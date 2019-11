Andi Moisescu a rupt tăcerea despre Românii au Talent! Ce se întâmplă cu emisiunea de la Pro TV 20.11.2019

20.11.2019 Andi Moisescu a rupt tăcerea despre Românii au Talent! Ce se întâmplă cu emisiunea de la Pro TV După ce luna trecută Andra a scăpat pe Internet o poză din culisele emisiunii “Românii au talent”, astăzi Andi Moisescu a rupt tăcerea despre proiectul de televiziune atât de îndrăgit! Juratul show-ului de talente de la Pro TV a spus ce se



Andi Moisescu a rupt tăcerea despre Românii au Talent! Ce se întâmplă cu emisiunea de la Pro TV

După ce luna trecută Andra a scăpat pe Internet o poză din culisele emisiunii “Românii au talent”, astăzi Andi Moisescu a rupt tăcerea despre proiectul de televiziune atât de îndrăgit! Juratul show-ului de talente de la Pro TV a spus ce se întâmplă, de fapt, și a dezvăluit că, peste două luni va începe filmările […] The post Andi Moisescu a rupt tăcerea despre Românii au Talent! Ce se întâmplă cu emisiunea de la Pro TV appeared first on Cancan.ro.

Andi Moisescu a rupt tăcerea despre Românii au Talent! Ce se întâmplă cu emisiunea de la Pro TV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Apar noi informaţii în cazul bărbatului ucis de urs, săptămâna trecută, în Harghita. Martorii povestesc că victima a aruncat lemne şi alte obiecte în vizuina ursoaicei şi a provocat

Bentley a vrut să-şi adjudece titlul de cel mai rapid SUV din lume cu modelul Bentayga şi a lansat în acest scop o ediţie specială care vine să îi asigure poziţia de lider în cel mai exclusivist segment din

Laura Codruţa Kovesi, fosta şefă a DNA, va fi audiată la Secţia pentru Investigarea Magistraţilor, joi 28 martie, acolo unde aceasta este cercetată în două dosare. La intrare în sediul SIIJ, Kovesi a refuzat să facă declaraţii. UPDATE

Andrei Leonte a revenit cu o nouă piesă, lansată la Gargantua KSLF, alături de prieteni și familie chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani. „Avem monștri aici” reprezintă un nou capitol din traseul muzical al artistului, acesta

Astăzi este joi, 28 martie 2019, și… extragerile făcute de Loteria Română sunt deja o tradiție în țara noastră. Cei care ghicesc azi toate numerele extrase se pot îmbogăți. Premiul cel mare la Loto 6 din 49 a fost câştigat ultima

<p>Toate ofertele Altex pot fi gasite accesand <a href="https://bit.ly/2OyrOtn" target="_blank">URMATORUL LINK.</a></p> <p>Altex are o saptamana intensa in promotii. Citește mai

Tânărul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, iar bătrânul a ajuns la spital pentru îngrijiri

Uber prezintă câteva statistici la 1 an de la lansarea în Bucureşti a serviciului de ridesharing cu maşini 100% electrice - Uber

Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, în perioada 29 martie-25 aprilie, din cauza amplasării unui numr de 970 de balize direcţionale care vor delimita sensurile de

IT Direct anunţă introducerea pe piaţă a gamei de PC-uri sub marca proprie ITD Custom Works, concepute pentru pasionaţii de jocuri, profesionişti şi iubitori de tehnologie în

Timişoara are anual sute de mii de turişti. O parte dintre aceştia ajung în oraş cu autocarele. Alţii vin cu maşinile personale sau cu avionul, dar sunt şi unii care vin cu trenul. Cei care circulă pe linia ferată au parte de o imagine de

Secţia pentru procurori a CSM ar putea cere Inspecţiei Judiciare să verifice modul în care Adina Florea, şeful-adjunct al Secţiei speciale de investigare a magistraţilor a încercat să preia dosarul Tel Drum. Asta după ce Augustin Lazăr a

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat joi, la Constanţa, cu ocazia deschiderii Târgului de turism Vacanţa, că în opinia sa hotelierii vor finaliza la timp pregătirile pentru deschiderea noului

Organizarea referendumului pe justiţie în alte secţii decât cele pentru alegerile europarlamentare demonstrează frica preşedintelui PSD Liviu Dragnea şi a preşedintelui ALDE Călin Popescu-Tăriceanu faţă de

Preşedintele PNŢCD, Aurelian Pavelescu, şi preşedintele Partidului Ecologist Român, Dănuţ Pop, au semnat, joi, un protocol de susţinere a Partidului Social Democrat pentru alegerile

Grupul Niro va deschide la finalul lui 2021 hotelul de pe Bulevardul Expoziţiei, sub brandul Swisshotel, cu 225 de camere, ce va fi operat de lanţul hotelier Accor. Grupul a semnat un contract de management cu lanţul

Cea mai mare expunere pe plan local din punctul de vedere al securităţii cibernetice rămâne numărul limitat de experţi de securitate, conform reprezentantului

Jerome Rothen (40 de ani), mijlocaș cu 13 selecții în prima reprezentivă a Franței, afirmă că Antoine Griezmann (28 de ani) s-a înțeles deja cu FC Barcelona și va merge acolo din vară. Jerome Rothen, actualmente analist TV

Bianca Andreescu, 18 ani, locul 24 WTA, a decis să ia o pauză și să profite de vremea bună din Florida, după ce a fost nevoită să abandoneze la turneul de la Miami. Bianca Andreescu, care a acuzat o accidentare la umăr, se bucură de zilele

Daniel Ghiță (37 de ani) a mărturisit la GSP Live că a cochetat cu fotbalul înainte să se oprească asupra sporturilor de contact. „Tata a vrut să mă fac fotbalist. El a jucat 23 de ani fotbal la un nivel ok. Am fost