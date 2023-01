Anda Adam nu a mai putut suporta! Artista a răbufnit la adresa celor care i-au criticat aspectul fizic 28.01.2023

28.01.2023 Anda Adam nu a mai putut suporta! Artista a răbufnit la adresa celor care i-au criticat aspectul fizic Anda Adam nu a mai putut suporta și a răbufnit în mediul online. În ultimul timp, aceasta este adese criticată pentru că folosește numeroase filtre în fotografiile sale. Internauții au judecat-o aspru și chiar au […] The post Anda Adam nu



Anda Adam nu a mai putut suporta! Artista a răbufnit la adresa celor care i-au criticat aspectul fizic

Anda Adam nu a mai putut suporta și a răbufnit în mediul online. În ultimul timp, aceasta este adese criticată pentru că folosește numeroase filtre în fotografiile sale. Internauții au judecat-o aspru și chiar au […] The post Anda Adam nu a mai putut suporta! Artista a răbufnit la adresa celor care i-au criticat aspectul fizic appeared first on Cancan.

Anda Adam nu a mai putut suporta! Artista a răbufnit la adresa celor care i-au criticat aspectul fizic

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Luna iubirii continuă, iar la malul mării pregătirile sunt în toi. După Valentine\"s Day, românii sărbătoresc Dragobetele. Hotelierii constănțeni au pus la bătaie oferte pentru toate gusturile și toate buzunarele, iar acum au aproape toate

Campionatele Naţionale de Schi s-au desfăşurat pentru prima dată sub egida FIS şi, astfel, au fost prezenţi sportivi din alte ţări, cum este suedezul Isac

Producătorul de cabluri cu fibră optică Romcab Târgu-Mureş (simbol bursier MCAB), aflat în procedura insolvenţei din 2017, cu dreptul de administrare păstrat, a anunţat investitorii că a identificat oportunitatea construirii unui parc

Euroins Romania Asigurare-Reasigurare a acordat anul trecut despăgubiri de 1,5 miliarde lei, anunță oficialii

Britanica Emma Răducanu nu a putut duce la bun sfârșit primul ei meci, de după evoluția de la Australian Open, retrăgându-se marți, în setul al treilea al meciului din runda inaugurală cu australianca Daria Saville, la turneul Abierto Akron

ANSVSA anunță retragerea de la vânzare a mai multor loturi de rodii aduse din Turcia. Motivul rechemării este nivelul ridicat de

Alarma cu bombă de la postul de radio Europa FM a fost falsă, în urma cercetărilor pirotehniştilor nefiind identificată nicio situaţie cu potenţial periculos, informează, miercuri, Poliţia

Numărul cazurilor de COVID înregistrate pe teritoriul României a ajuns ieri la 2.697.566. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri, numărul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima

Începând de marți, 22 februarie, cetățenii europeni pot beneficia de certificate de ”vindecare” emise în baza unui test antigenic

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă condamnă cu hotărâre invadarea de către Federația Rusă a teritoriului Ucrainei, care reprezintă un act ilegal de agresiune, contrar principiilor dreptului internațional. Ciucă adresează tuturor cetățenilor

Chiar dacă aplică pentru roluri middle & top în companii, 40% dintre candidaţii selectaţi în urma proceselor de recrutare nu sunt mulţumiţi de prima ofertă de angajare, arată un studiu al companiei de HR Arthur

Milionarul Dan Bălan este captiv în capitala Ucrainei, cel mai bombardat oraș de către trupele rusești, și un mare punct de interes pentru armata lui Vladimir Putin. Sursele CANCAN.RO au dezvăluit că fostul lider al […] The post Dan

Peste 1,1 milioane de com­panii de tip SRL (societate cu răspundere limitată) şi aproximativ 8.000 de companii de tip SA (socie­tate pe acţiuni) sunt în prezent active în România, arată datele Oficiului Naţional al Registrului

Bursa de Valori din New York a încheiat o sesiune agitată în scădere, trimițând indicele S&P 500, cel mai reprezentativ pentru piața americană, în zona de corecție, pe măsură ce tensiunile au escaladat în Ucraina, potrivit

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi-seară că militarii ruşi au cucerit un aeroport din proximitatea

Fiecare dintre noi a auzit despre celebrele teste IQ. Toate au, în esență, același scop, de a ne testa inteligența. Iar, astăzi, vă oferim o oportunitatea de a vă pune la încercare creierul și abilitățile […] The post Cel mai tare test

Starea de urgenţă declarată de Republica Moldova în contextul situaţiei din Ucraina include şi închiderea spaţiului aerian, inclusiv pentru zborurile de pasageri. În acest context, echipa de fotbal Sheriff Tiraspol a aterizat la Bacău şi a

Rusia nu va avea voie să participe la finala concursului muzical Eurovision din acest an, a anunțat vineri, 25 februarie, organizatorul competiției, Uniunea Europeană de Radio şi Televiziune (EBU), după ce Ucraina și alți câțiva radiodifuzori

Rusia a fost suspendată din Consiliul Europei (CoE) din cauza invadării Ucrainei, a anunţat vineri ministrul italian de Externe Luigi Di

Sirenele au sunat constant în Kiev, în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar lupte au avut loc în mai multe puncte ale capitalei. Într-un mesaj transmis populației dimineață, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că ucrainenii au rezistat