Anchetă în SUA pentru retragerea haotică a armatei americane din Afganistan 14.01.2023

Republicanii au lansat o anchetă privind retragerea haotică a armatei americane din Afganistan, care a permis preluarea imediată a puterii de către talibani și a dus la scene cu mii de oameni disperați care au luat cu asalt aeroportul din Kabul.

Despre Ferdinand I nu prea s-au scris multe. Cum ura fastul și iubea plantele și grădinăritul, cum nu a fost „monden” ca fiul său, Carol al II-lea, cum avea o soție care-l eclipsa, pe Regina Maria, Ferdinand a fost trecut „mai în spate”

Cinci şalupe maritime de intervenţie de mare viteză au intrat, miercuri, 9 februarie, în dotarea Poliţiei de Frontieră, informează News.ro. Ministrul de interne, Lucian Bode, prezent la ceremonie, a declarat că acest proiect este în valoare de

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, şi preşedinţii Poloniei şi Franţei, Andrzej Duda şi Emmanuel Macron, au pledat, cu ocazia întrevederii desfăşurate marţi seară de la Berlin, pentru continuarea eforturilor diplomatice în relaţia cu Rusia,

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi soți a devenit virală. Nevastă-mea mi-a găsit telefonul și a început să-mi citească mesajele: – Cine dracu’ e Alina?!? zbiera ea. […] The

Două persoane au fost rănite, marţi după-amiază, una fiind în stare de inconştienţă, după ce un autoturism s-a ciocnit cu un TIR pe autostrada A1, la marginea municipiului

Exporturile de bunuri României au fost de aproape 75 de mld. de euro în 2021, marcând astfel cel mai bun an din istoria economică a României. Importurile au crescut de asemenea, dar cu un ritm mai alert, şi au atins valoare de peste 98 de mld. de

Numărul dozelor de ser împotriva coronavirusului alocate Coreei de Nord prin programul global de distribuire a vaccinurilor, COVAX, a fost redus, în condițiile în care țara nu a organizat până acum niciun transport, relatează Reuters. Potrivit

Consiliul Energetic UE-SUA, convocat la începutul săptămânii la Washington, a fost dominat de tensiunile ruso-ucrainene, care perturbă puternic piața globală a

Din când în când, cineva remarcă legătura fotbal-cultură și luminează tot ce e mai de preț pe un stadion. Iată-l pe Niall Ferguson, unul din cei mai importanți istorici ai ultimelor decenii. Pe lîngă numele ilustru, Ferguson e marcat

Joaquín Messi are 19 ani, s-a născut la 52 km de Rosario și joacă din 2011 la același club unde a descoperit fotbalul Lionel Messi, căpitanul Argentinei. Dar este numai o coincidență de nume. După mai mult de două decenii, Newell's Old Boys are

Regele Spaniei Felipe a fost depistat pozitiv pentru Covid-19, după ce în cursul nopții a avut simptome ușoare ale infecției cu noul coronavirus, a anunțat Palatul Regal citat de

Antrenorul Marius Şumudică a fost acuzat de agresiune sexuală de către fostul său translator, Oguzhan Erdogmuş, la scurt timp după ce a fost demis de oficialii lui Yeni

Indonezia va comanda Franţei 42 de avioane de luptă Rafale, într-un contract de 8,1 miliarde de dolari, a declarat joi ministerul francez al Apărării, ca parte a unei serii de acorduri care includ, de asemenea, dezvoltarea de submarine şi muniţie,

Cu 4% au scăzut acţiunile Petrom (SNP) în ultima săptămână, din 2 februarie 2022 şi până pe parcursul şedinţei de tranzacţionare de ieri după-amiază, în pofida unor rezultate financiare în creştere pentru 2021 anunţate de companie în

Gigi Becali a anunțat cel mai ciudat transfer din iarna aceasta: FCSB l-a luat pe Florin Achim, un fundaș dreapta ce n-a fost un om de bază în formația condusă de Poenaru în sezonul trecut. Crețu, pe care Gigi speră să-l sperie cu achiziția

Theo Hernandez (24 ani), fundașul celor de la AC Milan, a fost una dintre marile dorințe ale lui Xavi (42 ani) în planul său de a reconstrui Barcelona. Xavi l-a inclus pe Theo Hernandez pe lista de transferuri, potrivit AS. Antrenorul Barcelonei l-a

Este din nou alertă alimentară în România! Mai multe loturi de migdale cu acid cianhidric sau cianură sunt retrase de la vânzare în România, anunță Autoritatatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Conform ANSVSA,

Preţurile de consum din Republica Moldova, cea mai săracă ţară din Europa, au crescut în ianuarie cu 16,56% faţă de anul trecut, comparativ cu un avans de13,94% în luna precedentă, scrie SeeNews, care citează datele Biroului Naţional de

Prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV, Ramona Păuleanu, a fost internată din nou în spital alături de fiul său. Cei doi au stat o noapte și o zi în unitatea medicală. Anul trecut, Ramona […] The post Ramona Păuleanu a petrecut încă

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideră că „faza acută” a pandemiei de COVID-19 s-ar putea încheia în 2022, dacă aproximativ 70% din populația lumii va fi vaccinată,