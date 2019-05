Anamaria Prodan, adevărul despre moartea mamei sale! “Nu ne-am împăcat deloc!” 25.05.2019

25.05.2019 Anamaria Prodan, adevărul despre moartea mamei sale! “Nu ne-am împăcat deloc!” Dezvăluire uluitoare la mai bine de un an de la moartea Ionelei Prodan! Șocant, câte luni de viață i-au dat atunci medicii de trăit EXCLUSIV Anamaria Prodan a avut, la mai bine de un an, să vorbească despre mama ei, care a trecut în neființă



Anamaria Prodan, adevărul despre moartea mamei sale! “Nu ne-am împăcat deloc!”

Dezvăluire uluitoare la mai bine de un an de la moartea Ionelei Prodan! Șocant, câte luni de viață i-au dat atunci medicii de trăit EXCLUSIV Anamaria Prodan a avut, la mai bine de un an, să vorbească despre mama ei, care a trecut în neființă în 2018. „Am luat impreuna decizia de a nu spune […] The post Anamaria Prodan, adevărul despre moartea mamei sale! “Nu ne-am împăcat deloc!” appeared first on Cancan.ro.

Anamaria Prodan, adevărul despre moartea mamei sale! “Nu ne-am împăcat deloc!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ford intenţionează să renunţe la peste 5.000 de angajaţi din Germania şi îşi va reduce forţa de muncă din Marea Britanie, în încercarea de a reveni pe profit în Europa, transmite Reuters. Ford a

Un tribunal turc a condamnat vineri la şapte ani şi jumătate de închisoare un fost rapper australian care s-a alăturat organizaţiei Stat Islamic (SI) în Siria, a informat agenţia de presă DHA, citată de

Preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a anunţat că pe perioada campaniei pentru alegerile europarlamentare a delegat atribuţiile aferente funcţiei prim-vicepreşedintelui organizaţiei,

Dacă Paris are Turnul Eiffel, Londra are Big Ben, iar New York are Empire State Building, care ar fi monumentul care ar reprezenta cel mai bine Silicon Valley? Conform BBC, această decizie va fi luată de un

CS U Craiova se impune cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Sepsi Sf. Gheorghe, în etapa a doua a play-off-ului din Liga 1. Craiova a marcat singurul gol al partidei în minutul 20 prin Alexandru Mateiu. Mijlocașul oltenilor a împins

Leo Messi (31 de ani) și Cristiano Ronaldo (34 de ani), cei mai buni jucători ai lumii, s-ar putea întâlni pe 1 iunie, la Madrid, într-o posibilă finală Juventus - Barcelona în Liga Campionilor. Vezi programul complet

Astra - FCSB, derby-ul etapei a doua din play-off-ul Ligii 1, va fi arbitrat de Horațiu Feșnic, 29 de ani. Partida va avea loc duminică, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi

Janos Bokor, oficialul lui Sepsi, a dezvăluit înainte de startul partidei cu CS U Craiova, că discuțiile între cele două echipe pentru transferul lui Ibrahima Tandia (25 de ani) se vor relua din vară. „Suntem fericiţi că Tandia

O femeie în vârstă de 85 de ani, din judeţul Cluj, a murit vineri din cauza gripei, informează Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numărul deceselor a ajuns la 174. Femeie confirmată cu virus gripal tip

Unul dintre actorii cunoscuți din România ar fi ajuns la sapă de lemn. Singura afacere pe care o deține se află în colaps financiar, iar recuperatorii sunt pe urmele lui. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are toate detaliile, în exclusivitate.

Regulile acestei diete cu ouă fierte sunt foarte simple – trebuie să nu mănânci alimente fast-food și să limitezi consumul de zahăr, sare, sucuri și alcool. Citește mai

Angajaţii din sistemul bancar se vor confrunta în viitor cu tot mai multe probleme de disponibilizări, iar principalul vinovat pentru această situaţie este Guvernul, prin emiterea ordonanţei 114, a declarat vineri seară preşedintele

Transferul lui Claudiu Belu, 25 de ani, la FCSB, anunțat luni în exclusivitate de GSP.RO, fusese dezmințit de Gigi Becali. Patronul „roș-albaștrilor” anunțase că mutarea nu este reală, însă GSP.RO a intrat și în

Tiroidita autoimună se mai numeşte şi tiroidită Hashimoto şi este o afecţiune în care sistemul imunitar al organismului atacă glanda tiroidă. Aceasta nu mai poate produce suficienţi hormoni tiroidieni, iar organismul începe să nu mai

Summit-ul liderilor locali şi regionali ai Partidului Popular European se desfăşoară, astăzi, la Bucureşti, iar la reuniune vor participa Manfred Weber şi Klaus

Podul suspendat peste Dunăre, care va lega județul Brăila de Tulce,a a început deja să se construiască, urmând ca până la sfârșitul acestui ani să se execute peste 70% din pilonii de bază, potrivit președintelui Consiliului Județean

Bianca Andreescu este revelaţia anului în tenisul feminin, reuşind să se califice în finala prestigiosului turneu de la Indian

Şoferul, un cetăţean turc, intenţiona să o treacă fraudulos frontiera. Femeia era ascunsă în cabina

Presa internaţională relatează despre protestul suceveanului Ştefan Mandachi, care a construit primul metru de autostradă din Moldova. BBC, Bloomberg sau Euronews sunt doar câteva dintre publicaţiile care au scris că antreprenorul a fost nevoit

O tânără în vârstă de 20 de ani a scăpat cu viaţă, chiar dacă a făcut zob maşina. Lipsită de experienţă, şoferiţa a izbit de un cap de pod şi doi stâlpi pentru sustinerea energiei electrice. Imediat după impact, tânăra a părăsit