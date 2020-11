Andreea Bălan a fost externată. Ce mesaj le-a transmis fanilor, după 6 zile de spitalizare 08.11.2020

08.11.2020 Andreea Bălan a fost externată. Ce mesaj le-a transmis fanilor, după 6 zile de spitalizare După 6 zile de chin și de stat departe de fetițele sale, Andreea Bălan a fost externată. Artista se simte bine și de-abia așteaptă să ajungă acasă, după cum chiar ea le-a mărturisit fanilor săi. […] The post Andreea Bălan a fost



Andreea Bălan a fost externată. Ce mesaj le-a transmis fanilor, după 6 zile de spitalizare

După 6 zile de chin și de stat departe de fetițele sale, Andreea Bălan a fost externată. Artista se simte bine și de-abia așteaptă să ajungă acasă, după cum chiar ea le-a mărturisit fanilor săi. […] The post Andreea Bălan a fost externată. Ce mesaj le-a transmis fanilor, după 6 zile de spitalizare appeared first on Cancan.ro.

Andreea Bălan a fost externată. Ce mesaj le-a transmis fanilor, după 6 zile de spitalizare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Când spui „Antalya“, imediat te duce gândul la plajă, leneveală şi relaxare. Această oază de lux din sudul Turciei a devenit însă mai mult de atât, în ultimii ani, oferind turiştilor o experienţă „all inclusive“ nu doar în limitele

Toţi şoferii care efectuează transportul buletinelor către secţiile de votare din Bucureşti vor fi testaţi cu aparatele alcooltest, poliţiştii urmând să verifice documentaţia atât a acestora, cât şi a

Principalul suspect în ancheta asupra asasinării jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia a cerut să i se asigure imunitatea în schimbul informaţiilor despre ceea ce el ştie în acest caz, au declarat

Primarul municipiului Turda a fost exclus din PSD cu o zi înainte de turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Surse din partid spun că excluderea este un semn că trebuie făcută ”curățenie” în partid. Cristian Matei, edilul municipiului

Simona Halep, 28 de ani, a fost cerută în căsătorie de Toni Iuruc, 40 de ani, iar petrecerea a avut loc sâmbătă seară. Cei doi îndrăgostiți au sărbătorit evenimentul alături de apropiați, la un club din Mamaia. „Totul a fost ținut

Marco Van Basten, fostul triplu câştigător al Balonului de Aur, a strigat ”Sieg Heil” (n.r. salut popularizat de naziști, însemnând „trăiască victoria”) pentru a ridiculiza antrenorul neamţ al lui Heracles, Frank Wormuth. Presa germană

Mall-ul Sun Plaza din sectorul 4 al Capitalei a fost evacuat, duminică, din cauza unui incendiu care a izbucnit în parcarea subterană. Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru a stinge incendiul. Nu au fost anunțate victime, potrivit

Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Târgu Jiu, a fost amendat de două ori de poliţie pentru că şi-a filmat buletinul de vot şi a făcut gesturi obscene la adrese unuia dintre

Candidaţii prodemocraţie se îndreaptă spre o victorie zdrobitoare la alegerile locale din Hong Kong, estima presa locală luni, la o zi după un scrutin considerat ca un referendum asupra activităţii

Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a câştigat turul al doilea ale alegerilor prezidenţiale în judeţul Dolj, un fief important al PSD, unde organizaţia judeţeană este condusă de Lia Olguţa Vasilescu, şefa de campanie a Vioricăi Dăncilă.

Un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce a pătruns cu maşina într-o intersecţie din Galaţi fără să se asigure, lovind un alt autovehicul care circula

V-ați gândit vreodată câte chimicale aplicați pe ten în fiecare zi? Ritualul de îngrijire include demachiere, curățare și tonifiere, ulterior hidratare și începeți să aplicați makeup-ul zilnic. De la șampon și până la cremele de corp

Producătorul de utilaje agricole şi forestiere IRUM, controlat de familia Oltean din Reghin, a încheiat primele zece luni din acest an cu investiţii de peste 4,8 mil. euro, în principal pentru înlocuirea treptată a maşinilor-unelte

Petrom, BRD şi Banca Transilvania sunt cele mai subevaluate acţiuni din prima ligă bursieră de la Bucureşti pe baza multiplului de piaţă PER (price earning ratio), calculat pe baza rezultatelor financiare aferente ultimelor 12 luni, care le includ

FCSB va schimba din nou antrenorul dacă va mai pierde un meci curând. Mihai Stoica insistă pentru readucerea lui ”Nick”. Seria cu nouă meciuri fără înfrângere nu constituie un scut indestructibil al lui Vintilă, tehnicianul pe care Gigi

Trimisul special al AGERPRES George Coman transmite: Enel planifică să dezvolte în următorii trei ani noi capacităţi de generare a energiei electrice din surse regenerabile cu capacitate totală de 14.000

Euro a revenit marţi pe creştere după ce luni a continuat să facă mici paşi în

Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în prezent în 261 de localităţi din 28 de judeţe, cu un număr de 774 de focare, între care 15 sunt în exploataţii comerciale şi patru în exploataţii de tip A,

Campionul mondial David Villa (37 de ani) se va retrage la sârșitul acestui an, iar EA le-a pregătit jucătorilor o surpriză. Sunt foarte mulți atacanți de valoare în FIFA Ultimate Team, dar acest card special, Sfârșitul unei Ere, cum a fost

E greu de spus astăzi ce se va întâmpla cu PSD în viitorul apropiat, iar despre viitorul ceva mai îndepărtat nu s-ar putea avânta nimeni să facă predicții serioase. Așadar, să rămânem în zona predicțiilor neserioase și a exercițiilor de