Andreea Bălan continuă seria mesajelor controversate. Ce au putut observa fanii, la atitudinea ei 17.08.2020

17.08.2020 Andreea Bălan continuă seria mesajelor controversate. Ce au putut observa fanii, la atitudinea ei Andreea Bălan continuă seria mesajelor controversate! Artista le demonstrează tuturor că a uitat ce este suferința și dezamăgirea, iar acum trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, după mult timp în care probabil s-a gândit că



Andreea Bălan continuă seria mesajelor controversate. Ce au putut observa fanii, la atitudinea ei

Andreea Bălan continuă seria mesajelor controversate! Artista le demonstrează tuturor că a uitat ce este suferința și dezamăgirea, iar acum trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, după mult timp în care probabil s-a gândit că fericirea nu își va mai face prezența prea curând în viața ei. Pe contul său de Instagram, la […] The post Andreea Bălan continuă seria mesajelor controversate. Ce au putut observa fanii, la atitudinea ei appeared first on Cancan.ro.

Andreea Bălan continuă seria mesajelor controversate. Ce au putut observa fanii, la atitudinea ei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În etapa secundă din Liga 2 s-au jucat astăzi cu 7 meciuri. Capul de afiș a fost înfruntarea din Regie, dintre Rapid și Concordia Chiajna, câștigată de elevii lui Daniel Pancu, 3-1. Vezi AICI clasamentul LIVE din Liga 2 Vezi AICI programul

Fosta împărăteasă a Japoniei, Michiko, a fost diagnosticată cu cancer la sân, în stadiu incipient şi în curând va fi operată, a transmis Agenţia Casei Imperiale,

Rafael Nadal (nr. 2 ATP) s-a calificat în semifinalele de la Rogers Cup, după ce s-a impus, sâmbătă, în faţa lui Fabio Fognini (nr. 11 ATP), cu scorul de 2-6, 6-1,

Şapte persoane au fost rănite vineri, dintre care una grav, în urma trecerii unei tornade prin sud-vestul Luxemburgului, care a provocat şi multe pagube materiale, potrivit unui nou bilanţ al

Peste 1.500 de oameni au ieşit în stradă la Cluj, sâmbătă, 10 august, în timp ce la Sibiu au fost circa 1.200, iar la Braşov au fost câteva sute de

Anchetatorii au reluat cercetările, sâmbătă, la casa lui Gheorghe Dincă, bărbatul care este principalul suspect că le-ar fi ucis pe adolescentele Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Urmează

Agenţia Naţională de Meteorologie anunţă, de asemenea, că pe timpul nopţii temperatura nu va scădea sub 20 de grade Celsius. În zilele de luni şi marţi, indicele de confort termic ar putea depăşi pragul critic de 80 de

Alphabet, compania-mamă a gigantului tehnologic Google, în colaborare cu Royal Free London NHS Foundation Trust (RFL) a creat o aplicaţie care poate detecta insuficienţa renală acută în câteva minute. Această afecţiune este responsabilă de

Mai mult de un sfert din copiii din Rusia trăiesc sub pragul sărăciei, potrivit unei analize a ziarului The Moscow

În sezonul trecut, Cristi Manea (22 de ani) a câştigat titlul cu CFR Cluj, după care a prins semifinalele Campionatului European U-21 cu naţionala de tineret. Astăzi, fundaşul e de

Toate cheltuielile aferente sunt acoperite de Parohia Viziru de Jos, cu sprijinul sătenilor şi al Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Tinerii primesc în tabăra ajunsă deja la a 23-a ediţie, cazare, mâncare, dar şi programe educative şi

În lunile iulie și august au fost confirmate 22 de noi focare de pestă porcină africană în județul Brăila, asta după ce fuseseră stinse 140 de astfel de puncte, după cum informează Direcţia

ASU Poli Timişoara s-a impus clar la Târgu Jiu, 3-0 cu Pandurii, ştergând eşecul inaugural, 0-1, acasă, cu CS Mioveni. Printre marcatorii echipei timişorene s-a aflat şi Adrian Ungureanu, experimentatul mijlocaş revenit pe gazon după o gravă

Dacă faci lista oraşelor unde Florin Halagian a antrenat, schiţezi harta României. Peste tot a lăsat titluri de campioni, a propulsat vedete teribile, i-a salvat pe unii fotbalişti împotmoliţi şi cu necazuri,

Marţi 13 august, s-a organizat “Ziua informării Preventive” la Galaţi şi în celelalte oraşe reşedinţă de judeţ din ţară. Derulate sub sloganul “Preveniţi ghinionul”, activităţile informativ-educative urmăresc conştientizarea

Antrenorul ceh, Dusan Uhrin Jr a ajuns la Bucureşti, unde va negocia preluarea băncii tehnice a echipei de fotbal Dinamo. Acesta a fost preluat de pe Aeroportul Henri Coandă de către şeful

O femeie de 42 de ani este cercetată pentru vătămare corporală din culpă după ce a schimbat direcţia de mers fără să se asigure, maşina pe care o conducea fiind lovită de un alt autovehicul care se angajase în depăşirea

Premierul şi liderul PSD, Viorica Dăncilă, a declarat miercuri, la Fălticeni, că formaţiunea sa, care a urcat în sondaje şi are ''o încredere atât de mare'' din partea oamenilor, trebuie să aibă

„În 10 ani de activitate, Fondul Român de Contragarantare a acordat contragaranţii în valoare de 4 miliarde de lei care au reprezentat credite de 12 miliarde de lei acordate unui număr de peste 20.000 de

Cea mai mare tranzacţie de extindere a fost parafată de ING Tech, companie care a închiriat încă 3.250 de metri pătraţi pe lângă suprafaţa deţinută deja în clădirea S-Park, a austriecilor de la