Anamaria Prodan a anunţat că-şi face singură rău? Laurenţiu Reghecampf a sunat de URGENŢĂ la 112! 21.06.2021

21.06.2021 Anamaria Prodan a anunţat că-şi face singură rău? Laurenţiu Reghecampf a sunat de URGENŢĂ la 112! Laurenţiu Reghecampf a confirmat divorțul de Anamaria Prodan. Se pare că s-a ajuns aici după ce relația dintre ei a devenit tot mai tensionată în ultima vreme. Asta deși cei doi şi-au reînnoit jurămintele acum […] The post Anamaria



Anamaria Prodan a anunţat că-şi face singură rău? Laurenţiu Reghecampf a sunat de URGENŢĂ la 112!

Laurenţiu Reghecampf a confirmat divorțul de Anamaria Prodan. Se pare că s-a ajuns aici după ce relația dintre ei a devenit tot mai tensionată în ultima vreme. Asta deși cei doi şi-au reînnoit jurămintele acum […] The post Anamaria Prodan a anunţat că-şi face singură rău? Laurenţiu Reghecampf a sunat de URGENŢĂ la 112! appeared first on Cancan.

Anamaria Prodan a anunţat că-şi face singură rău? Laurenţiu Reghecampf a sunat de URGENŢĂ la 112!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Deşi Vulpiţa a revenit la Blăgeşti, iar telenovelei soţilor Stegaru i s-a anunţat sfârşitul, lucrurile par a nu sta deloc aşa. Rămas singur la Bucureşti, Viorel îşi imploră soţia, la Acces Direct, să se întoarcă la el, lucru care

Lidia Buble a oferit în această după-amiază un interviu emoționant în cadrul emisiunii “Teo Show”. Carismatica artistă a făcut dezvăluiri despre singurul motiv pentru care mai este “legată” de Răzvan Simion și a vorbit și despre

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat că, până la acest moment, 30 de români au fost testaţi pozitiv pentru Covid-19 din cei aproximativ 100 de angajaţi români care îşi desfăşoară activitatea la ferma din Herefordshire, Marea

BRUXELLES – Cu cinci ani în urmă la Viena, săptămâna aceasta, grupul E3/EU+3 (China, Franța, Germania, Federația Rusă, Regatul Unit și Statele Unite, împreună cu Înaltul Reprezentant al UE) și Iranul au

Premierul Ludovic Orban a avut, vineri, o videoconferința la sediul MAI cu prefecții și cu șefii instituțiilor implicate în combaterea epidemiei de COVID-19. Șeful executivului a declarat că

Grupul francez din do­me­niul hotelier Accor, pre­zent cu nouă ho­teluri în România, are în plan să ajungă la 50 de unităţi pe plan local în următorii cinci ani. Doar pentru 2020, inves­tiţiile totale ale par­tenerilor Accor în România

Gheorghe Dincă rămâne în arest preventiv, după ce judecătorii de la Curtea de Apel Craiova i-au respins, vineri contestaţia la măsura preventivă „ca tardivă”, potrivit Mediafax. Gheorghe Dincă este încarcerat în prezent la

Un bărbat a murit iar o femeie a fost grav rănită într-un accident rutier produs, vineri seară, în Pasul Tihuţa, la ieşire din localitatea suceveană Poiana Stampei, a informat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată. Potrivit

Stine Oftedal (Gyor / Norvegia) va fi regină pentru un an, în timp ce la masculin, titlul i-a revenit lui Niklas Landin (THW Kiel / Danemarca). Federația Internatională de Handbal (IHF) a anunțat sâmbătă numele celor mai buni handbaliști ai

Georgette Mosbacher, ambasadoarea SUA la Varșovia a luat apărarea Poloniei față de criticile de la Bruxelles pentru situația statului de drept. Criticile UE au mers prea departe, a

Un tânăr de 19 ani din Alba a fost trimis în judecată după ce a violat o fetiţă de 12 ani. Agresiunea a avut loc în luna iunie, în localitatea Vinerea, oraşul

Nume: First Bank România Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: First Bank S.A. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor clienţi ai First Bank posibilitatea de a accesa datele lor financiare direct de pe

Drumul naţional 75 din Munţii Apuseni, ce asigură legătura între Cîmpeni şi Turda, a fost blocat luni dimineaţă, 20 iulie, de o cădere de

Iranul a executat astăzi o persoană care a fost găsită vinovată de localizarea generalului Qassem Soleimani, ucis apoi într-un atac cu dronă, transmite AFP. Mahmoud Moussavi Majd a fost condamnat

Sebastian Culea și Dan Bâra vă oferă zilnic cele mai importante cote din fotbalul

Un bărbat, în vârstă de 61 de ani, a murit luni, 20 iulie, după ce s-a săldat în lacul Fundata. Conform ISU Ialomiţa, victima se afla astăzi la agrement pe malul apei, când a decis să se răcorească în apa lacului, intrând la

Angajata unui magazin alimentar din Baia Mare a fost pălmuită de o tânără, după ce i-a cerut acesteia să folosească masca în interiorul

Începând de astăzi, 20 iulie, Paul Muntenescu s-a alăturat echipei Antena Group în rolul de Head of Online Business. Acesta a început în presa scrisă și în ultimii 10 ani s-a ocupat de strategia de digital

Prestigioasa publicație France Football a anunțat că nu va decerna Balonul de Aur în acest an. „Având în vedere circumstanțele excepționale, pentru prima dată din 1956, Balonul de Aur nu va fi acordat”, se arată în comunicatul

Un al treilea angajat din Televiziunea Publică a fost depistat pozitiv la testul COVID-19, conform unui comunicat al TVR. Pe 9 iulie, Libertatea a scris despre primul caz de coronavirus la televiziunea publică, un tehnician de regie de la Departamentul