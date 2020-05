Andrea Bocelli a avut COVID-19. Artistul a donat acum plasmă pentru tratarea bolnavilor 27.05.2020

Tenorul italian Andrea Bocelli, 61 de ani, a dezvăluit, marți, că a fost infectat cu noul coronavirus, în luna martie, informează Corriere della Sera. „Experiența mea cu coronavirus? O tragedie", a spus Andrea Bocelli, care a



Tenorul italian Andrea Bocelli, 61 de ani, a dezvăluit, marți, că a fost infectat cu noul coronavirus, în luna martie, informează Corriere della Sera. „Experiența mea cu coronavirus? O tragedie”, a spus Andrea Bocelli, care a adăugat”: „În familie, am fost cu toții infectați. Am avut febră, deși mică, am strănutat și am tușit”. Artistul […]

