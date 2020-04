Andreea Bălan, anunţ surprinzător făcut târziu, în noapte: “Îl iubesc”. Cum au reacţionat fanii: “Păcat…” 29.04.2020

29.04.2020 Andreea Bălan, anunţ surprinzător făcut târziu, în noapte: “Îl iubesc”. Cum au reacţionat fanii: “Păcat…” Andreea Bălan a făcut anunţ surprinzător azi-noapte, târziu. Ea a mărturisit public că îl iubește pe un actor celebru și a publicat un clip în care acesta apare. Fanii au reacționat atât cu mesaje pozitive, dar și cu unele negative la



Andreea Bălan, anunţ surprinzător făcut târziu, în noapte: “Îl iubesc”. Cum au reacţionat fanii: “Păcat…”

Andreea Bălan a făcut anunţ surprinzător azi-noapte, târziu. Ea a mărturisit public că îl iubește pe un actor celebru și a publicat un clip în care acesta apare. Fanii au reacționat atât cu mesaje pozitive, dar și cu unele negative la postarea cântăreței. Citește și: Andreea Bălan a spus câți bani câștigă din YouTube! Dorian Popa […] The post Andreea Bălan, anunţ surprinzător făcut târziu, în noapte: “Îl iubesc”. Cum au reacţionat fanii: “Păcat…” appeared first on Cancan.ro.

Andreea Bălan, anunţ surprinzător făcut târziu, în noapte: “Îl iubesc”. Cum au reacţionat fanii: “Păcat…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Nu este usor sa alegi mobilierul potrivit pentru camera copilului. Spatiul va fi suficient de flexibil, astfel incat sa fie amenajat conform necesitatilor copilului, sa se potrivesca personalitatii lui si sa se adapteze schimbarilor fizice si psihice in

România a înregistrat, în 2018 al treilea cel mai ridicat nivel din UE în privinţa abandonului şcolar timpuriu: 16,4% dintre tinerii cu vârste între 18 şi 24 de ani au fost înregistraţi în statistica celor cu studiile abandonate înainte de

Izvorul Tămăduirii 2019. În fiecare an, în prima vineri după Paşte, Biserica Ortodoxa sărbătoreşte Izvorul Tămăduirii. Citește mai

O fostă prezentatoare de la BBC Radio a murit după ce a fost lovită de un tren, vineri, 26 aprilie, scrie Daily Mail. Jurnalista Kelly Jobanputa, în vârstă de 39 de ani, din Swindon, Wiltshire, a plecat

Meșterul olar Ionel Cococi este renumit pentru replicile ceramicii neolitice de Vădastra, pentru care folosește o tehnică arhaică, prin care vasele de lut sunt plămădite fără roată, cu ajutorul șnurului. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA,

Trei noi fotografii cu prinţesa Charlotte a Marii Britanii au fost publicate astăzi pentru a marca cea de a patra aniversare a fetiţei. Citește mai

Furturile din autovehicule reprezintă în continuare o atracţie pentru doritorii de câştiguri imediate. În majoritatea cazurilor, aceste incidente pot fi uşor evitate. Fiecare dintre noi putem adopta câteva măsuri preventive pentru a-i descuraja

BNR a publicat joi pentru prima dată valoarea indicelui IRCC - indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor - afe­rentă trimestrului IV din 2018: 2,36%, un nivel mai redus decât ROBOR-ul la trei luni, cel mai folosit indicator de

Biletele pentru partida Dunărea-Dinamo Bucureşti, programată pe 4 mai, d ela ora 18.00, au fost puse în vânzare încă de joi, 2 mai

Un cutremur cu magnitudinea 6,4 s-a produs vineri în nord-estul Insulelor Solomon din Oceanul Pacific, a anunţat Institutul de geofizică al Statelor Unite (USGS) citat de agenţia Reuters. În urma seismului nu au

Rata şomajului în luna martie 2019 a înregistrat aceeaşi valoare ca şi în luna precedentă, 3,8%, rata şomajului la bărbaţi fiind cu 0,6 puncte procentuale mai mare decât la femei, informează

Johnny Depp (55 de ani) a fost surprins de paparazzi în ipostaze intime cu dansatoarea rusă Polina Glen (20 de ani). Frumoasa brunetă este prima relație serioasă pe care actorul din Pirații din Caraibe o are de când s-a despărțit de soția sa

Potrivit Gazeta Românească, pe 7 aprilie 2019 cotidianul Corriere della Sera sub semnătura jurnalistului Francesco Battistini, publica articolul intitulat - Sindromul Italia, în clinica badantelor noastre - care pune în dezbatere sensibila

Horoscop 27 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 27 aprilie 2019 - Berbec: Este o zi specială, în care orice preocupare rumoasă devine foarte ușor un exemplu pentru cei din jur. Vei avea ocazia să înveți multe lucruri

În această seară români talentați de pretutindeni au participat la show-ul fenomen ”Românii au talent”. Însă, doar câteva dintre numerele concurenților au reușit să îi impresioneze pe jurați și să plece acasă cu patru de ”DA!”.

Două asociaţii civice ieşene susţin că primarul Mihai Chirica trebuia să refuze autorizarea mitingului regional al PSD din 9 mai, întrucât semnalul transmis de la Iaşi nu este unul potrivit, în condiţiile în care în aceeaşi zi are loc

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) organizează în Sâmbăta Mare o extragere ocazională a Loteriei Bonurilor Fiscale, cu prilejul Paştelui, unde vor participa bonurile emise în perioada 21 ianuarie - 31 martie 2019. Fondul de premiere este de un

Cel puţin şase persoane au fost transportate la spital, în urma unui accident rutier care s-a produs, vineri seara, pe drumul naţional 29 care face legătura între municipiile Botoşani şi Suceava, pe

Ministrul Învățământului a participat la premierea câştigătorilor Olimpiadei Naţionale de Informatică. Citește mai

Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat, sâmbătă, 4 mai, la Piatra Neamţ, că grupurile parlamentare ale ALDE vor cere premierului Viorica Dăncilă şi Ministerului Justiţiei o centralizare cu cifre, cu nume şi prenume, privind abuzurile care