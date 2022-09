Anda Adam, dezvăluiri despre nuntă! Evenimentul nu va avea loc în România?! 03.09.2022

03.09.2022 Anda Adam, dezvăluiri despre nuntă! Evenimentul nu va avea loc în România?! Anda Adam și Yosif Mohaci sunt mai pregătiți ca niciodată să ducă relația la următorul nivel. Cei doi au vorbit despre marele eveniment și se pare că acesta nu va avea loc în România. În […] The post Anda Adam, dezvăluiri despre



Anda Adam, dezvăluiri despre nuntă! Evenimentul nu va avea loc în România?!

Anda Adam și Yosif Mohaci sunt mai pregătiți ca niciodată să ducă relația la următorul nivel. Cei doi au vorbit despre marele eveniment și se pare că acesta nu va avea loc în România. În […] The post Anda Adam, dezvăluiri despre nuntă! Evenimentul nu va avea loc în România?! appeared first on Cancan.

Anda Adam, dezvăluiri despre nuntă! Evenimentul nu va avea loc în România?!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Industria cărbunelui primeşte suficientă finanţare pentru a face posibile investiţii semnificative în cel mai murdar combustibil fosil al lumii, relevă un sondaj al grupului german Urgewald, potrivit

Marca EasyCare a luat naștere din dorința de a oferi consumatorilor, produse farmaceutice și pentru îngrijirea bebelusilor, de calitate maximă, la prețuri accesibile tuturor. Creatorul și promoterul acestui

Misiunea DART (Double Asteroid Redirection Test) va fi lansată pe 23 noiembrie, cu o rachetă Falcon 9 a companiei SpaceX a lui Elon Musk, de la baza spaţială Vandenberg din

Edi Kovacs nu este străin de lumina reflectoarelor acesta fiind surprins cu mai multe nume sonore din showbiz, printre care și Daniela Crudu. Însă, acum, a intrat și mai mult în atenția presei, după ce […] The post Cum l-am surprins pe Edy

Ca să înțelegem prezentul familiei Vîlceanu, trebuie să ne uităm în trecut. În 2009, Eugen Vîlceanu, tatăl ministrului de finanțe, era vicepreşedinte în PSD. După 15 ani de politică în Partidul Social Democrat, seniorul își dădea

Anunțul de miercuri al autorităților daneze, conform căruia vaccinul anti-COVID-19 Moderna nu va mai fi administrat persoanelor care au vârste mai mici de 18 ani a fost „o eroare de comunicare”, a anunțat vineri Agenția pentru

Un Gary pierdut printre superlative uriașe. Ieri dimineață, la câteva ore după "o Italie - Spania" cu un Ferran pe urmele lui Raul, la câteva zile de la un Liverpool-City cu a doua repriză excepțională, cu un gol Salah socotit de fiul unui

Un număr de 64.550 de immobile au fost vândute, în luna septembrie a acestui an, la nivelul întregii ţări, cu 2.413 mai multe faţă de luna august, arată datele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Retailerul evoMAG are în derulare discuţii avansate pentru a atrage o finanţare, după ce a anunţat anul acesta intenţia de a ridica din piaţă între 2 şi 5 milioane de euro pentru a accelera dezvoltarea companiei, a explicat Mihai Pătraşcu,

Horoscopul zilei de 9 octombrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Rac pot avea tensiuni cu cei din familie. Fie că ne place sau nu, contextul […] The post Horoscop

Naționala de fotbal a României a fost învinsă vineri seară, în meciul disputat la Hamburg, de naționala Germaniei în etapa a șaptea a Grupei J din preliminarii Campionatului Mondial din 2022. După ce a condus la pauză cu 1-0 prin golul lui

Pe 17 ianuarie 1999, un băiat de 18 ani și jumătate debutează pentru FC Barcelona, într-o partidă pierdută la Caceres, cu 78 la 92. Tipul e Pau Gasol. De unde să știe că acesta era începutul unui drum imens? Cu fix două zile înainte, Sașa

Ioana Ginghină are 44 de ani, iar în ultima perioadă a acordat o atenție deosebită siluetei sale, dar și tenului, pentru a rămâne mereu tânără și într-o formă de invidiat. Actrița de la Antena 1 a dezvăluit secretul ei. „Îmi fac o

Meciul dintre România și Armenia, foarte important pentru „tricolori” în vederea obținerii locului 2 în grupa J din preliminariile Cupei Mondiale, va fi arbitrat de italianul Daniele Orsato (45 de ani). România - Armenia se joacă în Ghencea,

Oana Roman a postat pe rețelele de socializare o imagine în care apare în natură, la aer curat, departe de agitația și jungla urbană. Partenera de viață a lui Marius Elisei a slăbit considerabil și […] The post Cum s-a îmbrăcat Oana

O pană de curent a afectat, sâmbătă după-amiază, secţia ATI COVID din Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova. Şapte pacienţi internaţi la terapie intensivă au fost ventilaţi manual, timp de zece minute, după se siguranţele tabloului

Primarul comunei Câmpuri, Ion Vlad, a anunțat că sătenii au ucis, sâmbătă, un urs după ce animalul a atacat și rănit trei bărbați, unul fiind acum în stare gravă. Animalul a fost tranchilizat și dus în pădure după ce dimineață a

Medicul Mihai Craiu trage un semnal de alarmă: spitalele pentru copii din Capitală sunt pline cu pacienţi cu Covid-19 și cadrele medicale sunt puse în situația în care trebuie să aleagă pe cine

O artistă din România ascunde o mare dramă. Elena Unc a făcut dezvăluiri turlburătoare din cea mai grea perioadă a vieții sale, în care a fost măritată cu un milionar. Elena Unc este o solistă […] The post O artistă din România

Peste 5.500 de credincioși au trecut pe la racla Sfintei Parascheva în primele 12 ore ale pelerinajului de la Iași. Cei care nu aveau certificat verde nu au fost lăsați să intre, potrivit