Andra, speriată de coronavirus. Gestul făcut de artistă: ”Să ne gândim mai mult la sănătate decât la orice altceva” 26.02.2020

26.02.2020 Andra, speriată de coronavirus. Gestul făcut de artistă: ”Să ne gândim mai mult la sănătate decât la orice altceva” Coronavirusul a creat panică și în rândul vedetelor. În acest context, Andra a luat o decizie radicală și totodată și-a anunțat și fanii de ce anume urmează să facă. Nu mai puțin de 2.663 de persoane au murit în urma infecției cu



Andra, speriată de coronavirus. Gestul făcut de artistă: ”Să ne gândim mai mult la sănătate decât la orice altceva”

Coronavirusul a creat panică și în rândul vedetelor. În acest context, Andra a luat o decizie radicală și totodată și-a anunțat și fanii de ce anume urmează să facă. Nu mai puțin de 2.663 de persoane au murit în urma infecției cu coronavirus, a informat Comisia Naționale a Sănătății (NHC) din China, iar în afara Chinei […] The post Andra, speriată de coronavirus. Gestul făcut de artistă: ”Să ne gândim mai mult la sănătate decât la orice altceva” appeared first on Cancan.ro.

Andra, speriată de coronavirus. Gestul făcut de artistă: ”Să ne gândim mai mult la sănătate decât la orice altceva”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ochelarii aduc şi un aer de distincţie, de intelectualism, purtătorul de ochelari devine mai interesant, mai misterios. Cu toate acestea, unii refuză să poarte ochelari, se tem că le strică fizionomia. Cu atât

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a făcut o ofertă de amânare ''flexibilă'' de 12 luni a datei ieşirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, relatează vineri BBC, care citează un oficial

♦ Consumatorii de gaze din România au plătit anul trecut 372 de milioane de dolari pentru importurile din Rusia, principala sursă externă de alimentare a pieţei interne ♦ Suma ar putea fi mai mare în 2019 în contextul în care OMV Petrom,

„Era mult mai simplu, mai corect, ca această contribuţie să fie eliminată cu totul, mai ales că nici nu ştiu cum va putea beneficia bugetul de stat de aceste sume. Pentru că ANRE, care colectează contribuţia de 2%, este o instituţie

Depaco, parte a grupului TeraPLast, va construi o nouă fabrică de învelitori metalice în localitatea Băicoi, Prahova, o parte din investiţie urmând să fie acoperită printr-un acord de finanţare semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie

În ultima săptămână, în lumea agenților de jucători din România au avut loc importante mișcări strategice. Gazeta scrie azi despre războiul rece dintre cele trei mari tabere: frații Becali, Anamaria Prodan și Pietro

7 scurte - rezumatul rapid al celor mai interesante subiecte recente remarcate de Cătălin Țepelin - redactor șef GSP. Cinci comentarii: 1. Visul de event al Craiovei s-a cam făcut țăndări. Murmurul tribunei crește, iar în loja

E vremea lui Giannis Antetokounmpo în NBA, cel mai puternic și mai spectaculos campionat de baschet al lumii, cel nord-american. Grecul îi domină pe LeBron James, Stephen Curry și pe James Harden. Milwaukee Bucks are cele mai bune cifre din sezonul

Împuşcături şi panică la Oradea, în sediul firmei Marianei Gal, soţiei fostului şef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Citește mai

James Cameron, regizorul primelor două părți ale francizei Terminator, a insistat mult ca actrița Linda Hamilton să revină în rolul lui Sarah Connor. Citește mai

,,Noua reverificare a lui Lazăr nu va duce la nimic din simplul motiv că nu există încadrare juridică. Citește mai

Antonia este pe cale să câştige o bătălie pe care o duce de 5 ani cu italianul Vincenzo Castellano. Citește mai

Heidi Marie Verrett, o profesoară de 34 de ani din Houma, Louisiana, SUA, a fost acuzată de autorităţi că a întreţinut relaţii sexuale cu elevi de 15 şi 16 ani. Citește mai

Codin Maticiuc a devenit tată pentru prima dată. Actorul a dat vestea cea mare pe conturile de socializare, acolo unde a postat și prima fotografie cu bebelușul. Citește mai

Dragostea l-a ars la buzunare pe un sălăjean de 23 de ani. Disperat să îşi găsească jumătatea, tânărul a căzut în plasa unor clarvăzătoare, plătindu-le sume considerabile pentru a-i rezolva probleme în

Israelienii vor merge la urne, marţi, pentru a vota în alegerile parlamentare ale ţării. Peste 6,3 milioane de votanţi eligibili îşi vor exprima opţiunile într-un scrutin văzut mai degrabă ca un referendum în ceea ce-l priveşte pe premierul

Combatanţi loiali controversatului mareşal Khalifa Haftar au fost respinşi, vineri, de la un baraj de securitate, situat la 27 de kilometri vest de Tripoli, potrivit unei surse în domeniul securităţii, relatează

Misiune specială a pompierilor buzoieni. Vineri, la orele prânzului, un copil de şase ani a avut nevoie de sprijinul unor echipaje de la ISU pentru a ieşi din încurcătura în care se

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a avertizat faptul că la referendumul din 26 mai s-ar putea să fie „harababură” şi că nu ştie dacă va reuşi să

Primăria Timişoara a lansat o campanie cu ocazia căreia vor fi plantate pe malul Begăi sute de sălcii şi magnolii. Primarul Nicolae Robu a prezentat evenimentul ca pe o mare realizare, ţinând să planteze în mod simbolic o salcie pentru a-i