ANCOM a amendat Orange şi Vodafone pentru nereguli în aplicarea noului regulament european privind roamingul 22.03.2018

22.03.2018 ANCOM a amendat Orange şi Vodafone pentru nereguli în aplicarea noului regulament european privind roamingul Mai mulţi operatori de telefonie mobilă au fost amendaţi cu circa 180.000 de lei, după ce utilizatorii au sesizat că ei nu au aplicat corect regulamentul european Roam like at home, privind serviciile de roaming, anunţă Autoritatea Naţională



ANCOM a amendat Orange şi Vodafone pentru nereguli în aplicarea noului regulament european privind roamingul

Mai mulţi operatori de telefonie mobilă au fost amendaţi cu circa 180.000 de lei, după ce utilizatorii au sesizat că ei nu au aplicat corect regulamentul european Roam like at home, privind serviciile de roaming, anunţă Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

ANCOM a amendat Orange şi Vodafone pentru nereguli în aplicarea noului regulament european privind roamingul

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Chirurgii din oraşul indian Mumbai au declarat joi, că tumoarea celebrală masivă de 1,87 kilograme, pe care au îndepărtat-o în data de 14 februarie, este cea mai mare tumoare pe creier înregistrată vreodată, relatează

Ouăle conţin aproape toate vitaminele, dar trebuie consumate dimineaţa pentru că sunt greu de digerat. Culoarea oului sau a gălbenuşului nu are legătură cu calitatea lui. În plus, putem afla simplu dacă un ou este proaspăt sau fiert fără să

Pe 24 februarie se celebrează Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români. Sărbătoarea Dragobetelui are o simbolistică bogată şi

17 ani a încasat un român pensie mai mare decât ar fi trebuit să fie în mod normal. El a reuşit să prejudicieze statul cu peste 240.000 de

Kate Middleton, soția Prințului William a fost fotografiată în repetate randuri cu plasture la mâini. Fie că se afla la cumpărături, la premiere de filme, în timpul unor

Europarlamentarul Monica Macovei consideră că ministrul justiţiei, Tudorel Toader, a încălcat separaţia puterilor în stat şi că cererea acestuia de revocare din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei Naţionale

Unul dintre cei mai populari şi iubiţi artişti pop ai momentului, Smiley, va concerta în premieră la Buzău, într-un spectacol ce poartă numele ultimului său album, Confesiune. Evenimentul va avea loc la Sala Sporturilor din Buzău, pe 18 martie,

Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, după celebrul proces numit Brexit, este privită strict ca o înfrângere a statului care părăseşte Uniunea. Ba mai mult, tipul de negociere actual în zodiac Barnier vizează o pedepsire a celui

Instanţa a amânat pronunţarea pentru 1 martie, în urma concluziilor depuse de inculpaţi, de partea civilă şi de procuror pe 21 februarie şi pe 22 februarie. Constantin Boşcodeală a fost trimis în judecată de către procurorii Direcţiei

Nouă oameni, printre care şi cinci copii, au fost evacuaţi în noaptea de joi, 22 februarie, dintr-un bloc de locuit cu trei etaje din oraşul Căuşeni, după ce un fum dens a împânzit

Poliţiştii gălăţeni au efectuat mai multe percheziţii pe raza judeţului Galaţi, la domiciliul unor persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă neletală fără drept şi

Una dintre cele mai impresionante scene din Stăpânul inelelor se află în capitolul care descrie suferinţa provocată pădurilor de către cei care le distrug. Deşi par tăcute de secole sau milenii, unele dintre acestea fiind pure şi virgine,

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică propune micşorarea cu 20,3% a tarifelor la gazele naturale pentru anul 2018. Propunerea este anunţată pe site-ul anre.md, la rubrica transparenţă decizională şi consultări publice,

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat că pentru următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va fi creat un program special, astfel încât România să se prezinte mult mai bine decât la

Scena în timpul spectacolelor este o înlănţuire de capcane, se pot petrece necazuri din care e musai ca actorii să iasă cu replieri inspirate, ca oamenii din sală să nu simtă impasul. Uneori,

În luna ianuarie 2018, Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeană, 261 de euro pe lună, urmată de Lituania, 400 de euro, şi România, 408 euro, arată datele

În aşteptarea prezentării de către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea managerială de la DNA, în faţa ministerului de resort, cei care o contestă, dar şi cei care

Narele Krichoff are 52 de ani, locuieste la Bisbane, in Australia, si considera ca a doar o minune a salvat-o de la moarte. Narele este antrenor personal pentru persoanele in varsta. Despre ea

Circulaţia a revenit la normal pe DN 1, în localitatea ilfoveană Ciolpani, unde traficul a fost restricţionat, vineri, din cauza unui accident rutier, a anunţat Centrul Infotrafic din cadrul

Noul tarif de referinţă pentru poliţele RCA pentru persoane fizice este de 756 lei, cu 9% mai mare faţă de nivelul anterior (de la 692 lei), iar pentru persoanele juridice este de 1.752 lei, în creştere cu 11% (de la 1.574 lei), a anunţat astăzi