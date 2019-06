Anamaria Prodan s-a pozat dezbrăcată într-un Ferrari de 300.000 de euro! 17.06.2019

17.06.2019 Anamaria Prodan s-a pozat dezbrăcată într-un Ferrari de 300.000 de euro! Pentru Anamaria Prodan luxul a devenit deja o ”religie”! Nu trece aproape nicio zi fără să vedem ce obiecte scumpe și extravagante au intrat în colecția ei. Cel mai recent: un Ferarri care valorează 300.000 de euro! Anamaria Prodan adora



Anamaria Prodan s-a pozat dezbrăcată într-un Ferrari de 300.000 de euro!

Pentru Anamaria Prodan luxul a devenit deja o ”religie”! Nu trece aproape nicio zi fără să vedem ce obiecte scumpe și extravagante au intrat în colecția ei. Cel mai recent: un Ferarri care valorează 300.000 de euro! Anamaria Prodan adora bolizii de lux si nu rateaza nicio ocazie sa se afiseze la bordul lor. De […] The post Anamaria Prodan s-a pozat dezbrăcată într-un Ferrari de 300.000 de euro! appeared first on Cancan.ro.

Anamaria Prodan s-a pozat dezbrăcată într-un Ferrari de 300.000 de euro!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Săvulescu, directorul companiei de apă din Buzău, nu mai cumpără apă îmbuteliată pentru angajați, cerându-le acestora ca în timpul serviciului să consume doar apă de la robinet. "Sunt prima care face acest lucru zi de zi, atât la

Cristina Neagu a fost desemnată cea mai bună hadbalistă a lumii în 2018. Informația a fost dată publicității luni, de site-ul International Handball Federation. La băieți, cel mai bun a fost ales danezul Mikkel Hansen. În urma acestui succes,

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat, luni, la Constanţa, că BNR a dat statului român, în ultimii zece ani, sub formă de impozit pe profit, echivalentul a un miliard de euro.

Luni seară, de la oră 18, mai mulţi judecători şi procurori au intenţionat să protesteze din nou pe treptele Palatului de Justiţie din Bucureşti, însă de data asta au fost împiedicaţi de jandarmi. O tânără judecătoare nu s-a lăsat

Când intri într-un magazin, e imposibil să nu observi o gamă largă de iaurturi. Dacă eşti o fire nehotărâtă, e posibil să îţi fie greu să alegi. De aceea, este important să fii informată din timp cu privire la varietatea de produse

Un incident neobişnuit a avut loc în această seară pe strada Nicolae Titulescu, din municipiul Târgu Jiu. O şoferiţă aflată în stare de ebrietate a lovit cu maşina un pieton care încerca să ajute un bărbat care era căzut lângă

Atracţiile rare ale staţiunii Geoagiu Băi, ale cărei ape termale au fost o destinaţie populară încă din Antichitate, sunt lăsate în grija nimănui, dintr-un motiv

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la Digi 24, că, dacă ar fi în locul preşedintelui Klaus Iohannis, ar convoca referendum în ziua alegerilor europarlamentare, pentru că 26 mai trebuie să fie un moment în care românii

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la Digi24, că el propune ca PNL, USR, ALDE şi UDMR să se gândească la faptul că doar împreună toţi cei care nu sunt în echipa lui Dragnea pot să iasă din groapa în care acesta a dus

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a vizitat sediul CIA luni, el încercând să obţină susţinerea administraţiei Trump în prima sa călătorie oficială la Washington, scrie

Până la finalul lunii martie OUG 114 va fi modificată şi din punctul meu de vedere nu este niciun impediment ca până atunci să nu fie adoptată de Guvern, a declarat, luni, ministrul Finanţelor Publice,

Postul de televiziune Antena 3 a fost nominalizat din nou la New York Festivals World’s Best Television & Film. Emisiunea „Sinteza Zilei” are o nominalizare, emisiunea „În premieră” are șase

Poliţia olandeză l-a arestat luni pe bărbatul suspect de uciderea a trei persoane şi rănirea altor cinci într-un atac armat comis într-un tramvai din oraşul Utrecht, relatează dpa, AFP şi Reuters. Au fost

Transgaz (TGN), operatorul sistemului naţional de transport gaze naturale, a anunţat luni seară la bursă că va propune acţionarilor un dividend de 21,66 lei pe acţiune, echivalentul unui randament de 6,4% la preţurile curente de tranzacţionare,

Jucătorii și antrenorul lui FC Voluntari, Cristiano Bergodi, i-au dedicat victoria cu FC Botoșani, scor 2-1, lui Bogdan Bucurică, fundașul în vârstă de 33 de ani. Până astăzi nu s-a știut exact de ce Bucurică n-a mai apărut

Horoscop 19 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 19 martie 2019 - Berbec: Este important să ții cont de starea ta de sănătate și să consideri o prioritate tot ce te poate ajuta să o protejezi sau să o recuperezi.

Fostul premier Victor Ponta, care a fost și el tratat pentru probleme cu coloana, se miră că Liviu Dragnea e tratat cu perfuzii, că singurul care e starea lui e Codrin Ștefănescu și spune că șeful PSD e "campion mondial la tras de

Jurnalistul Radu Tudor a dezvăluit în ediția de luni a emisiunii „Punctul de întâlnire” care sunt ultimele informații despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea. Liderul PSD a decis să nu fie supus unei intervenții

Ca urmare a reducerilor de taxe şi a creşterii consumului pe baza unor salarii mai mari din sectorul public, antreprenorii români şi multinaţionalele au avut în ultimii trei-patru ani cea mai bună perioadă din istoria economiei de piaţă de

Ritmul anual de creştere al depozitelor populaţiei în euro a ajuns în 2018 la 14,2%, depăşind avansul anual al sumelor economisite în lei, de 7,6%, însă volumul cel mai mare se menţine pe componenta depozitelor în moneda naţională, arată