Anchetă la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, după ce angajaţii firmei de pază au fost acuzaţi că iau bani pentru pachetele aduse de rude pacienţilor 06.06.2020

06.06.2020 Anchetă la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, după ce angajaţii firmei de pază au fost acuzaţi că iau bani pentru pachetele aduse de rude pacienţilor La Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi a fost demarată o anchetă internă, după ce agenţii de pază ai unităţii medicale au fost acuzaţi că iau bani pentru pachetele cu mâncare aduse de rudele pacienţilor. NU RATA: ANCHETĂ LA UNUL DINTRE



Anchetă la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, după ce angajaţii firmei de pază au fost acuzaţi că iau bani pentru pachetele aduse de rude pacienţilor

La Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi a fost demarată o anchetă internă, după ce agenţii de pază ai unităţii medicale au fost acuzaţi că iau bani pentru pachetele cu mâncare aduse de rudele pacienţilor. NU RATA: ANCHETĂ LA UNUL DINTRE CELE MAI MARI SPITALE DIN CAPITALĂ. ACUZAȚII GRAVE LA ADRESA ANGAJAȚILOR Carmen Dorobăţ, managerul […] The post Anchetă la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, după ce angajaţii firmei de pază au fost acuzaţi că iau bani pentru pachetele aduse de rude pacienţilor appeared first on Cancan.ro.

Anchetă la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi, după ce angajaţii firmei de pază au fost acuzaţi că iau bani pentru pachetele aduse de rude pacienţilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Rezultatele finale oficiale ale alegerilor europarlamentare 2019 arată că Partidul Național Liberal este câștigător detașat, obținând 27 la sută din voturi. Pe locul al doilea s-a clasat PSD, cu 22,5 la sută din voturi, urmat foarte aproape

,,Ordonanta 114/2018 a fost un 'genocid fiscal' pentru romani - si pentru cei care investesc in Romania'', spune liderul Pro România. Citește mai

Ungaria va suspenda pe termen nedefinit lansarea unui nou sistem de instanţe administrative pentru a permite ca disputele despre independenţa justiţiei să fie rezolvate, a declarat joi şeful de cabinet al premierului Viktor Orban, relatează

Un bărbat de 64 de ani, medic veterinar într-o comună din judeţul Brăila, a fost găsit decedat joi, într-un canal de irigaţii de la marginea comunei Vişani, potrivit IPJ Brăila. Trupul bărbatului a

Deputata Blocului ACUM Maria Ciobanu consideră că scopul vizitei la Chişinău a reprezentantului special al lui Vladimir Putin în relaţiile cu Republica Moldova, Dmitrii Kozak, este acela de a-l înlătura pe liderul PDM, Vlad Plahotniuc, de la

Huawei are mai puțin de trei luni la dispoziție ca să taie dependența de tehnologiilor americanilor. Până atunci, a primit o veste bună din partea a trei entități importante din piața de tehnologie. Citește mai

Puține dintre alegerile lui Mirel Rădoi pentru lotul de Euro au stârnit controverse, însă cu siguranță, una dintre cele mai discutate este absența lui Mihai Butean, fundașul de bandă de la Astra Giurgiu.

Șansa de a dobândi anumite avantaje este legată de capacitatea de a specula oportunitățile care se ivesc în viață. O fată isteață și conștientă de valoarea ei va răspunde pozitiv tuturor provocărilor, oricâte prejudecăți ar

Philippe Coutinho, 26 de ani, pare tot mai aproape de plecarea de la Barcelona, fiind dorit cu insistență de Chelsea. Presa din Anglia, citată de Mundo Deportivo, scrie azi că Chelsea pregătește o ofertă astronomică pentru brazilianul

Producătorul de încălţăminte Denis din Suceava, care deţine şi operaţiuni de retail sub brandul Anna Cori, realizează în cele două fabrici proprii între 1.500 şi 2.000 de perechi de pantofi pe

Antenna Group, trustul din Grecia, va schimba radical postul de muzică Magic TV, care activează şi la noi. Citește mai

În 2018, În Republica Moldova s-au născut prematur 1.768 de copii, dintre care 52 au decedat, iar un an mai devreme nu au supravieţuit 91 de copii dintre cei 1.786 născuţi prematur, arată datele Biroului Naţional de

Este dezastru pentru țara noastră. România este printre economiile emergente vulnerabile la un război

Pe arena lui Betis, ”Benito Villamarin”, din Sevilla, Valencia a cucerit Cupa Regelui la 100 de ani de la înfiinţare. ”Liliecii” au început tare și aveau deja 2-0, prin reușitele lui Gameiro (21) și Rodrigo (33) Messi şi-a readus echipa

Cel puţin 15 persoane au fost rănite în urma unei deflagraţii care a avut loc sâmbătă la o fabrică de explozibili în localitatea Dzerzhinsk din Rusia, au informat surse din cadrul Ministerului rus al Sănătăţii, relatează Tass şi The Moscow

Japoneza Naomi Osaka (1 WTA) a fost eliminată de Katerina Siniakova (42 WTA), scor 4-6, 2-6, în șaisprezecimile de finală de la Roland Garros. Osaka, protagonista a două reveniri spectaculoase în primele două tururi, contra Annei

Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei. Bruneta a mărturisit care este motivul divergențelor dintre ea și Robert. Fiul lui Brigitte, Robert, a ajuns la vârsta adolescenței și a început să nu mai țină cont de părerile mamei. De aici și

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, sâmbătă, o avertizare cod portocaliu de inundaţii, care vizează râuri din 16 judeţe, valabilă până duminică la ora

Un profesor din America a fost suspendat după ce a fost filmat în timp ce o pipăia pe una dintre elevele sale. O filmare postată pe o rețea de socializare îl prezintă pe un profesor american în timp ce o atinge pe spate, în mod nepotrivit, pe

Pompierii din Botoşani au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă, pentru salvarea a doi adulţi şi un copil, rămaşi blocaţi într-un autoturism pe un drum inundat din cauza ploilor torenţiale care au