Anda Adam, mai îndrăgostită ca niciodată. Detaliul intim care i-a scăpat în poză 26.09.2021

Deputatul PNL Daniel Constantin a comentat marţi la Adevărul Live fuziunea dintre ProRomânia, partid pe care l-a fondat, şi ALDE, precizând că reprezintă „o acţiune ridicolă”. Acesta l-a criticat apoi pe liderul ALDE Călin Popescu

Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat că 113 proiecte deschise și 6 proiecte finalizate au fost depuse, luni, în doar 30 de minute de la lansarea apelului pentru decontarea tabletelor. „Apelul a fost

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat solicitarea grupului parlamentar PSD de a-l chema pe premierul Ludovic Orban în Parlament, pe 9 noiembrie, pentru a prezenta stadiul elaborării Legii bugetului de stat pe 2021. Totodată, Ludovic Orban

Hidroconstrucţia, Tehnostrade şi Astaldi sunt cei mai mari trei angajatori din domeniul construcţiilor, fiecare cu peste 1.000 de angajaţi, arată datele furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la solicitarea ZF, pe baza

Agrinvest, companie cu capital românesc, din Buzău, ce furnizează ma­terii prime agricole, oferă servicii de înfiinţare a culturilor, consultanţă teh­nică şi finanţare pentru fermieri, dar şi produce şi comercializează cereale, l-a

Real Madrid era condamnată să câștige cu Inter Milano pentru a nu-și periclita șansele din grupa din Champions League. Cea mai titrată echipă din istoria competiției s-a impus cu 3-2, după un veritabil „thriller”. Madrilenii au

Criza s-a resimţit în activitatea agenţiilor de turism, destinaţiile interne fiind mult mai atractive decât cele din străinătate, astfel că s-au înregistrat scăderi în ceea ce priveşte profitul pe care agenţiile l-au avut în acest an. Alin

Simona Halep, infectată cu noul coronavirus, a publicat, miercuri, pe rețelele de socializare, prima imagine de la izolare. Jucătoarea și-a anunțat fanii că se simte foarte bine. Ex-liderul WTA a transmis prin intermediul fotografiei, în

Cea mai frecventă problemă de care se lovesc liderii companiilor locale în pandemie este concentrarea pe o direcţie strategică (24% dintre lideri), urmată de adaptarea la schimbare (21%), conform studiului „Provocările liderilor din companiile

La Buzău, s-a înregistrat un nou salt al numărului de îmbolnăviri cu coronavirus în judeţul Buzău. Au fost raportate şi patru noi decese într-o singură zi. Este vorba despre trei paciente, de 77, 71 şi 70 de ani, şi un bărbat de 66 de

Selecționerul Adrian Mutu (41 de ani) a anunțat lista fotbaliștilor convocați pentru duelul decisiv România U21 - Danemarca U21. „Tricolorii” merg la Euro 2021 cu o victorie! România U21 - Danemarca U21 e programat pe 17 noiembrie, ora

Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat pentru funcţia de preşedinte al Statelor Unite, s-a declarat încrezător, miercuri seară, că va câştiga scrutinul, în contextul în care este creditat cu 264

Ministrul transporturilor, Lucian Bode, a anunțat că a fost infectat cu coronavirus. Este al doilea membru al Cabinetului Orban depistat cu COVID-19, după ministrul economiei, Virgil Popescu. ”În urma unor analize periodice pe care le-am făcut

Astăzi, Jean-Pierre Papin împlinește 57 de ani. Desemnat Balonul de Aur în 1991, el a brevetat papinadele, execuţiile spectaculoase din voleu, finalizate de cele mai multe ori cu gol şi devenite o adevărată specialitate a […] The post

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord a ridicat nivelul de amenințare privind posibilitatea unui atentat terorist, la nivelul 4 – sever, cu posibilitate foarte ridicată, avertizează, joi, Ministerul

Contra Barcelonei, Mircea Lucescu (75 de ani) a avut o echipă cu o medie de vârstă de 23,1 ani. Cu Neșceret în poartă, tânărul de 18 ani aflat la primul meci în Ligă. ”A fost fantastic. El ne-a dat încredere”, l-a felicitat antrenorul lui

Ioan Mocanu, fost poliţist în cadrul IPJ Constanţa, nu poate justifica suma de 141.000 de euro prin veniturile realizate, anunţă Agenţia Naţională de Integritate, care a sesizat în acest sens Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de

Comisia Europeană a îmbunătăţit uşor prognoza de cădere economică a României, în 2020, de la minus 6% în primăvară la minus 5,2% în prognoza de toamnă publicată joi, dar crede că deficitul bugetar va ajunge la 10,3% din PIB cu mult peste

Contrar credinței populare, femeile preistorice au participat la vânătoare cu mii de ani în urmă, inclusiv la vânătoarea animalelor mari, informează Hotnews, care citează un studiu citat de AFP și National Geographic. Autorii studiului se

Conducerea Judecătoriei Sectorului 5 a dispus, joi, suspendarea activității cu publicul la Compartimentul Registratură, în contextul în care au fost depistate cinci cazuri de infectare cu COVID-19 în