Anca Leibovici, director de vânzări al Edu Class: Vânzările online au crescut de patru ori, se cumpără multe jucării creative. Importatorul de jucării Edu Class, care are şi un showroom în Bucureşti, şi-a dublat vânzările în martie 2020 fa 11.04.2020

11.04.2020 Anca Leibovici, director de vânzări al Edu Class: Vânzările online au crescut de patru ori, se cumpără multe jucării creative. Importatorul de jucării Edu Class, care are şi un showroom în Bucureşti, şi-a dublat vânzările în martie 2020 fa Vânzările distribuitorului de jucării Edu Class, o afacere antreprenorială pornită în 2010 de antreprenorii Anca şi Lucian Leibovici, s-au mutat în online odată cu starea de urgenţă provocată de coronavirus, care ţine părinţii



Anca Leibovici, director de vânzări al Edu Class: Vânzările online au crescut de patru ori, se cumpără multe jucării creative. Importatorul de jucării Edu Class, care are şi un showroom în Bucureşti, şi-a dublat vânzările în martie 2020 fa

Vânzările distribuitorului de jucării Edu Class, o afacere antreprenorială pornită în 2010 de antreprenorii Anca şi Lucian Leibovici, s-au mutat în online odată cu starea de urgenţă provocată de coronavirus, care ţine părinţii acasă.

Anca Leibovici, director de vânzări al Edu Class: Vânzările online au crescut de patru ori, se cumpără multe jucării creative. Importatorul de jucării Edu Class, care are şi un showroom în Bucureşti, şi-a dublat vânzările în martie 2020 faţă de aceeaşi lună din 2019

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

În liga secundă franceză, echipele Valenciennes si AS Beziers au oferit, vineri seara, unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de fotbal ale

Securitatea la nivel regional şi internaţional şi contribuţia la îndeplinirea obiectivelor NATO au constituit temele abordate de ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, şi omologii săi în cadrul

Legea din Iran împiedică femeile să urmărească de pe stadion meciuri de fotbal, dar activista feministă Zeinab a demonstrat că pasiunile pot depăși orice fel de interdicție. Începând cu 1979, de la Revoluția

Fostul vicepreşedinte american Joe Biden, care domină în sondaje în tabăra democrată în pofida gesturilor sale de afecţiune considerate uneori cam exagerate, se va lansa în cele din urmă în cursa pentru

Australia și Belarus se află la egalitate, 1-1, după prima zi a semifinalei din Fed Cup care va stabili naționala care o va înfrunta în finală pe câștigătoarea duelului Franța - România. În cea de-a doua

Horoscop 14 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 14 aprilie 2019 - Berbec: Ai șansa unor rezolvări neașteptat de bune, mai ales în familie, prin acceptarea unor gânduri bune care nu sunt noi, dar acum te atrag mai

Supusă unei intervenții chirurgicale foarte complicată, la coloană, în urmă cu doi ani, Monica Anghel dă semne că recuperarea nu a decurs tocmai bine. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, i-a surprins chipul brăzdat de durere într-o zi în

Liviu Dragnea l-a atacat pe preşedintele Klaus Iohannis că nu l-a revocat din funcţie pe Augustin Lazăr şi l-a acuzat că are „şase case

Rică Răducanu, fostul portar de la Rapid, întâmpină probleme medicale și a avut nevoie să fie internat, pentru că durerile erau aproape de nesuportat. Fosta glorie a Rapidului trece prin momente nu tocmai plăcute din cauza unor probleme mai

Handbalistele de la SCM Rm. Vâlcea s-au calificat în ultimul act al Cupei României, după ce au învins-o pe Măgura Cisnădie, scor 21-31. SCM Rm. Vâlcea nu a dat nicio șansă echipei din Cisnădie, în

Preşedintele Kaus Iohannis şi soţia sa, Carmen, participă, duminică, la slujba de Paşte de la Biserica Romano-Catolică ”Sfânta Treime” din Sibiu. La intrarea în lăcaşul de cult, Iohannis a transmis un mesaj, în română, germană şi

Ministrul demisionar al Justiţiei, Tudorel Toader, a scris sâmbătă seara, pe Facebook, că Ministerul pe care îl conduce nu a blocat şi nici nu a întârziat procedura de avizare şi de adoptare a

Eugen Tomac, președintele PMR și candidat la ”europarlamentare”, a fost prezent pe stadionul ”Parc des Pinces”, unde PSG a a jucat cu AS Monaco. Parizienii câștigaseră deja campionatul, pentru că, în aceeași etapă, însă cu doar câteva

Fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, a reacţionat imediat după terminarea meciului 3 al semifinalei Fed Cup, dintre fosta sa elevă şi Caroline

Un teren de peste 128.000 de metri pătraţi din Iaşi îşi caută cumpărători în vederea transformării într-un proiect imobiliar mixt. Platforma a fost a fabricii Moldomobila Iaşi, intrată în insolvenţă în 2011 şi în faliment în 2015.

Cochetul stadion al Viitorului n-a fost suficient pentru a acoperi cererea de bilete pentru meciul cu FCSB. Era ora 19:00 când primii fani își făceau apariția la stadionul din Ovidiu. Mașini cu numere de Constanța, București,

Bucurie fără margini în numeroasa familie a Ancăi Serea – Adrian Sînă! Soția artistului este din nou gravidă… este cea de-a șasea sarcină a frumoasei vedete. Fosta prezentatoare este deja în al doilea trimestru și și-a dorit să

Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 3,40%, cel mai mare nivel din ultimele 8 luni, potrivit datelor publicate luni de BNR. Citește mai

Sfârșit cumplit pentru un bărbat de 42 de ani din Simeria, Hunedoara, după ce s-au prăbușit peste el mai multe plăci de marmură, dintr-un camion. Victima se afla la locul de muncă. Muncitorul avea mai multe leziuni la nivelul capului şi

Vremea se va încălzi şi se va apropia de mediile climatologice normale ale perioadei, însă probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor rămâne ridicată mai mult în timpul acestei săptămâni, până