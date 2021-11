Anamaria Prodan, pregătită pentru o nouă relaţie? Ce spune impresara despre căsătorie 02.11.2021

02.11.2021 Anamaria Prodan, pregătită pentru o nouă relaţie? Ce spune impresara despre căsătorie Anamaria Prodan, pregătită pentru o nouă relaţie? Într-un interviu recent, blondina a dezvăluit că deocamdată nu se gândeşte la acest lucru, însă îşi doreşte să fie din nou mireasă. Mai mult, impresara a explicat şi […] The post



Anamaria Prodan, pregătită pentru o nouă relaţie? Ce spune impresara despre căsătorie

Anamaria Prodan, pregătită pentru o nouă relaţie? Într-un interviu recent, blondina a dezvăluit că deocamdată nu se gândeşte la acest lucru, însă îşi doreşte să fie din nou mireasă. Mai mult, impresara a explicat şi […] The post Anamaria Prodan, pregătită pentru o nouă relaţie? Ce spune impresara despre căsătorie appeared first on Cancan.

Anamaria Prodan, pregătită pentru o nouă relaţie? Ce spune impresara despre căsătorie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Premierul regatului african Eswatini, Ambrose Mandvulo Dlamini, a murit, duminică, într-un spital din Africa de Sud, a anunţat guvernul acestei ţări, fosta Swaziland, într-un comunicat, fără să precizeze cauzele

Tot mai mulți americani recurg la furtul de produse de bază pe măsură ce pandemia de Covid continuă să facă ravagii în această țară și milioane de persoane se confruntă cu foametea, informează Hotnews, care citează Business Insider. În

Buzoienii care călătoresc cu autobuzele Trans Bus pot plăti cursele cu carduri speciale. Spre deosebire de cardurile bancare, acestea nu au bandă magnetică, iar conexiunea cu terminalele din vehicul, validatoare, se realizează fără contact, doar

Vitality a cucerit turneul dar și locul în Blast Global Final. De când l-au adăugat pe Nivera în echipă, Vitality a devenit o formație eficientă în turneele de CS:GO, iar asta s-a văzut în ediția de toamnă a Blast Premier. Vitality a

Marius Albin Marinescu, cel care la începutul pandemiei când devenea primul jurnalist „interzis” de Grupul de Comunicare Strategică pentru „fake news”, a murit, marți, la domiciliul său din Sibiu, după o lungă suferință. Jurnalistul este

FC Voluntari și Chindia Târgoviște se întâlnesc de la ora 19:30, în etapa #14 a Ligii 1. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro, dar și în direct pe Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul complet

Pandemia nu a slăbit bugetul tu­riştilor români care au preferat totuşi anul acesta să plece în vacanţe în afara ţării. În medie, românii chel­tuiesc între 200 şi 300 de euro pe o vacanţă în afara ţării, conform calcu­lelor ZF pe

Cătălin Itu (21 de ani), de care Dan Petrescu (52 de ani) era încântat, nu a jucat deloc de când a venit Edi Iordănescu (42 de ani) la CFR Cluj și va deveni inutil peste șase luni, când nu va mai fi eligibil U21. Un fotbalist pe care ar fi

Egalul eroic obținut, luni seară, de West Brom cu Manchester City (1-1) nu i-a salvat postul lui Slaven Bilic Managerul lui West Bromwich Albion a fost dat afară de clubul aflat pe penultima poziție în Premier League, cu 7 puncte în 13 etape. Și

Procesul de însănătoşire a economiei germane, cea mai mare din zona euro, a fost întrerupt probabil deocamdată, iar PIB-ul german s-ar putea contracta din nou în ultimul trimestru al acestui an, potrivit ultimului raport al institutului german

Efortul de conservare care are loc constat în Europa a făcut ca zimbrii să părăsească lista speciilor vulnerabile. Mai mult de 100 de exemplare trăiesc acum în sălbăticie în trei zone diferite ale României: Parcul Natural Vânători Neamț,

România este printre statele care au prezentat o formă avansată a documentului strategic, o abordare similară înregistrându-se în premieră şi pentru Acordul de Parteneriat 2021-2027, precum şi cu viitoarele Programe Operaţionale, a informat

Nice, echipa antrenată de românul Adrian Ursea, a obținut miercuri seara prima victorie de la instalarea tehnicianului ploieştean, 2-0 pe terenul lui Nimes. Misiunea n-a fost deloc una facilă pentru Nice, care în minutul 57, la scorul de 0-0, a

Incident grav la Dej după ce un bărbat a căzut de pe un bloc, anunță

Nutriţionistul Gianluca Mech explică de ce avem tendinţa de a mânca mai mult pe timpul iernii şi ce soluţii există pentru această

Din dorința lui Klaus Werner Iohannis de a organiza cu orice preț alegeri, România s-a trezit după vot într-o complicată instabilitate politică. Dacă președintele nu se amesteca peste limita Constituției în

Sărbătorile de iarnă se apropie şi, o dată cu ele, bucuria Crăciunului ne învăluie pe toţi. Chiar dacă urmează această perioadă aglomerată – cadouri, curăţenie în casă și cumpărături, masa de Crăciun este una dintre […] The

Instanţa supremă a decis, joi, sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu neconstituţionalitatea proiectului adoptat de Camera Deputaţilor de modificare a Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Proiectul prevede

Producătorul de biciclete Eurosport DHS din Deva, controlat de investitori chinezi şi germani, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de aproximativ 372,7 mil. lei (78,6 mil. euro), în scădere cu 4% faţă de anul anterior, potrivit calculelor

Negocierile pentru formarea noului Guvern se reiau, joi, între PNL – USR PLUS – UDMR. Într-o primă fază, discuțiile vor avea loc doar la nivel de lideri. Negocierile dintre cele trei partide s-au blocat