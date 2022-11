Analiză ZF. Singurul lucru care mişcă în piaţa energiei: clubul prosumatorilor ar putea ajunge în 2023 la 100.000 de membri. Doar anul acesta, capacitatea lor a crescut de 2,5 ori. Care sunt judeţele campioane? 06.11.2022

06.11.2022 Analiză ZF. Singurul lucru care mişcă în piaţa energiei: clubul prosumatorilor ar putea ajunge în 2023 la 100.000 de membri. Doar anul acesta, capacitatea lor a crescut de 2,5 ori. Care sunt judeţele campioane? „Până la finalul anului următor, putem ajun­ge la circa 80.000-100.000 de prosumatori şi cred că putem avea câteva sute de mii până la finalul lui 2030“, spune Dan Tudose, directorul general şi fondatorul E-acumulatori.ro, plat­formă care



Analiză ZF. Singurul lucru care mişcă în piaţa energiei: clubul prosumatorilor ar putea ajunge în 2023 la 100.000 de membri. Doar anul acesta, capacitatea lor a crescut de 2,5 ori. Care sunt judeţele campioane?

„Până la finalul anului următor, putem ajun­ge la circa 80.000-100.000 de prosumatori şi cred că putem avea câteva sute de mii până la finalul lui 2030“, spune Dan Tudose, directorul general şi fondatorul E-acumulatori.ro, plat­formă care a început cu livrarea de acumulatori şi a ajuns până la montarea de proiecte fotovoltaice.

Analiză ZF. Singurul lucru care mişcă în piaţa energiei: clubul prosumatorilor ar putea ajunge în 2023 la 100.000 de membri. Doar anul acesta, capacitatea lor a crescut de 2,5 ori. Care sunt judeţele campioane?

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Liviu Dragnea și-ar fi luat o parte din bagaje și ar fi părăsit-o pe iubita lui mai tinerică. Contactată de CANCAN.RO, Irina Tănase neagă cu vehemență ruptura de fostul lider PSD. Liviu Dragnea și Irina […] The post Irina Tănase, prima

Laurette se confruntă cu o problemă de câteva săptămâni. Aceasta a făcut un apel disperat, după ce animalul său de companie a dispărut, iar fetița ei este topită de dor. La Antena Stars, Laurette a […] The post Laurette face un apel

Prinţesa Beatrix, fosta regină a Olandei în vârstă de 83 de ani, a fost diagnosticată cu Covid-19, a anunţat casa

Charlie Munger, vicepreşedintele gigantului Berkshire Hathaway, condus de celebrul investitor Warren Buffett, a spus într-o conferinţă că pieţele de capital sunt extrem de supraevaluate în ceea ce

Atât persoanele vaccinate cât şi cele nevaccinate care vin în România din ţări din afara Uniunii Europene trebuie să prezinte rezultatul unui test RT-PCR, nu mai vechi de 48 de ore, a anunţat Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, după

Primele două cazuri de infecție cu varianta Omicron au fost confirmate sâmbătă seara la pacienți întorși din Africa de Sud, iar ministrul Sănătății spune că, probabil, în România există și

Compania Smart Power Genera­tion Beta, deţinută în proporţii egale de Manole Gheorghe şi Vasile Domente, a obţinut luna trecut avizul de racordare la reţea pentru un proiect eolian de 48 MW, în

Un membru al parlamentului leton, Aldis Gobzems, a fost arestat, luni, după ce a inițiat o campanie anti-vaccinare la nivel naţional, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres. În ultima vreme, deputatul a organizat mai multe manifestaţii

Preşedeintele rus Vladimir Putin vrea să plaseze „garanţiile de securitate reciprocă” în fruntea agendei reuniunii video de marţi cu preşedintele american Joe Biden, relatează

Indicele MSCI EM Europe, dedicat pieţelor emergente europene, a suferit un declin de 8,9% în noimebrie, potrivit unei analize efectuate de societatea de brokeraj Wood &

Acţionarii One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul bursier ONE, au decis

Crenvurşti vegetali, pateurile şi salamul de soia sunt doldora de chimicale menite să suplinească lipsa materiei prime – carne, lapte şi ouă, şi duc ideea de purificare a organismului în

Filmul care a stârnit cea mai mare vâlvă anul acesta este Casa Gucci. Că e bun, că e prost, că e adevărat, că sunt multe lucruri false, cert este că s-a vorbit mult despre el, așa cum se vorbește

Rusia a confirmat luni detectarea primelor două cazuri de infectare cu noua variantă Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 la cetăţeni care au călătorit în Africa de Sud, potrivit Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în comunicaţii,

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) a recomandat luni extinderea utilizării medicamentului RoActemra (Tocilizumab), dezvoltat de grupul farmaceutic Roche împotriva artritei, la pacienţii adulţi diagnosticaţi cu COVID-19 care au nevoie de

România a ajuns la 1.788.260 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în ultimul bilanț, cel transmis marți de autorități, au fost raportate 1.421 de noi îmbolnăviri. La ora 11.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța

Conducerea extinsă a PNL a discutat mandatul de negocierii pe care liderii partidului îl vor avea la negocierile cu PSD şi UDMR privind prefecţii. PNL va cere reprezentanţi ai Guvernului în teritoriu în fiecare judeţ în care au şi şefia CJ,

Prin prisma dinamicii lunare a indicelui principal BET, cel care reflectă evoluţia celor mai tran­zacţionate 19 acţiuni, aşa zisele blue chip-uri, Bursa de la Bucureşti a scăzut în noiembrie 2021 cu 3,5% şi a avut astfel cea mai slabă lună

S-a retras Ana. Suntem tot mai săraci, iar luminița de la capăt aproape că nu se mai vede. Clepsidra este spre final și pentru Neagu sau Halep. Nisipul de abia se mai scurge, iar noi simțim asta cu fiecare turneu abandonat de Simona. Nici

Tehnicianul în vârstă de 42 de ani se află în căutarea unui nou proiect în momentul de față, după mandatul de doar patru luni de pe banca celor de la FC U Craiova