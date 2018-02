Andone crede că Miriuță trebuie să schimbe sistemul pentru Torje » Negociază să revină în antrenorat 02.02.2018

02.02.2018 Andone crede că Miriuță trebuie să schimbe sistemul pentru Torje » Negociază să revină în antrenorat Ioan Andone, fostul antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre posibilele sale destinații și despre revenirea lui Torje. ...despre viitoarea destinație: ”Mi-e dor să antrenez. Tratative şi negocieri tot am avut. Am fost



Andone crede că Miriuță trebuie să schimbe sistemul pentru Torje » Negociază să revină în antrenorat

Ioan Andone, fostul antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre posibilele sale destinații și despre revenirea lui Torje. ...despre viitoarea destinație: ”Mi-e dor să antrenez. Tratative şi negocieri tot am avut. Am fost aproape să semnez cu echipe din Kazahstan şi Iran. Cu formația din Kazahstan am discutat aproape trei luni. Din România n-am avut nicio ofertă. ...

Andone crede că Miriuță trebuie să schimbe sistemul pentru Torje » Negociază să revină în antrenorat

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un tânăr din Chişinău a fost reţinut în seara de joi, 4 ianuarie, de către ofiţerii Inspectoratului Naţional de Patrulare (INP) după ce a urcat pe bancheta din spate a echipajului de patrulare şi a solicitat să fie condus

Senatorul PNL Leon Dănăilă a fost sancţionat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru declaraţiile discriminatorii la adresa comunităţii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali şi persoane transgender) din România. Plângerea

Telekom Romania şi Primăria Municipiului Alba Iulia, unul dintre cele mai „smart“ oraşe din România, au semnat un protocol pentru implementarea unui amplu proiect de modernizare a învăţământului

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au anunţat, vineri, trimiterea în judecată a lui Elan Schwartzenberg acuzat că l-ar fi ajutat pe omul de afaceri Morgenstern Avraham să-i dea mită lui Radu Mazăre 175.000 de pentru a câştiga

Conturează până la capăt scenariul tău de călătorie şi începe să pui în practică visele privind destinaţiile în care vrei să ajungi în 2018, ţinând cont de câteva sfaturi oferite de

Pompierii mehedinţeni vor asigura mâine, începând cu ora 11.00, desfăşurarea în bune condiţii a ceremonialelor religioase de sfinţire a apei fluviului Dunărea, ce vor fi organizate în localităţile Drobeta Turnu Severin, Orşova, Şimian

Află ce ți-au hărăzit astrele pentru săptămâna 8 - 14 ianuarie. Berbec În această săptămână, toată munca pe care ai depus-o de-a lungul timpul va da roade.

Simona Halep, locul 1 WTA, și cehoaica Katerina Siniakova, locul 47, se vor duela sâmbătă, de la ora 08:00, în finala turneului de la Shenzen, China. Meciul va fi liveTEXT și VIDEO pe GSP.RO și în direct pe TV Digi Sport. liveTEXT

Ionuț Popa așteaptă jucători noi sub comandă, dar riscă să rămână fără câțiva titulari de la finele lui 2017. Pe lângă Valentin Crețu care a plecat, ACS Poli se poate despărți înainte de plecarea în

Gigi Becali vrea să-l transfere neapărat pe Alexandru Băluță de la CSU Craiova iarna aceasta, însă oltenii nici nu vor să audă. Patronul de la FCSB e gata să-i ofere mijlocașului de 24 de ani un salariu de 20.000 de euro pe lună, la fel

Adam Nemec e dorit de Gigi Becali la FCSB, însă președintele lui Dinamo, Alexandru David, spune că atacantul de 32 de ani va pleca din Ștefan cel Mare doar pentru 10 milioane de euro. "Patronul de la FCSB aduce vorba de Nemec în fiecare

Mijlocașul ofensiv al lui Everton, Ross Barkley, va evolua din această iarnă la Chelsea. Informația a fost dezvăluită de publicația The Telegraph. Aceeași sursă susține că pentru a-l aduce pe Barkley pe Stamford Bridge, Chelsea îi va

Sepsi Sf. Gheorghe a transferat în cursul zilei de vineri un fotbalist crescut de FC Barcelona. Formația din Liga 1 a semnat cu fundașul dreapta Albert Dalmau (25 de ani), care a venit de la Hercules Alicante. "Sepsi OSK anunţă semnarea unui

CSM București a deschis seria meciurilor din 2018 cu o deplasare facilă, la Slobozia, în "optimile" Cupei României. Partida era programată inițial pe 17 februarie, dar a fost devansată pentru a lăsa timp campioanei României să se

De cele mai multe ori se intampla ca pe timpul calatoriei cu avionul sa nu avem posibilitatea sa mancam ceea ce ne dorim. Insa, mesele sanatoase nu ar trebui neglijate, daca avem deja un astfel de stil de

Prezentatoarea Tv, Dana Grecu, a făcut anunţul surpriză al acestei săptămâni, dezvăluind în direct că a divorţat şi că se va numi Dana

Dacă sticlele cu şampanie nu s-au golit la petrecerea de Revelion, vă propunem câteva sugestii pentru a folosi băutura care a rămas în alte scopuri. Citește mai

Tinerii români care au obţinut în anul universitar trecut cele mai bune rezultate pe plan academic la universităţi din ţară şi din străinătate au fost premiaţi joi în cadrul celei de-a IX-a ediţii a Galei Studenţilor Români din

Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost trimis în judecată pentru viol, în timp ce fratele său, care i-a fost complice, va fi judecat pentru infracţiunea de

Doi copii, de 5, respectiv 9 ani, au fost agresaţi sexual, vineri, în liftul unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei, iar poliţiştii încearcă să-l găsească pe agresor, cazul fiind coordonat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria