și Moderna. Autoritățile americane au identificat trei site-uri ale serviciilor secrete ruse care

FELICITARI DE 8 MARTIE 2021 // Mesaje de 8 Martie 2021 // Vezi cele mai frumoase mesaje si felicitari de 8 Martie. Mesaje, SMS-uri si felicitari de 8 Martie, Ziua Femeii, pentru mama, iubita, sora si sefa. Trimite si tu o felicitare de 8 Martie pentru

Un accident rutier a avut loc, astăzi, în afara localităţii Fizeşu Gherlii, pe DJ 109C din județul Cluj. În urma impactului, trei persoane au fost transportate la spital, relatează

Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara, Braşov şi Cluj au început montarea, în premieră, a unor indicatoare rutiere pe bretelele de acces pe Autostrada A1, A3 şi A10, care avertizează şoferii să nu intre pe contrasens pe şoseaua