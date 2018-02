Anca Bidian, CEO al Kiwi Finance: A crescut segmentul persoanelor care cumpără apartamente ca investiţie 02.02.2018

02.02.2018 Anca Bidian, CEO al Kiwi Finance: A crescut segmentul persoanelor care cumpără apartamente ca investiţie Preţul nu mai este primul criteriu de care cumpărătorii ţin cont în alegerea unei locuinţe, elemente precum localizarea, se­curitatea sau acesul la mijloa­cele de transport în comun de­venind mai im­por­tante în ultimii doi ani, după cum



Preţul nu mai este primul criteriu de care cumpărătorii ţin cont în alegerea unei locuinţe, elemente precum localizarea, se­curitatea sau acesul la mijloa­cele de transport în comun de­venind mai im­por­tante în ultimii doi ani, după cum reiese din da­tele companiei lo­cale de brokeraj de credite Kiwi Finance.

