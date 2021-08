Andi Moisescu, dezvăluiri despre cei 30 de ani petrecuţi în ProTV. Ce spune prezentatorul despre plecarea din trust 21.08.2021

21.08.2021 Andi Moisescu, dezvăluiri despre cei 30 de ani petrecuţi în ProTV. Ce spune prezentatorul despre plecarea din trust Andi Moisescu este fără doar şi poate unul dintre cei mai apreciaţi prezentatori TV din România. De peste 30 de ani, apare pe micile ecrane, iar recent juratul de la „Românii au talent” a dezvăluit […] The post Andi Moisescu,



Andi Moisescu, dezvăluiri despre cei 30 de ani petrecuţi în ProTV. Ce spune prezentatorul despre plecarea din trust

Andi Moisescu este fără doar şi poate unul dintre cei mai apreciaţi prezentatori TV din România. De peste 30 de ani, apare pe micile ecrane, iar recent juratul de la „Românii au talent” a dezvăluit […] The post Andi Moisescu, dezvăluiri despre cei 30 de ani petrecuţi în ProTV. Ce spune prezentatorul despre plecarea din trust appeared first on Cancan.

Andi Moisescu, dezvăluiri despre cei 30 de ani petrecuţi în ProTV. Ce spune prezentatorul despre plecarea din trust

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a precizat marți, la Alba Iulia, că ”avem în evaluare orice scenariu” atunci când a fost întrebat de jurnaliști dacă după alegerile locale din 27 septembrie ar putea fi instituit un nou

Părintele Ignatie, episcopul Hușilor, au fost externat din spital. După două săptămâni petrecute pe mâinile medicilor acesta s-a vindecat de coronavirus. În prezente starea lui este stabilă și se află în afara oricărui pericol. Anunțul a

Cantonate în Poiana Brașov, loturile de seniori și de tineret masculin ale României au devenit un focar de infecție. Și una dintre sportivele de la lotul feminin a ieșit pozitivă, la Cluj. FRJ a cerut de urgență a doua testare, rezultatele sunt

Finlanda urmează să lanseze miercuri un program-pilot cu câini care pot detecta coronavirusul la aeroportul din Helsinki. Testele voluntare canine vor oferi rezultate în decurs de 10 secunde, scrie The Whasington Post. Și cercetătorii din țări

Poliția din Vietnam a descoperit peste 300.000 de prezervative folosite, care au fost reambalate pentru a fi vândute din nou. Totul s-a petrecut într-un depozit din regiunea Binh Duong. Proprietarul spune că primea „marfă” o dată pe lună, de

Euro a atins joi un nou maxim istoric, a doua zi la rînd după ce miercuri a fost cotată la BNR la 4,8641 lei. Acesta este al patrulea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie. Leul a

Gamerii cred că există un motiv ascuns pentru care EA n-a lansat o versiune demo. „Ne concentrăm să asigurăm cea mai bună experiență pentru jucători” este mesajul transmis de cei de la EA Sports. În plus, pandemia de coronavirus i-ar fi

Poliţiştii călărăşeni au desfăşurat activităţi, ieri, în mai multe localităţi, pe linia verificării legalităţii stabilirii vizelor de reşedinţă. Astfel, au fost controlate 277 de reşedinţe de pe raza judeţului Călăraşi pentru

Zlatan Ibrahimovic, 39 de ani, a ieșit pozitiv la COVID-19. Atacantul lui Milan intră în carantină și pierde meciul de azi cu Bodö Glimt, din turul 3 preliminar al Europa League. UPDATE 19:00 - Reacția lui Zlatan Ibrahimovic Atacantul suedez a

Răsturnare de situație în cazul Ekeng! Jacques, fratele fotbalistului care s-a prăbușit pe teren, în 2016, la meciul Dinamo-Viitorul și a murit, la scurt timp, la spital, este revoltat! Procesul intentat de familia camerunezului s-a consumat vreme

Meteorologii anunță pentru weekendul 25-27 septembrie o vreme instabilă. În prima parte a zilei vremea va fi caldă, apoi se va răci în special în jumătatea de nord-vest a teritoriului,

Asociaţia „Medici pentru România“ a obţinut o diplomă de excelenţă, în cadrul Romanian Healthcare Awards 2020, la categoria Echipa Medicală a Anului. Joi, 24 septembrie, a avut loc prima ediţie a evenimentului care premiază inovaţia în

Federația Română de Fotbal a aprobat astăzi noul protocol medical pentru desfășurarea competițiilor, după publicarea în Monitorul Oficial a ordinelor comune ale Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății. Iată care

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, a anunțat, vineri, că dorește un acord cu Statele Unite care să garanteze evitarea atacurilor cibernetice, inclusiv a ingerinţelor electorale, informează agenţia

One Verdi Park, proiectul mixt de office cu locuinţe din zona Barbu Văcărescu din Capitală, se transformă într-un proiect rezidenţial, în condiţiile în care ambele turnuri vor fi de

Cagliari - Lazio se joacă azi, de la 19:00, în etapa a 2-a din Serie A. Dacă trupa lui Răzvan Marin a debutat deja în noul sezon, Lazio se află în fața primului joc din actuala stagiune. Răzvan Marin l-a întâlnit, în prima etapă, pe Vlad

Jucătoarele române Monica Niculescu şi Irina Bara au reuşit, vineri, să acceadă pe tabloul principal de simplu al turneului de tenis de Mare Şlem de la Roland Garros, în urma victoriilor din ultimul tur al calificărilor, potrivit Agerpres.

Următoarea săptămâna se anunță una extrem de complicată pentru anumite zodii, aspect astrologic relevat de prezența Soarelui în Balanță, aflat în opoziție cu Lilith, conjunctă cu Marte Retrograd. Mariana

Alegerile locale 2020 vor avea loc, duminică, 27 septembrie. Pentru a afla unde trebuie să voteze, alegătorii pot căuta secţia de votare după nume şi CNP pe site-ul Registrului Electoral, unde vor găsi şi o hartă a zonei cu secţia de votare.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de corupere a alegătorilor în Măgurele. O femeie a sesizat poliția ieri și a susținut că i-a fost oferită suma de 200 de lei pentru a vota cu un candidat anume. Din primele